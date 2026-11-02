EPFO की WhatsApp सर्विस शुरू होते ही आई दिक्कत, यूजर्स बोले- काम नहीं कर रहा

एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने एम्प्लाइज के लिए WhatsApp पर नई सर्विस शुरू की है. इसकी मदद से अब एंप्लॉय घर बैठे अपने PF बैलेंस, पासबुक और पिछले 5 ट्रांजैक्शन की जानकारी ले सकते हैं. माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर शिकातों की भरमार लग गई है. लोग कह रहे हैं कि ये काम नहीं कर रहा है.

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लेकिन इस सर्विस के शुरू होने के बाद ही कुछ यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई यूजर्स ने अपना एक्सपीरिएंस शेयर किया है. किसी को OTP नहीं मिल रहा है, तो किसी के वॉट्सऐप पर सर्विस ठीक से काम नहीं कर रही है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

@officialepfo @narendramodi @PMOIndia @mansukhmandviya @ShobhaBJP @PIB_India @mygovindia @LabourMinistry Keep doing false PR. Just don’t work. @mansukhmandviya - they are spoiling your name too. https://t.co/5ChvCXgNyv — Rishi Raj Gupta (@RRGwrites) November 2, 2026

1 नवंबर 2026 को ईपीएफओ के 74वें स्थापना दिवस के मौके पर इस नई वॉट्सऐप सर्विस को लॉन्च किया था. इसका मकसद एम्प्लाइज को PF से जुड़ी जानकारी आसानी से देना है. अब लोगों को छोटी-छोटी जानकारी के लिए EPFO की वेबसाइट या ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. वे वॉट्सऐप के जरिए ही अपने PF अकाउंट की जानकारी हासिल कर सकेंगे.

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नई सर्विस को लेकर कुछ यूजर्स ने X पर शिकायत की है. यूजर्स के मुताबिक, वॉट्सऐप पर सर्विस इस्तेमाल करते समय OTP नहीं मिल रहा है. वहीं, कुछ लोगों को PF बैलेंस और पासबुक चेक करने के दौरान एरर दिखाई दे रहा है. कुछ यूजर्स ने बताया कि सर्विस का ऑप्शन चुनने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही है.

EPFO Services on WhatsApp Launched! 💬 Check your EPF Balance, view your last 5 transactions and download your Passbook with just a WhatsApp message. 📲 Scan the QR Code or say Hi at +91 8796441800. #EPFO #WhatsAppServices https://t.co/AqxDzFJr6E — EPFO (@officialepfo) November 1, 2026

X पर यूजर्स ने बताई अपनी परेशानी

@officialepfo @narendramodi @PMOIndia @mansukhmandviya @ShobhaBJP @PIB_India @mygovindia @LabourMinistry Looks like it will work from 2047 https://t.co/6LG1tzWrLi — Sharad Thacker (@ThackerSha2706) November 1, 2026

अभी यह साफ नहीं है कि यह परेशानी सभी यूजर्स को हो रही है या कुछ लोगों को ही इसका सामना करना पड़ रहा है. नई सर्विस होने की वजह से शुरुआती दिनों में तकनीकी दिक्कत हो सकती है. ऐसे में अगर आपको भी वॉट्सऐप पर PF की जानकारी नहीं मिल रही है, तो कुछ समय बाद दोबारा कोशिश कर सकते हैं.

@officialepfo @narendramodi @PMOIndia @mansukhmandviya @ShobhaBJP @PIB_India @mygovindia @LabourMinistry Replies are too late. Almost an hour Please do shut down for now Please add few corporate employees trust me the issue will be fixed Instead of giving employment to old people who don't know technology https://t.co/UvvIFzL4yS — RK Unfiltered (@RK_Unfiltered) November 1, 2026

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2020 में शुरू हुई थी WhatsApp हेल्पलाइन

EPFO की वॉट्सऐप सर्विस पहली बार शुरू नहीं हुई है. इसकी शुरुआत कोरोना महामारी के दौरान साल 2020 में हुई थी. उस समय ईपीएफओ ने एम्प्लाइज की शिकायतों और सवालों का जवाब देने के लिए वॉट्सऐप हेल्पलाइन शुरू की थी.

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@officialepfo @narendramodi @PMOIndia @mansukhmandviya @ShobhaBJP @PIB_India @mygovindia @LabourMinistry Very poor service. Tried many times to know the balance https://t.co/VtCmrPq2g3 — पंकज झा (@pankajjha_) November 2, 2026

मई 2020 में इसकी शुरुआत कुछ रीजनल ऑफिस से हुई और 13 अक्टूबर 2020 तक इसे देश के सभी 138 रीजनल ऑफिस में शुरू कर दिया गया था. उस समय इसका इस्तेमाल शिकायत और सवालों के जवाब देने के लिए होता था. अब नई सर्विस में PF बैलेंस और पासबुक जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं.

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