इंडियन आइडल विनर ने झेली तंगी, पंडालों में गाकर चलाया घर, 10 रुपये से 1 करोड़ का सफर, इंडस्ट्री ने किया इग्नोर?

रियलिटी शो इंडियन आइडल 1 के विनर अभिजीत सावंत आज भी फैंस के फेवरेट हैं. अपने म्यूजिक और सिंगिंग पर लगातार काम कर वो आज भी इंडस्ट्री में खुद को रेलेवेंट रख पाए हैं. सिंगर ने अपनी जर्नी और स्ट्रगल पर बात की है. 10 रुपये की पॉकेट मनी से 1 करोड़ कमाने का उनका सफर दमदार रहा.

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इंडियन आइडल की जर्नी शुरू करने से पहले उन्होंने काफी स्ट्रगल किया. फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा- तब मेरे पास काम नहीं था. मैं छोटे-छोटे शोज करता था. 10वीं पास की थी, आगे की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत थी, घर से पैसों के लिए ज्यादा सपोर्ट नहीं था. पैसों की तंगी थी. पंडालों में गाकर 100 रुपये मिलना भी बहुत बड़ी बात थी. हम बस से ट्रैवल करते थे. कभी-कभी उनकी पॉकेट में 1 रुपया होता था. 10 रुपये की बस की टिकट होती थी.

अभिजीत ने बताया कि एक बार उनके पॉकेट में बस 11 रुपये थे. 10 रुपये की बस की टिकट थी और 1 रुपये एक्स्ट्रा. तभी बीच रास्ते में बस खराब हो गई. अब उनके पास पैसे नहीं है कि वो दूसरी बस ले सके और ना ही घर जा सकते थे. 1 रुपये लेकर उन्होंने दोस्त को फोन किया. वहां उनका 1 रुपया भी खर्च हो गया था. बीच रास्ते में फंसने के बाद वो जोर-जोर से रोने लगे. तब उनकी 15 साल की उम्र थी. बगल में खड़े दुकानवाले ने उनकी मदद की. अभिजीत को घर तक छोड़ा. इस किस्से के बाद से अभिजीत को लगा कि आपको कोई ना कोई आपको देख रहा होता है. आपकी मदद के लिए भगवान किसी को भेजते हैं.

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सिंगर ने खोली इंडस्ट्री की पोल

अभिजीत ने बताया कि इंडियन आइडल जीतकर उन्हें 1 करोड़ रुपये मिले थे. इसे उन्होंने बैंक में डाल दिए थे. अभिजीत ने इंडस्ट्री की पोल भी खोलते हुए इसे एक्सपोज किया है. वो कहते हैं- ईगो मसाज इंडस्ट्री की गलत चीज है. रियलिटी शो विनर्स को श्राप है. उन्हें लेकर लोग सोचते हैं कि ये तो विनर बन गया. इसे फेम मिल गया. इसे क्यों गाने दें. वहीं दूसरे सिंगर को बेचारा समझा जाता है. आप कितना भी अच्छा गा लो, आपके टैलेंट की जजमेंट आपके बिहेवियर और ईगो से डिसाइड होती है. मुझे कहते हैं- अरे तूने तो इतना पैसा कमा लिया. क्या ही करेगा. मस्त रह.

अभिजीत ने बताया कि वो आज भी काम मांगते हैं. लेकिन अब उन्होंने इसे कम कर दिया है. आज आपके पास कई प्लेटफॉर्म है. यूट्यूब या सोशल मीडिया पर अपना काम दिखाओ. अभिजीत का मानना है कि सिंगर्स ने प्लेबैक को बड़ी चीज बना दी है , जबकि ऐसा है नहीं. सोशल मीडिया पर आप खुद की कंपोजिशन और क्रिएटिविटी दिखा सकते हो.

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