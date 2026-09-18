scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Radhika Ambani Look: 'जय देव, जय देव, जय मंगलमूर्ति', आरती पर भक्ति में लीन हुईं राधिका अंबानी, फिरोजी सूट और सादगी से मोहा सबका मन

Radhika Ambani Look: अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका अंबानी अपने पति अनंत और ससुर मुकेश अंबानी के साथ मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचीं. इस दौरान राधिका पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आईं. उनकी सादगी और लुक की इंटरनेट पर खूब तारीफें हो रही हैं.

Advertisement
X
लाल बाग के राजा के दरबार में अंबानी परिवार (Photo: ITG)
लाल बाग के राजा के दरबार में अंबानी परिवार (Photo: ITG)

गणेशोत्सव के पावन अवसर पर मुंबई के सबसे प्रसिद्ध और आस्था के केंद्र लालबाग के राजा के दरबार में देश के बड़े बिजनसमैन मुकेश अंबानी भी अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी और बहू राधिका अंबानी के साथ पहुंचे. उन्होंने लाल बाग के राजा की आरती भी की.

इस दौरान अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका अंबानी भी पूरी तरह भक्ति में लीन दिखाई दीं. मुकेश अंबानी के साथ राधिका और अनंत ने पूरी श्रद्धा के साथ लाल बाग की आरती की. राधिका और अनंत वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी करते दिखाई दिए जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. लेकिन इस दौरान राधिका की भक्ति और सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया.

अंबानी परिवार ने की आरती 

सम्बंधित ख़बरें

Japanese Cloud Omelette Recipe (Photo: ITG)
नॉर्मल ऑमलेट से हो गए बोर? बनाएं जापानी क्लाउड ऑमलेट, जानें रेसिपी
Kesar Mawa Modak
बाजार की मिठाई छोड़ें, घर में बनाएं मावा केसर वाले उकादिचे मोदक
Mooli Patte ki Bhujia
मूली खाकर कूड़े में ना फेंकें पत्ते, रोटी के साथ बनाएं चटपटी भुजिया
Moth Kachori
आलू-प्याज छोड़िए, इस बार बनाकर खाएं दिल्ली की फेमस मोठ की कचौड़ी
Nita Ambani Dance
'थारी शरारत सब जानू मैं बाप्पा जी', गाने पर झूमीं नीता अंबानी, VIDEO

दर्शन के दौरान पूरा परिवार पारंपरिक परिधानों में नजर आया. लेकिन राधिका का एथनिक लुक और सादगी फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. अंबानी परिवार के लालबाग के राजा के पंडाल में आगमन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, ताकि आम श्रद्धालुओं को भी कोई परेशानी न हो.

बप्पा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते और आशीर्वाद लेते हुए मुकेश अंबानी, अनंत और राधिका की तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं.

Advertisement

फिरोजी रंग के कुर्ता सेट में लगीं बेहद सुंदर

राधिका अंबानी ने इस दौरान बेहद खूबसूरत फिरोजी रंग का ट्यूनिक कुर्ता और सलवार पहनी हुई थी. हल्के नीले रंग के इस एम्ब्रॉयडरी वाले एथनिक कुर्ता सेट में स्कैलप्ड नेकलाइन पर बारीक सिल्वर थ्रेडवर्क किया गया था.

कुर्ते के नेकलाइन और स्लीव्स पर बारीक फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी और किनारों पर चमकता हुआ गोल्डन गोटा पट्टी वर्क किया गया था जो इसे एक सिंपल लेकिन फेस्टिव टच दे रहा था. 

मेकअप भी था सिंपल 

राधिका ने बिल्कुल नो-मेकअप लुक कैरी किया था, जो उनके इस सादगी भरे अंदाज को और बढ़ा रहा था.

हेयरस्टाइल की बात करें तो राधिका ने बालों को आगे से फ्रंट-ट्विस्ट देकर चोटी बनाई हुई थी जिससे उनका लुक काफी क्लीन और ग्रेसफुल लग रहा था.

उन्होंने कानों में खूबसूरत डायमंड स्टड्स पहने थे और हाथों में डायमंड के ही कंगन पहने हुए थे. 

हार पर टिक गईं निगाहें

राधिका के लुक में सबसे ज्यादा ध्यान गुलाबी फूलों वाले नेकलेस पर गया जो काफी अलग और मॉर्डन स्टाइल का था. इस एक पतली चेन थी जिसमें हल्के गुलाबी फूलों वाला बारीक बीडवर्क और गोल्डन डिटेलिंग थी.

मुकेश अंबानी हमेशा की तरह बिलकुल सादा अंदाज में नजर आए. उन्हें सफेद कुर्ता-पजामा और नेवी ब्लू जैकेट पहनी हुई थी. वहीं, अनंत अंबानी ने इस दौरान चटक नारंगी रंग का कुर्ता और मैचिंग लाइट कोटी पहनी थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इजरायली हमले में टूटे परमाणु सेंटर को तीसरी बार बना रहा ईरान |
    निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली ने फांसी लगाकर की आत्महत्या |
    युवराज स‍िंह का वो एक मैसेज... अगले दिन अभिषेक शर्मा ने मचा दिया तूफान, रच दिया T20I इतिहास |
    पहले केक काटा, फिर दोस्त का मर्डर! चेहरे पर केक लगाने के बाद बिगड़ा माहौल, जम्मू की बर्थडे पार्टी में खूनी खेल |
    '100 दिन: क‍ितना दावा, क‍ितना वादा', ब‍िहार को लेकर नेताओं से सवाल-जवाब |
    नीना गुप्ता ने प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब |
    उमर खालिद थे स्वरा-फहाद के 'क्यूपिड', एक फोन कॉल ने बदल दी दोनों की जिंदगी |
    सोनीपत में पिटबुल का खौफनाक हमला, 6 महीने के मासूम को बुरी तरह नोचा |
    हैदराबाद में IT कंपनी के बाहर दिखा अजगर तो कंधे पर लटकाकर ले गया युवक |
    'ये भगवान राम का श्राप है', TMC के नाम-सिंबल विवाद पर बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी का ममता पर हमला
    Advertisement