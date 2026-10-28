पटना शिक्षक सीट पर RJD के संजीव सिंह जीते, BJP का 30 साल का कब्जा खत्म

बिहार की पटना टीचर निर्वाचन सीट पर MLC चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार सिंह ने जीत दर्ज की है. उन्होंने बीजेपी के मौजूदा MLC प्रो. नवल किशोर यादव को हराया. इस नतीजे के साथ ही पटना टीचर निर्वाचन क्षेत्र में नवल किशोर यादव का 30 साल पुराना कार्यकाल समाप्त हो गया है.

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मतगणना के शुरुआती दौर में बीजेपी उम्मीदवार नवल किशोर यादव मामूली बढ़त बनाए हुए थे. एक समय वह करीब 150 वोटों से आगे चल रहे थे. हालांकि, प्राथमिकता वाले वोटों की गिनती के दौरान मुकाबले का रुख बदल गया. इसके बाद डॉ. संजीव कुमार सिंह ने बढ़त हासिल की और जीत दर्ज की.

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जन सुराज और कांग्रेस के उम्मीदवार भी मैदान में थे

इस चुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की ओर से दिव्या ज्योति और कांग्रेस की ओर से डॉ. संजय यादव भी उम्मीदवार थे. मुकाबले में जीत हासिल करने के बाद डॉ. संजीव कुमार सिंह ने अपना परिणाम शिक्षक समुदाय को समर्पित किया. उन्होंने समर्थन देने के लिए शिक्षकों का आभार भी जताया.

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पटना टीचर सीट पर बदला प्रतिनिधित्व

पटना टीचर निर्वाचन क्षेत्र में नवल किशोर यादव तीन दशकों से MLC रहे थे. इस बार RJD उम्मीदवार की जीत के साथ यहां राजनीतिक प्रतिनिधित्व बदल गया है. बीजेपी के मौजूदा MLC को हराना RJD के लिए अहम नतीजा है, क्योंकि इस सीट पर लंबे समय से नवल किशोर यादव का प्रतिनिधित्व रहा था.

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इस चुनाव में शुरुआती मतगणना के दौरान बीजेपी उम्मीदवार की बढ़त के बाद प्राथमिकता वाले वोटों ने नतीजे की दिशा बदल दी. अंततः डॉ. संजीव कुमार सिंह ने जीत हासिल कर नवल किशोर यादव के 30 साल के कार्यकाल का अंत कर दिया.

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