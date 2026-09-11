scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बार- बार कंधों में दर्द, कहीं ये हड्डियों का कैंसर तो नहीं? डॉक्टर से जानें कब है खतरा

कंधों में दर्द कई लोगों को होता है, कभी-कभी या रोजाना भी होता है. लेकिन क्या यह दर्द हड्डियों के कैंसर का संकेत हो सकता है या सामान्य कारणों से भी हो सकता है. इस रिपोर्ट में हम कंधों में दर्द के मुख्य कारणों, इसके खतरों और कब डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, इसकी जानकारी देंगे.

Advertisement
X
कंधों में क्यों होता है दर्द
कंधों में क्यों होता है दर्द

कई लोगों को कंधों में दर्द की समस्या रहती है. कुछ को ये कभी- कभी होता है तो कुछ को हर दिन. लेकिन कंधों में दर्द बने रहना कितना खतरनाक है. क्या ये हड्डियों के कैंसर का लक्षण है? इसका जवाब डॉक्टर से जानेंगें, लेकिन पहले जान लेते हैं कि ये दर्द क्यों होता है.

डॉक्टर बताते हैं कि आज के खराब लाइफस्टाइल की वजह से कंधों में दर्द की समस्या बढ़ रही है. लंबे समय तक लैपटॉप या मोबाइल चलाना, गलत तरीके से सोना और कई मामलों में सर्वाइकल का दर्द भी कंधे में दर्द पैदा कर सकता है, लेकिन जब दर्द बार-बार होने लगे या लंबे समय तक ठीक नहीं हो तो इसको हल्के में न लें. 

यह भी पढ़ें: क्या बायोप्सी कराने से फैल जाता है कैंसर? ये डर कितना सही, बता रहे हैं डॉक्टर

सम्बंधित ख़बरें

Obesity
मोटे लोगों में भी हो रही पोषण की कमी, खाना छोड़ना कितना सही?
Gym and heart attack
वर्कआउट करते समय क्यों आ जाता है हार्ट अटैक? डॉक्टर ने बताया
Thyroid eye diseases
थायरॉइड में जा सकती है आंखों की रोशनी, इन लक्षणों में कराएं टेस्ट
Cholesterol blood test, conceptual image
कोलेस्ट्रॉल 200 mg/dl से ज्यादा है? डॉक्टर से जानें इलाज
Hot tea and cancer
गर्म चाय और कॉफी से कैंसर का खतरा, जानें कितनी गर्म पीना जानलेवा

क्या कंधें का दर्द हड्डी के कैंसर का लक्षण हो सकता है? 

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ऑन्कोलॉजी विभाग में डॉ. मुकेश नागर बताते हैं कि सिर्फ कंधे में दर्द होने का मतलब हड्डियों का कैंसर हो ऐसा हर मामले में जरूरी नहीं है. कंधे का ज्यादातर दर्द मांसपेशियों में खिंचाव, रोटेटर कफ की समस्या या स्पाइन में किसी परेशानी के कारण हो सकता है. सर्वाइकल के मरीजों में भी दर्द कंधों तक चला जाता है, लेकिन अगर दर्द बना हुआ है तो इसको नजरअंदाज न करें. आपको दर्द के एक पैटर्न पर भी ध्यान देना जरूरी है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गर्म चाय और कॉफी बढ़ा रही है कैंसर का खतरा, जानें कितनी गर्म पीना हो सकता है जानलेवा

हड्डियों के कैंसर में दर्द कैसा होता है? 

हड्डियों के कैंसर में दर्द का पैटर्न सामान्य दर्द से अलग हो सकता है. इसका दर्द लगातार बना रह सकता है और समय के साथ बढ़ सकता है. अगर रात में आराम करने पर भी दर्द  रहता है और रात में ज्यादा परेशान कर सकता है. दर्द की जगह पर सूजन, गांठ या दबाने पर असामान्य दर्द भी महसूस हो रहा है. बहुत कमजोरी है, थकान रहती है और वजन भी तेजी से खुद ही कम हो रहा है तो ऐसे मामलों में ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं. अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो इस मामले में हमेशा डॉक्टर से सलाह जरूर ले और कोई लापरवाही न करें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बार- बार कंधों में दर्द, कहीं ये हड्डियों का कैंसर तो नहीं? डॉक्टर से जानें कब है खतरा |
    BRICS, G-20, SAARC... ये सब हैं क्या? दिल्ली में होने वाले मेगा इवेंट से पहले जानिए |
    UP में कांग्रेस का बड़ा दांव, BJP-BSP की टेंशन बढ़ाने की तैयारी |
    सिर्फ ब्याज से कमा डालेंगे ₹500000, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम कमाल, समझें गणित |
    गांधीनगर में बिल्डिंग हादसे के बाद अब कैसे हैं हालात? देखें गुजरात आजतक |
    गर्मियों में AC नहीं, ये देसी फर्श रखेगा घर को ठंडा! दीवारों वाली लाल ईंट बिछाकर बनाएं कूलिंग फ्लोर, लाखों के टाइल्स-मार्बल सब होंगे फेल |
    'सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था...', तिलक वर्मा की अंपायर से शिकायत पर वैभव सूर्यवंशी का करारा जवाब, नए VIDEO में खुला राज |
    शूटिंग छोड़ बच्चों को स्कूल छोड़ने दौड़ीं प्रीति जिंटा! 20 घंटे का किया सफर, हुईं भावुक, बोलीं- मजबूर नहीं... |
    55 सीसीटीवी फुटेज और ब्लैक SUV बताएंगे, कहां से आए पांच ओरंगुटान? |
    संगरूर सुसाइड केस में कैसे बढ़ रही AAP की मुश्किलें, देखें पंजाब आजतक
    Advertisement