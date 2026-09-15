scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

चीनी के दाम में नरमी... 4 दिन से रेट ₹60 के नीचे, पर अगस्त के मुकाबले अब भी महंगी

त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले चीनी की कीमतों को लेकर आम उपभोक्ताओं के लिए थोड़ी राहत है. देश में चीनी का औसत खुदरा रेट लगातार चौथे दिन 60 रुपये प्रति किलो से नीचे बना हुआ है. हालांकि यह राहत अभी सीमित है, क्योंकि 21 अगस्त के मुकाबले चीनी अब भी महंगी है.

Advertisement
X
देश में चीनी का औसत खुदरा रेट लगातार चौथे दिन 60 रुपये प्रति किलो से नीचे बना हुआ है. (File Photo)
देश में चीनी का औसत खुदरा रेट लगातार चौथे दिन 60 रुपये प्रति किलो से नीचे बना हुआ है. (File Photo)

त्योहारों से पहले अगर मिठाई और घर की रसोई का बजट बना रहे हैं तो चीनी के दाम से थोड़ी राहत की खबर है. देश में चीनी का औसत खुदरा रेट लगातार चौथे दिन 60 रुपये प्रति किलो से नीचे बना हुआ है. हालांकि यह राहत बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि चीनी अब भी अगस्त के मुकाबले महंगी है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को चीनी का औसत खुदरा रेट 59.57 रुपये प्रति किलो रहा, जो पिछले दिन के 58.99 रुपये से थोड़ा ज्यादा है.

चीनी का औसत खुदरा रेट 11 सितंबर को पहली बार 60 रुपये प्रति किलो से नीचे आया था. इसके बाद पिछले कुछ दिनों में कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिली. हालांकि सोमवार का औसत रेट पिछले दिन के मुकाबले थोड़ा बढ़ा है. गौर करने वाली बात यह है कि 21 अगस्त को चीनी का औसत खुदरा रेट 58.23 रुपये प्रति किलो था. यानी मौजूदा औसत कीमत उस स्तर से अब भी ऊपर है. ऐसे में त्योहारों से पहले मिली राहत को फिलहाल मामूली नरमी ही कहा जा सकता है.

40 से 85 रुपये किलो तक कीमत

सम्बंधित ख़बरें

donald trump opposes ai regulation
'AI से दुनिया को खतरा- नया ढोंग है, पर्दाफाश मैं करूंगा', ट्रंप का बड़ा दावा
MEA Spokesperson Randhir Jaiswal
भारत-चीन के बीच पहली कोर कमांडर स्तर की बैठक, LAC के मुद्दे पर हुई बातचीत
nepal flood chinese citizen
नेपाल बाढ़ में चमत्कार, 10 दिन बाद मिली नई जिंदगी
शक्कर की कीमतों में तेजी का असर?(Photo: ITG)
चीनी 1 हफ्ते में 4% सस्ती हुई, फिर भी पिछले महीने से 27% महंगी
Randeep Singh Surjewala attack central governments.
‘महंगी चीनी’ पर सुरजेवाला का वार, सरकार पर ₹36 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप

देशभर में चीनी की कीमतों में काफी अंतर बना हुआ है. सोमवार को इसका न्यूनतम खुदरा रेट 40 रुपये प्रति किलो और अधिकतम 85 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया. यानी औसत कीमत भले ही 60 रुपये के नीचे हो, लेकिन कई बाजारों में उपभोक्ताओं को इससे काफी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है. त्योहारों के दौरान मिठाई और दूसरी खाने-पीने की चीजों की मांग बढ़ने से कुछ इलाकों में चीनी की कीमतों पर ऊपर की तरफ दबाव बना हुआ है.

Advertisement

दक्षिणी राज्यों में अलग-अलग तस्वीर

दक्षिण भारत के राज्यों में चीनी के दाम एक जैसे नहीं रहे. आंध्र प्रदेश में औसत रेट 21 अगस्त के 49.58 रुपये से बढ़कर सोमवार को 55.56 रुपये प्रति किलो हो गया. कर्नाटक में भी कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज हुई, जबकि तमिलनाडु में मामूली गिरावट देखने को मिली. केरल में भी औसत रेट 21 अगस्त के 56.75 रुपये से बढ़कर सोमवार को 57.80 रुपये प्रति किलो हो गया.

