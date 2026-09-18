Radhika Ambani Look: 'जय देव, जय देव, जय मंगलमूर्ति', आरती पर भक्ति में लीन हुईं राधिका अंबानी, फिरोजी सूट और सादगी से मोहा सबका मन

गणेशोत्सव के पावन अवसर पर मुंबई के सबसे प्रसिद्ध और आस्था के केंद्र लालबाग के राजा के दरबार में देश के बड़े बिजनसमैन मुकेश अंबानी भी अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी और बहू राधिका अंबानी के साथ पहुंचे. उन्होंने लाल बाग के राजा की आरती भी की.

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इस दौरान अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका अंबानी भी पूरी तरह भक्ति में लीन दिखाई दीं. मुकेश अंबानी के साथ राधिका और अनंत ने पूरी श्रद्धा के साथ लाल बाग की आरती की. राधिका और अनंत वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी करते दिखाई दिए जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. लेकिन इस दौरान राधिका की भक्ति और सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया.

अंबानी परिवार ने की आरती

दर्शन के दौरान पूरा परिवार पारंपरिक परिधानों में नजर आया. लेकिन राधिका का एथनिक लुक और सादगी फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. अंबानी परिवार के लालबाग के राजा के पंडाल में आगमन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, ताकि आम श्रद्धालुओं को भी कोई परेशानी न हो.

बप्पा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते और आशीर्वाद लेते हुए मुकेश अंबानी, अनंत और राधिका की तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं.

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फिरोजी रंग के कुर्ता सेट में लगीं बेहद सुंदर

राधिका अंबानी ने इस दौरान बेहद खूबसूरत फिरोजी रंग का ट्यूनिक कुर्ता और सलवार पहनी हुई थी. हल्के नीले रंग के इस एम्ब्रॉयडरी वाले एथनिक कुर्ता सेट में स्कैलप्ड नेकलाइन पर बारीक सिल्वर थ्रेडवर्क किया गया था.

कुर्ते के नेकलाइन और स्लीव्स पर बारीक फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी और किनारों पर चमकता हुआ गोल्डन गोटा पट्टी वर्क किया गया था जो इसे एक सिंपल लेकिन फेस्टिव टच दे रहा था.

मेकअप भी था सिंपल

राधिका ने बिल्कुल नो-मेकअप लुक कैरी किया था, जो उनके इस सादगी भरे अंदाज को और बढ़ा रहा था.

हेयरस्टाइल की बात करें तो राधिका ने बालों को आगे से फ्रंट-ट्विस्ट देकर चोटी बनाई हुई थी जिससे उनका लुक काफी क्लीन और ग्रेसफुल लग रहा था.

उन्होंने कानों में खूबसूरत डायमंड स्टड्स पहने थे और हाथों में डायमंड के ही कंगन पहने हुए थे.

हार पर टिक गईं निगाहें

राधिका के लुक में सबसे ज्यादा ध्यान गुलाबी फूलों वाले नेकलेस पर गया जो काफी अलग और मॉर्डन स्टाइल का था. इस एक पतली चेन थी जिसमें हल्के गुलाबी फूलों वाला बारीक बीडवर्क और गोल्डन डिटेलिंग थी.

मुकेश अंबानी हमेशा की तरह बिलकुल सादा अंदाज में नजर आए. उन्हें सफेद कुर्ता-पजामा और नेवी ब्लू जैकेट पहनी हुई थी. वहीं, अनंत अंबानी ने इस दौरान चटक नारंगी रंग का कुर्ता और मैचिंग लाइट कोटी पहनी थी.

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