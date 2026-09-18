scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

युवराज स‍िंह का वो एक मैसेज... अगले दिन अभिषेक शर्मा ने मचा दिया तूफान, रच दिया T20I इतिहास

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले से पहले युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को खास मैसेज किया था. उन्होंने अभिषेक से हर गेंद को जबरदस्ती हिट नहीं करने और जरूरत पड़ने पर सिंगल लेने की बात कही. अगले ही दिन अभिषेक ने 30 गेंदों में शतक ठोककर इतिहास रच दिया और भारत को 221/7 तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई.

Advertisement
X
पहले युवराज का मैसेज, फिर अभिषेक का बल्ला गरजा... 30 बॉल में शतक से रचा इतिहास (Photo: PTI)
पहले युवराज का मैसेज, फिर अभिषेक का बल्ला गरजा... 30 बॉल में शतक से रचा इतिहास (Photo: PTI)

अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20 मैच में में बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि रिकॉर्ड बुक ही बदल गई. इस ऐतिहासिक पारी से एक दिन पहले उन्हें अपने मेंटर युवराज सिंह का खास मैसेज मिला था.

युवराज ने अभिषेक को सलाह दी थी कि हर गेंद को जबरदस्ती हिट करने की कोशिश नहीं करनी है. अगर गेंद उनके शॉट की रेंज में नहीं है तो सिंगल-डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करनी है.

अभिषेक ने बताया- उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मुझे हर गेंद को फोर्स नहीं करना चाहिए. खासकर इन परिस्थितियों में अगर गेंद मेरे स्लॉट में नहीं है तो एक-दो सिंगल ले सकता हूं.

सम्बंधित ख़बरें

Abhishek Sharma
रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ अभिषेक बने सबसे तेज शतकवीर
Abhishek Sharma meditation celebration
अभ‍िषेक के VIRAL सेलिब्रेशन की कहानी क्या है? प‍िता ने खोला राज
Abhishek Sharma
अभिषेक ने बदला छक्कों का समीकरण, वैभव को पछाड़ बने 'सिक्सर किंग'
Gautam Gambhir on Vaibav sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशी को अभी करना होगा इंतजार, गंभीर ने द‍िया बड़ा मैसेज
PM Modi's 76th birthday celebrated with Deepotsav across India.
आईफोन 18 की आज से बिक्री शुरू, T-20 में अभिषेक शर्मा का तूफान, देखें हेडलाइंस

इसके बाद अभिषेक ने दिल्ली में बल्ले से ऐसा जवाब दिया, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में शतक ठोक दिया. यह किसी फुल मेंबर टीम के खिलाड़ी का सबसे तेज T20I शतक है. साथ ही उन्होंने रोहित शर्मा के नाम दर्ज भारत के सबसे तेज T20I शतक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.

अभिषेक ने 108 रन की तूफानी पारी खेली और भारत ने 20 ओवर में 221/7 का स्कोर खड़ा किया. जवाब में अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 94 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत ने मुकाबला 127 रन से जीता. नीतीश कुमार रेड्डी और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट लिए.

Advertisement

3 मैचों में 229 रन, युवराज की बात भी काम आई
अभिषेक के लिए यह पूरी सीरीज शानदार रही. उन्होंने तीन मैचों में क्रमशः 82, 39 और 108 रन बनाए और कुल 229 रन जुटाए. तीनों मुकाबलों में उन्होंने भारत को तेज शुरुआत दी.

अफगानिस्तान सीरीज से पहले अभिषेक जिम्बाब्वे दौरे पर रन बनाने के लिए जूझ रहे थे. ओपनिंग स्लॉट को लेकर भी टीम के सामने सवाल थे, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी की. यह उनका भारत के लिए तीसरा T20I शतक और 40 से कम गेंदों में आया दूसरा शतक रहा.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पहले केक काटा, फिर दोस्त का मर्डर! चेहरे पर केक लगाने के बाद बिगड़ा माहौल, जम्मू की बर्थडे पार्टी में खूनी खेल |
    '100 दिन: क‍ितना दावा, क‍ितना वादा', ब‍िहार को लेकर नेताओं से सवाल-जवाब |
    नीना गुप्ता ने प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब |
    उमर खालिद थे स्वरा-फहाद के 'क्यूपिड', एक फोन कॉल ने बदल दी दोनों की जिंदगी |
    सोनीपत में पिटबुल का खौफनाक हमला, 6 महीने के मासूम को बुरी तरह नोचा |
    हैदराबाद में IT कंपनी के बाहर दिखा अजगर तो कंधे पर लटकाकर ले गया युवक |
    'ये भगवान राम का श्राप है', TMC के नाम-सिंबल विवाद पर बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी का ममता पर हमला |
    लखनऊ हिट एंड रन केस में पीड़िता ने क्या किए खुलासे, देखें |
    जेह-तैमूर को फोन से दूर रखती हैं करीना कपूर खान, AI के बढ़ते इस्तेमाल से हैं परेशान |
    'सिर्फ लिस्टिंग ही रास्‍ता नहीं...' TATA Sons के IPO पर नोएल टाटा ने मांगी ये रिपोर्ट!
    Advertisement