पहले केक काटा, फिर दोस्त का मर्डर! चेहरे पर केक लगाने के बाद बिगड़ा माहौल, जम्मू की बर्थडे पार्टी में खूनी खेल

जम्मू में एक दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए कुछ युवक निकले थे. शुरुआत में सब कुछ वैसा ही था, जैसा दोस्तों की बर्थडे पार्टी में होता है. घूमना, केक काटना, एक-दूसरे के चेहरे पर केक लगाना और हंसी-मजाक. लेकिन कुछ ही देर बाद यही पार्टी विवाद में बदल गई. आरोप है कि कहासुनी के बाद एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया. अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी मौत हो गई. मामला जम्मू के जानीपुर थाना इलाके के लोअर रूपनगर का है. पुलिस ने नीरज नाम के युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि अंकुश नाम के दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है.

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घटना गुरुवार रात की है. पुलिस के मुताबिक, नीरज का जन्मदिन था. वह अपने दोस्तों के साथ पहले रिंग रोड की तरफ गया था. इसके बाद सभी ने बख्शी नगर में केक काटने का प्लान बनाया. बाद में सभी लोअर रूपनगर पहुंच गए. सड़क किनारे गाड़ी खड़ी की गई.

इसके बाद दोस्तों ने वहीं जन्मदिन मनाना शुरू किया. केक काटा गया और दोस्तों ने नीरज के चेहरे पर केक भी लगाया. माहौल में हंसी-मजाक चल रहा था. लेकिन इसी दौरान पवन कुमार और नीरज के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई.

हंसी-मजाक के बाद शुरू हुई कहासुनी

पुलिस के मुताबिक, कहासुनी बढ़ी तो दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की होने लगी. इसके बाद आरोप है कि नीरज और अंकुश ने पवन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. पवन की गर्दन पर गंभीर चोट आई. वह बुरी तरह घायल हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. जानीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पवन को इलाज के लिए जीएमसी जम्मू ले जाया गया. लेकिन हालत गंभीर थी. इलाज के दौरान पवन की मौत हो गई.

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पवन कुमार की उम्र करीब 35 साल थी. वह जम्मू के बारी ब्राह्मणा इलाके की तेली बस्ती का रहने वाला था. बताया गया है कि वह नगर निगम में काम करता था. पवन के परिवार में उसकी तीन बेटियां हैं. जिस रात परिवार को उसके जन्मदिन की पार्टी में होने की खबर थी, उसी रात उसकी मौत की खबर पहुंच गई. घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने शव परिवार को सौंप दिया.

पुलिस के अनुसार, जिस समय यह घटना हुई, उस समय गौरव सिंह निवासी ऊधमपुर, सुगंध भट्टी निवासी बख्शीनगर और जन सोत्रा निवासी कोट भलवाल भी वहां मौजूद थे. आरोप है कि पवन पर हमला करने के बाद आरोपियों ने वहां मौजूद अन्य युवकों पर भी हमला किया.

जानीपुर थाना प्रभारी शारिक माजिद भट के अनुसार, नीरज को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे आरोपी अंकुश की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. हमले में इस्तेमाल हथियार कहां से आया और विवाद की असली वजह क्या थी, इसकी भी जांच की जा रही है. पुलिस घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ के साथ बाकी पहलुओं को जोड़ने में जुटी है.

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कुछ घंटे पहले तक दोस्त जन्मदिन मना रहे थे. वीडियो में केक काटने और चेहरे पर केक लगाने की वही हंसी-मजाक वाली तस्वीरें थीं, जो किसी भी बर्थडे पार्टी में आम होती हैं. लेकिन उसके बाद हुए विवाद ने पूरी रात का रंग बदल दिया. अब पुलिस के सामने यह पता लगाने की चुनौती है कि दोस्तों के बीच ऐसा क्या हुआ कि मामूली कहासुनी इतनी बढ़ गई. फिलहाल एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, दूसरे की तलाश जारी है और मामले की जांच चल रही है.

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