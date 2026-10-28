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दिवाली से पहले सोनीपत की फैक्ट्री में मिले 500 किलो रसगुल्ले-छेना, गंदगी देख विभाग ने जमीन में दबाए

दिवाली से पहले हरियाणा के सोनीपत में फूड डिपार्टमेंट ने देवडू रोड स्थित एक रसगुल्ला फैक्ट्री पर छापा मारा. जांच के दौरान टीम को गंदगी के बीच खुले में रखे रसगुल्ले मिले. मौके से 500 किलो रसगुल्ले और छेना बरामद कर जमीन में दबा दिया गया. टीम ने खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए हैं. अब जांच रिपोर्ट से पता चलेगा कि उनकी क्वालिटी में क्या गड़बड़ी मिली.

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गंदगी के बीच बन रहा था 500 किलो माल(Photo:itg)
गंदगी के बीच बन रहा था 500 किलो माल(Photo:itg)

हरियाणा के सोनीपत में दिवाली से पहले फूड डिपार्टमेंट की टीम ने देवडू रोड पर एक रसगुल्ला बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की. टीम को गंदगी के बीच खुले में रखे रसगुल्ले मिले. मौके से 500 किलो रसगुल्ले और छेना बरामद किया गया. विभाग की टीम ने पूरी खेप को गड्ढा खोदकर जमीन में दबा दिया. कार्रवाई के दौरान खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए गए हैं. यानी मिठाई की क्वालिटी की जांच भी होगी.

यह कार्रवाई डेजिग्नेटेड ऑफिसर डॉ. वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में हुई. जांच के दौरान टीम को फैक्ट्री में सफाई की हालत खराब मिली. रसगुल्ले खुले में रखे हुए थे और वहां गंदगी भी फैली थी. खाने-पीने की चीजें बनाने वाली जगह पर सफाई का खास ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि गंदगी और गलत तरीके से रखे गए खाद्य पदार्थ लोगों की सेहत के लिए खतरा बन सकते हैं.

टीम ने मौके से करीब 500 किलो रसगुल्ले और छेना बरामद किया. इसके बाद विभाग ने इस खेप को गड्ढा खोदकर जमीन में दबा दिया. खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक, फैक्ट्री के संचालक के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है. इसके बावजूद वहां दोबारा रसगुल्ले बनाने का काम चल रहा था.  खाद्य सुरक्षा विभाग ने फैक्ट्री से सैंपल लिए हैं. अधिकारी डॉ. वीरेंद्र यादव के मुताबिक, बाजार में भी खाद्य पदार्थों की जांच के लिए सैंपल लिए जाएंगे. विभाग की ओर से बताया गया है कि सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे तो कार्रवाई की जा सकती है.

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यह भी पढ़ें: दिवाली से पहले नोएडा में खाद्य विभाग की छापेमारी, बिग बास्केट-ब्लिंकिट समेत 16 स्टोरों को नोटिस

इसमें संबंधित दुकान या कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई, दुकान सील करना और जुर्माना लग सकता है. फिलहाल मौके पर गंदगी और खुले में रखे खाद्य पदार्थ मिलने की बात सामने आई है, जबकि सैंपल की अंतिम रिपोर्ट की जानकारी नहीं दी गई है. त्योहार पर मिठाई खरीदते वक्त कुछ छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर जोखिम कम किया जा सकता है.

सोनीपत की इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा अहम मिठाई की मात्रा है. 500 किलो रसगुल्ले और छैना कोई छोटी खेप नहीं है. इतनी बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ मिलने और फिर उसे नष्ट किए जाने से त्योहारों के समय मिठाइयों की जांच का सवाल भी सामने आता है.

दिवाली पर मिठाइयों की मांग बढ़ने के साथ उन्हें बनाने और बाजार तक पहुंचाने का काम भी तेज हो जाता है. ऐसे में फैक्ट्री से लेकर दुकान तक सफाई और गुणवत्ता के नियमों का पालन होना जरूरी है. विभाग ने फैक्ट्री पर कार्रवाई कर खेप को नष्ट किया और सैंपल भी लिए. अब सैंपल की रिपोर्ट और विभाग की आगे की कार्रवाई से पता चलेगा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर क्या नतीजे सामने आते हैं.

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