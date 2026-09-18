scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

iPhone 18 Pro के स्पेशल कलर का क्रेज फीका, ऑरेंज कलर जैसा जलवा क्यों नहीं? नए रंग को लेकर कम दिखी दीवानगी

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की सेल शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार पिछले साल जैसा क्रेज देखने को नहीं मिल रहा है. iPhone 17 Pro का Cosmic Orange कलर लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुआ था और दूर से ही ध्यान खींचता था. वहीं, इस बार Burgundy कलर को लेकर वैसी दीवानगी नहीं दिख रही है. क्या कलर बना सेल में फर्क की वजह?

Advertisement
X

Apple iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की आज से सेल शुरू हो गई है. इसे खरीदने के लिए देश के कई शहरों में लोग लंबी कतारों में खड़े नजर आए. लेकिन इस बार पिछले साल के iPhone 17 Pro जैसा क्रेज देखने को नहीं मिला है. इसका एक कारण iPhone के कलर्स को भी बताया जा रहा है.

पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 17 Pro को लेकर लोगों में काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिला था. इसकी एक बड़ी वजह इसका Cosmic Orange कलर था. इस कलर को लेकर लोगों के बीच काफी चर्चा हुई थी. ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, जिसकी वजह से स्टोर्स के बाहर काफी भीड़ देखने को मिली थी. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार iPhone का कौन सा कलर कॉस्मिक ऑरेंज की जगह ले रहा है.

जानिए नए iPhone 18 Pro सीरीज के हीरो कल

सम्बंधित ख़बरें

apple ccp probe
भारत में ऐपल की बढ़ी मुश्किल! सॉफ्टवेयर वॉरंटी टर्म्स की होगी जांच
सैमसंग ने भारत में लॉन्च किया Galaxy S26 का सस्ता वर्जन, ये है कीमत
Redmi Note 17 Pro Max
Xiaomi ने भारत में लॉन्च किए 2 नए फोन, मिलेगी 10,000mAh की बैटरी
Xiaomi Redmi turbo 5
REDMI Turbo 5 भारत में लॉन्च, इसमें 7540mAh की बैटरी, इतनी है कीमत
Realme 16 Pro+ 5G Review
Realme ने फिर से महंगे किए कई स्मार्टफोन्स, जान लें नई कीमत

अगर बात नए iPhone 18 pro सीरीज की करें तो लॉन्च इवेंट के दौरान Burgundy कलर को हीरो कलर माना जा रहा था. हालांकि, इस कलर को लेकर उतना क्रेज देखने को नहीं मिला, जितना पिछले साल कॉस्मिक ऑरेंज के लिए देखने को मिला था.

Advertisement

पिछले साल कॉस्मिक ऑरेंज एक ऐसा कलर था, जो दूर से ही लोगों का ध्यान खींच लेता था. इसे देखकर लोग आसानी से समझ जाते थे कि सामने वाला iPhone 17 Pro सीरीज इस्तेमाल कर रहा है. लेकिन इस बार नए बरगंडी कलर को लेकर लोगों में उतनी दिलचस्पी देखने को नहीं मिल रही है. इसकी वजह यह है कि बरगंडी कलर उतना ज्यादा स्टैंड आउट नहीं करता और देखने में थोड़ा ज्यादा सटल लगता है.

यह भी पढ़ें: आज Apple iPhone 18 Pro और 18 Pro Max की पहली सेल, कई हजार की होगी सेविंग

जानिए बरगंडी कलर का सेल से क्या लेना-देना है

जैसा कि पिछले साल कॉस्मिक ऑरेंज कलर iPhone 17 Pro सीरीज में हीरो कलर के तौर पर उतारा गया था. यह काफी चमकदार और अलग दिखने वाला कलर था. लोगों को इसका लुक काफी पसंद आया और यह बाकी iPhone कलर्स से अलग नजर आया.

पिछले iPhone मॉडल्स में कंपनी ने काफी सटल कलर्स दिए थे. ऐसे में कॉस्मिक ऑरेंज एक अलग और स्टैंड आउट कलर के तौर पर सामने आया, जिसकी वजह से लोगों में इसे लेकर ज्यादा क्रेज देखने को मिला.

यह भी पढ़ें: Apple इवेंट में iPhone Duo लॉन्च समेत हुए क्या-क्या बड़े ऐलान, जानें सब

Advertisement

वहीं, इस बार बरगंडी कलर काफी सटल है. यह उतना ज्यादा स्टैंड आउट नहीं कर पा रहा है. इसी वजह से लोगों में इसे लेकर वैसा क्रेज देखने को नहीं मिल रहा है. कहीं न कहीं इसका असर iPhone 18 Pro की बिक्री और स्टोर्स के बाहर दिखने वाले क्रेज पर भी देखने को मिल रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Vibe Review: जासूसी के चक्कर में उलझे कुणाल खेमू, कॉमेडी ने बचाई फिल्म की लाज? |
    ममता गुट को फुटबॉल खिलाड़ी, ऋतब्रत खेमे को लिफाफा चुनाव चिह्न मिला |
    PM Kisan 24वीं किस्त: ₹2,000 पाना है तो अभी कर लें ये 3 काम, वरना अटक जाएगा पैसा |
    बिहार की बाढ़ का स्थायी इलाज क्या? पंचायत आजतक के मंच से रविशंकर प्रसाद ने बताया रोडमैप |
    Radhika Ambani Look: 'जय देव, जय देव, जय मंगलमूर्ति', आरती पर भक्ति में लीन हुईं राधिका अंबानी, फिरोजी सूट और सादगी से मोहा सबका मन |
    इजरायली हमले में टूटे परमाणु सेंटर को तीसरी बार बना रहा ईरान |
    निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली ने फांसी लगाकर की आत्महत्या |
    युवराज स‍िंह का वो एक मैसेज... अगले दिन अभिषेक शर्मा ने मचा दिया तूफान, रच दिया T20I इतिहास |
    पहले केक काटा, फिर दोस्त का मर्डर! चेहरे पर केक लगाने के बाद बिगड़ा माहौल, जम्मू की बर्थडे पार्टी में खूनी खेल |
    '100 दिन: क‍ितना दावा, क‍ितना वादा', ब‍िहार को लेकर नेताओं से सवाल-जवाब
    Advertisement