महाराष्ट्र और यूपी में चीनी है सस्ती

देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में हालात कुछ अलग हैं. महाराष्ट्र में औसत खुदरा रेट 21 अगस्त के 59 रुपये से घटकर सोमवार को 58.22 रुपये प्रति किलो रह गया. उत्तर प्रदेश में भी चीनी के दाम में नरमी आई है. यहां औसत रेट 59.64 रुपये से घटकर 57.88 रुपये प्रति किलो हो गया. मध्य प्रदेश में कीमतों में गिरावट और ज्यादा रही. यहां चीनी का औसत रेट 62.36 रुपये से घटकर 56.57 रुपये प्रति किलो पहुंच गया. पश्चिम बंगाल में भी मामूली गिरावट दर्ज हुई और रेट 60.95 रुपये से घटकर 60.43 रुपये प्रति किलो रहा.

चीनी पर सरकार ने उठाए कई कदम

चीनी की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने 21 अगस्त को चीनी के आयात की इजाजत दी थी. इसके साथ ही थोक खरीदारों और डीलरों के लिए स्टॉक रखने से जुड़े नियम भी सख्त किए गए थे. सरकार का मकसद बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और कीमतों पर नियंत्रण रखना है. सरकार ने चीनी मिलों पर कीमतें बढ़ाने का आरोप भी लगाया है. सरकार का कहना है कि घरेलू मांग पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त चीनी का स्टॉक मौजूद है. हालांकि 2025-26 मार्केटिंग ईयर के लिए चीनी उत्पादन का अनुमान 343 लाख टन से घटाकर 306 लाख टन कर दिया गया है. वहीं, देश में सालाना घरेलू मांग करीब 280-285 लाख टन रहने का अनुमान है.

Advertisement

त्योहारों में मांग बढ़ने से बढ़ी चुनौती

त्योहारों के दौरान मिठाई, बेकरी और घर में बनने वाले पकवानों की मांग बढ़ने से चीनी की खपत भी बढ़ती है. ऐसे में आने वाले दिनों में कीमतों पर दबाव फिर बढ़ सकता है. खासकर उन राज्यों और शहरों में जहां त्योहारों से जुड़ी मांग ज्यादा है, वहां खुदरा कीमतें औसत से ऊपर रह सकती हैं. फिलहाल आम उपभोक्ता के लिए अच्छी बात यही है कि देश का औसत चीनी रेट लगातार चौथे दिन 60 रुपये प्रति किलो से नीचे बना हुआ है. लेकिन 21 अगस्त के मुकाबले कीमत अभी भी ज्यादा है और अलग-अलग शहरों में रेट में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    तेल, महंगाई से ग्लोबल टेंशन तक सब फेल, शेयर बाजार में तूफानी तेजी... चमके 4 टॉप आईटी स्टॉक |
    Monkey Cheese Garlic Bread Recipe: नाश्ते में बनाएं चीज-गार्लिक 'मंकी ब्रेड', स्वाद ऐसा कि बच्चे बार-बार मांगेंगे; जानें पंकज भदौरिया की सीक्रेट रेसिपी |
    चाय से सब्जी तक... महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट! चीनी-प्याज के बाद अदरक-लहसुन भी महंगे |
    पुराने प्यार का लालच, टाइम डकैती... एवेंजर्स एंडगेम में ही था डूम्सडे का संकेत, फिर होगी रिलीज |
    झारखंड, गुजरात और फिर ईंट भट्ठा... नाबालिग से हैवानियत की कंपा देने वाली कहानी |
    क्या AI छीन लेगा हेयर ड्रेसर की नौकरी? वायरल वीडियो ने छेड़ी बहस |
    यूपी कैडर की IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा मंजूर, सोशल मीडिया पर लिखी ये बात |
    मुंबई की सड़कों पर दिनभर भीख मांगते रहे 5 हजार करोड़ की दौलत वाले बीजेपी विधायक, देखें VIDEO |
    पाकिस्तान की 14 चौकियों पर BLA ने किया कब्जे का दावा, हथियार भी लूटे |
    सलमान खान ने भाई सोहेल के घर किए गणपति बप्पा के दर्शन
    Advertisement