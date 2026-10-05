scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

8000mAh बैटरी, 50MP कैमरा... OPPO ने लॉन्च किए दो 5G फोन, कीमत ₹38,999 से शुरू

OPPO ने भारत में F35 Series के दो नए 5G स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं. OPPO F35 और F35 Pro में 8000mAh की बड़ी बैटरी और 50MP ultra-wide selfie camera दिया गया है. F35 Pro में 144Hz AMOLED डिस्प्ले और बेहतर कैमरा सेटअप मिलता है. दोनों फोन की बिक्री 11 अक्टूबर से शुरू होगी.

Advertisement
X
8000mAh बैटरी और 50MP कैमरा के साथ OPPO F35 Series की एंट्री.
8000mAh बैटरी और 50MP कैमरा के साथ OPPO F35 Series की एंट्री.

OPPO ने भारत में अपनी F Series के दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं. कंपनी ने OPPO F35 5G और OPPO F35 Pro 5G को मार्केट में उतारा है. इस सीरीज में कंपनी ने बड़ी बैटरी, दमदार कैमरा और मजबूत बिल्ड पर खास फोकस किया है. दोनों फोन की सबसे बड़ी खासियत 8000mAh की बैटरी और 50MP का ultra-wide सेल्फी कैमरा है. वहीं F35 Pro में कुछ ज्यादा प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में. 

कीमत की बात करें तो OPPO F35 5G की शुरुआती कीमत 38,999 रुपये है. इसका 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट इस कीमत में आता है. वहीं 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 42,999 रुपये है.

दूसरी तरफ, OPPO F35 Pro 5G की कीमत 45,999 रुपये से शुरू होती है. इसके 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 45,999 रुपये है. 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट 49,999 रुपये में आता है, जबकि 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला टॉप मॉडल 54,999 रुपये का है.
दोनों फोन की बिक्री 11 अक्टूबर से शुरू होगी. इन्हें OPPO के ऑफलाइन स्टोर्स और ओप्पो India e-Store के अलावा Flipkart और Amazon से खरीदा जा सकेगा.

सम्बंधित ख़बरें

एप्पल ने भारत के ऐप स्टोर से लिमिटेड टेक्नोलॉजी ऐप Bitchat को हटा दिया है (File Photo: ITG)
इंटरनेट बंद होने पर भी चलने वाला ऐप भारत में बैन, Apple का एक्शन
Galaxy M08, Galaxy F08
Samsung ने लॉन्च किए 2 सस्ते फोन, 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा
realme P4s 5G
8000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Realme का फोन, 3000 की छूट
trai new rule plans without data
TRAI की सख्ती, यूजर्स की मौज... अब सस्ते होंगे रिचार्ज, मिलेगी पूरी वैलिडिटी
OpenAI के सेफ्टी लीडर ने छोड़ी कंपनी, बोले AI का रास्ता ठीक नहीं!

50MP का अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कैमरा

ओप्पो F35 सीरीज का सबसे बड़ा खासियत इसका फ्रंट कैमरा है. दोनों फोन में 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कैमरा दिया गया है. इसमें 100 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, जिससे ग्रुप सेल्फी लेते समय ज्यादा लोग आसानी से फ्रेम में आ सकते हैं. कैमरे में ऑटोफोकस और AI ऑटो वाइड-एंगल स्विच का सपोर्ट भी दिया गया है.

Advertisement

F35 Pro में पीछे की तरफ 50MP का मेन कैमरा मिलता है, जो OIS सपोर्ट के साथ आता है. इसके साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है. वहीं F35 में 50MP मेन कैमरा के साथ 2MP डेप्थ कैमरा मिलता है.

यह भी पढ़ें: OPPO K14 Plus Launched: 8000mAh बैटरी और 144Hz रिफ्रेश रेट स्क्रीन, कीमत 30 हजार से कम

8000mAh की बड़ी बैटरी

बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 8000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है. इसके साथ 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. कंपनी का कहना है कि बैटरी 1,800चार्जिंग साइकल के बाद भी 80 प्रतिशत से ज्यादा कैपेसिटी बनाए रख सकती है.

F35 Pro में 6.78-inch 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz तक refresh rate सपोर्ट करता है. फोन में MediaTek Dimensity 7360 MAX प्रोसेसर मिलता है. वहीं ओप्पो F35 में 6.57-inch AMOLED डिस्प्ले और 120Hz refresh rate दिया गया है. इसमें MediaTek

यह भी पढ़ें: POCO X8 Power 5G : भारत में आ रहा 10,000mAh बैटरी वाला फोन, इस दिन होगी लॉन्चिंग

Dimensity 6360 MAX प्रोसेसर मिलता है.

मजबूती के लिए दोनों फोन में IP66, IP68, IP69 और IP69K ratings दी गई हैं. साथ ही मिलिट्री-ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस और  रेनस्टॉर्म टच फीचर भी मिलता है. यानी गीले हाथों से भी स्क्रीन को इस्तेमाल करना आसान हो सकता है.

Advertisement

कुल मिलाकर, ओप्पो ने F35 सीरीज में बड़ी बैटरी, 50MP अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कैमरा और मजबूत build पर फोकस किया है. वहीं F35 Pro में बेहतर डिस्प्ले , प्रोसेसर और रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसकी कीमत 45,999 रुपये से शुरू होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    घर पर शुगर टेस्ट करते समय उंगली पर आए खून की पहली बूंद लें या दूसरी? AIIMS डॉक्टर से जानें क्या है सही तरीका |
    63 करोड़ की योजना, फिर भी स्कूल बना 'टापू'... बस्ती के अटल आवासीय विद्यालय में जलभराव, गंदे पानी के बीच पढ़ाई करने को मजबूर बच्चे |
    मौर्य की मन्नत पर संकट, स्वामी गठबंधन चाह रहे, लेकिन कांग्रेस सिर्फ टिकट पर राजी?  |
    'भारत में शांति नहीं' वाले बयान पर घिरे संजय दत्त, विवाद बढ़ा तो मांगी माफी, अब शेखर सुमन ने दी सफाई |
    संगठन, सोशल इंजीनियरिंग और क्षेत्रीय संतुलन... राज्यसभा लिस्ट से BJP ने रखा 2027 चुनाव का रोडमैप |
    फ्लाईदुबई विमान को इजरायल में क्रैश करना चाहता था को-पायलट, देखें खुलासा |
    बिहार MLC चुनाव: नीरज कुमार के समर्थन में उतरे निशांत कुमार |
    फ्लाई दुबई प्लेन हाइजैक‍िंग की पूरी कहानी, देखें शम्स ताह‍िर खान की जुबानी |
    पंजाब में एक और पुलिसकर्मी पर हमला, ASI पर चलीं गोलियां |
    'SIR में नाम काटने से हम नहीं रोक सकते, क्योंकि...', बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी
    Advertisement