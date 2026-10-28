200MP कैमरा और दमदार प्रोसेसर से लैस Moto Signature 27 इस महीने भारत आएगा

Motorola एक बार फिर प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रहा है. कंपनी का नया स्मार्टफोन Motorola Signature 27 नवंबर में भारत में लॉन्च होने वाला है. फोन के लिए Motorola India की आधिकारिक वेबसाइट पर एक खास पेज भी लाइव हो गया है. कंपनी ने लॉन्च का महीना बता दिया है, लेकिन इसकी सटीक तारीख और कीमत का खुलासा अभी नहीं किया है.

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इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा, नया Snapdragon फ्लैगशिप प्रोसेसर और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम है. Motorola इस बार सिर्फ कैमरे या डिजाइन पर ही नहीं, बल्कि गेमिंग, AI और फोन को गर्म होने से बचाने वाली तकनीक पर भी ध्यान दे रही है.

Motorola Signature 27 में क्या होगा खास?

Motorola Signature 27 में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर दिया जाएगा. यह कंपनी का प्रीमियम चिपसेट है, जिसे तेज परफॉर्मेंस, गेमिंग और एआई से जुड़े कामों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. फोन में नया कूलिंग सिस्टम भी मिलेगा, ताकि लंबे समय तक गेम खेलने या वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे भारी कामों के दौरान गर्मी को संभालने में मदद मिले.

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Motorola ने इस कूलिंग तकनीक को Diamond-cooled 3D Vapor Chamber नाम दिया है. इसमें डायमंड-इन्फ्यूज्ड थर्मल जेल और नए डिजाइन वाला वेपर चैंबर शामिल है.

कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम फोन के अंदर पैदा होने वाली गर्मी को बेहतर तरीके से फैलाने में मदद करेगा. हालांकि, असल इस्तेमाल में इसका कितना फायदा मिलता है, यह फोन की टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा.

200MP कैमरा से दूर की चीजों को कर सकेंगे जूम

Motorola Signature 27 में 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलेगा. इस तरह के कैमरे का फायदा दूर की चीजों की तस्वीर लेने में होता है. फोन में Super Zoom Pro फीचर के जरिए 100x तक डिजिटल जूम का भी दावा किया गया है. इसमें AI की मदद से जूम की गई तस्वीर को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी.

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फोन में 50 मेगापिक्सल का Sony LYTIA मुख्य कैमरा भी दिया जाएगा. यह सेंसर कम रोशनी में तस्वीरें लेने और कैमरे की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए अहम हो सकता है. हालांकि, केवल मेगापिक्सल की संख्या से कैमरे की क्वालिटी तय नहीं होती. तस्वीरों के वास्तविक नतीजे, कैमरा सॉफ्टवेयर और अलग-अलग रोशनी में इसकी परफॉर्मेंस देखना जरूरी होगा.

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पहली बार मिलेगा Bang & Olufsen का ऑडियो

Motorola Signature 27 की एक और खासियत इसका Bang & Olufsen यानी B&O की ओर से ट्यून किया गया ऑडियो सिस्टम है. यह ऑडियो ब्रांड अपने प्रीमियम साउंड प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है. फोन में संगीत सुनने, फिल्म देखने, गेम खेलने और पॉडकास्ट के लिए अलग-अलग साउंड मोड भी दिए जाएंगे.

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इससे फोन पर वीडियो देखने और गाने सुनने का अनुभव बेहतर हो सकता है. हालांकि, सिर्फ किसी बड़े ऑडियो ब्रांड की ट्यूनिंग होने से साउंड क्वालिटी की पूरी तस्वीर साफ नहीं होती. इसके लिए स्पीकर की आवाज, बास, स्पष्टता और तेज आवाज पर होने वाले बदलावों को भी जांचना होगा.

फोन का डिजाइन भी होगा प्रीमियम

Motorola Signature 27 में एयरोस्पेस-ग्रेड एल्युमिनियम और ग्लास-सिरेमिक जैसे मटीरियल इस्तेमाल किए गए हैं. फोन के डिजाइन में किनारों को हल्का राउंड रखा गया है.

Motorola Signature 27 की भारत में कीमत कितनी होगी?

Motorola ने अभी Signature 27 की आधिकारिक भारतीय कीमत नहीं बताई है. एक रिपोर्ट में इसकी शुरुआती कीमत 70,000 से 80,000 रुपये के बीच होने का अनुमान लगाया गया है. यह जानकारी लीक पर आधारित है, कंपनी की ओर से पुष्टि नहीं हुई है.

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