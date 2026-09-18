अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20 मैच में में बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि रिकॉर्ड बुक ही बदल गई. इस ऐतिहासिक पारी से एक दिन पहले उन्हें अपने मेंटर युवराज सिंह का खास मैसेज मिला था.

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युवराज ने अभिषेक को सलाह दी थी कि हर गेंद को जबरदस्ती हिट करने की कोशिश नहीं करनी है. अगर गेंद उनके शॉट की रेंज में नहीं है तो सिंगल-डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करनी है.

अभिषेक ने बताया- उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मुझे हर गेंद को फोर्स नहीं करना चाहिए. खासकर इन परिस्थितियों में अगर गेंद मेरे स्लॉट में नहीं है तो एक-दो सिंगल ले सकता हूं.

इसके बाद अभिषेक ने दिल्ली में बल्ले से ऐसा जवाब दिया, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में शतक ठोक दिया. यह किसी फुल मेंबर टीम के खिलाड़ी का सबसे तेज T20I शतक है. साथ ही उन्होंने रोहित शर्मा के नाम दर्ज भारत के सबसे तेज T20I शतक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.

अभिषेक ने 108 रन की तूफानी पारी खेली और भारत ने 20 ओवर में 221/7 का स्कोर खड़ा किया. जवाब में अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 94 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत ने मुकाबला 127 रन से जीता. नीतीश कुमार रेड्डी और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट लिए.

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3 मैचों में 229 रन, युवराज की बात भी काम आई

अभिषेक के लिए यह पूरी सीरीज शानदार रही. उन्होंने तीन मैचों में क्रमशः 82, 39 और 108 रन बनाए और कुल 229 रन जुटाए. तीनों मुकाबलों में उन्होंने भारत को तेज शुरुआत दी.

अफगानिस्तान सीरीज से पहले अभिषेक जिम्बाब्वे दौरे पर रन बनाने के लिए जूझ रहे थे. ओपनिंग स्लॉट को लेकर भी टीम के सामने सवाल थे, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी की. यह उनका भारत के लिए तीसरा T20I शतक और 40 से कम गेंदों में आया दूसरा शतक रहा.

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