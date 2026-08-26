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कूड़े पर तकरार! सफाई कर्मचारियों की हड़ताल में भिड़ंत, हिरासत में लिए गए कर्मचारी

संविदा कर्मियों को पक्का करने और ठेका प्रथा को खत्म करने जैसी मांगों को लेकर हिसार में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है. उनकी हड़ताल के कारण शहर के कई हिस्सों में कूड़ा एकत्रित हो गया है. नगर निगम ने सफाई का जिम्मा संभाला तो कई कर्मचारी इसका विरोध करने पहुंच गए. जिस दौरान पुलिस और कर्मचारियों में भिड़ंत हो गई.

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हिसार में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल (Photo: ANI)
हिसार में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल (Photo: ANI)

हरियाणा के हिसार में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच नगर निगम ने शहर में स्वच्छता अभियान का जिम्मा संभाला. इस दौरान सैकड़ों महिला और पुरुष सफाई कर्मचारी विरोध करने भी पहुंचे. हालांकि पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया. 

हिसार में सफाई अभियान को लेकर मामला गरमा गया है. सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, ऐसे में नगर निगम द्वारा सफाई अभियान चलाया गया. इस दौरान विरोध करने पहुंचे कई महिला और पुरुष कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया. नगर निगम की टीम ने देर रात इंडियन कॉलेज रोड, ऋषि नगर, दयानंद कॉलेज रोड और PLA एरिया में स्वच्छता अभियान चलाया. 

अभियान के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती रही. जहां भी सफाई अभियान चलाया गया वहां पुलिस के नाके लगाए गए थे. नगर निगम अधिकारी प्रतीप हुड्डा ने इस संबंध में बताया कि कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर में जगह-जगह कूड़ा एकत्रित हो गया है. इसी के मद्देनजर सफाई अभियान तेजी से चलाया जा रहा है. 

प्रतीप हु्ड्डा ने बताया कि इस सफाई अभियान में 6 डंपर और 6 JCB मशीनें लगाई गई हैं. यह मशीनें जहां भी कूड़ा दिखेगा, वहां उसे हटाने का काम करेंगी. वहीं सफाई कर्मचारी नेता पवन ने सरकार पर उनकी मांगें पूरी नहीं करने का आरोप लगाया है. 

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यह भी पढ़ें: हिसार कोर्ट के बाहर गैंगस्टर विनोद पानू की हत्या, लॉरेंस गैंग की वायरल पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस!

उनका कहना है कि सरकार लगातार झूठा भरोसा दे रही है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती उनका आंदोलन जारी रहेगा. साथ ही, उन्होंने यह भी दावा किया है कि सफाई अभियान का विरोध करने पहुंचे सैंकड़ों सफाई कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है. 

बता दें, हिसार में संविदा कर्मियों को पक्का करने और ठेका प्रथा को खत्म करने जैसी 14 मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी पिछले 20-21 दिनों से हड़ताल पर हैं. उनके इस हड़ताल के कारण शहर में जगह-जगह कूड़ा इकट्ठा हो गया है.

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