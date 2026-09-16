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पहले किया पीछा, फिर आंखों में झोंकी मिर्च... शराब की दुकान में हिस्ट्रीशीटर की हत्या से दहला हैदराबाद

हैदराबाद के नागोल स्थित बांडलागुडा में 33 साल के हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद नईम की हत्या कर दी गई. आरोपियों ने उसकी आंखों में मिर्च झोंककर दरांती और चाकू से वार करके उसकी जान ले ली. अब पुलिस मुख्य आरोपी महेश समेत छह आरोपियों की तलाश में जुटी है. पढ़ें इस सनसनीखेज मर्डर की कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

तेलंगाना के हैदराबाद में एक 33 साल के हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद नईम की बेरहमी से हत्या कर दी गई. आरोप है कि हमलावरों ने पहले नईम की गतिविधियों पर नजर रखी और फिर उसे घेर लिया. इसके बाद उसकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर झोंक दिया. फिर दरांती और चाकू से उस पर हमला कर उसकी जान ले ली.

कत्ल की ये वारदात नागोल के बांडलागुडा इलाके की है. जहां सोमवार रात एक शराब की दुकान के परमिट रूम में इस हत्याकांड को अंजाम दिया दया गया. जिसका मुख्य आरोपी महेश बताया जा रहा है, जो नईम का बचपन का दोस्त था. पुलिस के मुताबिक, महेश अपने पांच अन्य साथियों के साथ शराब की दुकान पर पहुंचा था. नईम ने हमलावरों से बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया. 

वारदात के बाद सभी आरोपी कार से मौके से फरार हो गए. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों को नईम की गतिविधियों के बारे में जानकारी थी. उन्होंने उसका पीछा किया और उसे नागोल के बांडलागुडा स्थित शराब की दुकान के परमिट रूम में ढूंढ निकाला. वहां आरोपियों ने पहले उसकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंका. इसके बाद दरांतियों और चाकुओं से उस पर बार-बार हमला किया.

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हमले के दौरान नईम ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपी उसके पीछे दौड़ पड़े. हमलावरों ने उसे घेरकर हमला जारी रखा, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई. इस पूरी वारदात का कुछ हिस्सा शराब की दुकान में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गया. फुटेज में आरोपियों को नईम का पीछा करते हुए देखा गया है.

वारदात के दौरान परमिट रूम में मौजूद दूसरे ग्राहकों में दहशत फैल गई. हमले के बाद वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए मौके से भाग निकले. हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी कार से फरार हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और मृतक की पहचान मोहम्मद नईम के रूप में की.

पुलिस जांच में पता चला कि मोहम्मद नईम तेलंगाना के खम्मम जिले के येल्लंदु का रहने वाला था. वह 33 साल का था और पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्रीशीटर यानी राउडीशीटर के तौर पर दर्ज था. मुख्य आरोपी महेश भी येल्लंदु का रहने वाला है और वह भी राउडीशीटर बताया गया है. दोनों एक-दूसरे को बचपन से जानते थे और उनके बीच पहले दोस्ती थी.

नागोल पुलिस के मुताबिक, नईम और महेश पहले जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने के काम में शामिल रहते थे. इसके अलावा दोनों पर दूसरे असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने की भी जानकारी सामने आई है. कुछ साल पहले नईम येल्लंदु छोड़कर हैदराबाद के बांडलागुडा इलाके में रहने लगा था. यहां वह ऑटो रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करता था.

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पुलिस के मुताबिक, नईम के हैदराबाद आने के बाद भी कुछ विवादों में शामिल रहने को लेकर महेश नाराज था. जांचकर्ताओं का कहना है कि महेश उन इलाकों में अपना दबदबा बनाना चाहता था, जहां नईम भी विवादों में शामिल हो रहा था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा. धीरे-धीरे बचपन की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई.

जांचकर्ताओं के अनुसार, कुछ समय पहले नईम ने कथित तौर पर महेश को जान से मारने की धमकी भी दी थी. पुलिस को आशंका है कि इसी खतरे से पहले ही निपटने के लिए महेश ने अपने कुछ आपराधिक साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. इसके बाद नईम की गतिविधियों पर नजर रखी गई और मौका मिलने पर उस पर हमला किया गया. हालांकि, हत्या के पीछे की पूरी वजह और साजिश से जुड़े पहलुओं की जांच अभी जारी है.

नागोल पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी महेश और उसके पांच अन्य साथियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. पुलिस CCTV फुटेज और अन्य उपलब्ध सबूतों के आधार पर आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है. अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल, पुलिस सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है.

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