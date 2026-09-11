बार- बार कंधों में दर्द, कहीं ये हड्डियों का कैंसर तो नहीं? डॉक्टर से जानें कब है खतरा

कई लोगों को कंधों में दर्द की समस्या रहती है. कुछ को ये कभी- कभी होता है तो कुछ को हर दिन. लेकिन कंधों में दर्द बने रहना कितना खतरनाक है. क्या ये हड्डियों के कैंसर का लक्षण है? इसका जवाब डॉक्टर से जानेंगें, लेकिन पहले जान लेते हैं कि ये दर्द क्यों होता है.

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डॉक्टर बताते हैं कि आज के खराब लाइफस्टाइल की वजह से कंधों में दर्द की समस्या बढ़ रही है. लंबे समय तक लैपटॉप या मोबाइल चलाना, गलत तरीके से सोना और कई मामलों में सर्वाइकल का दर्द भी कंधे में दर्द पैदा कर सकता है, लेकिन जब दर्द बार-बार होने लगे या लंबे समय तक ठीक नहीं हो तो इसको हल्के में न लें.

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क्या कंधें का दर्द हड्डी के कैंसर का लक्षण हो सकता है?

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ऑन्कोलॉजी विभाग में डॉ. मुकेश नागर बताते हैं कि सिर्फ कंधे में दर्द होने का मतलब हड्डियों का कैंसर हो ऐसा हर मामले में जरूरी नहीं है. कंधे का ज्यादातर दर्द मांसपेशियों में खिंचाव, रोटेटर कफ की समस्या या स्पाइन में किसी परेशानी के कारण हो सकता है. सर्वाइकल के मरीजों में भी दर्द कंधों तक चला जाता है, लेकिन अगर दर्द बना हुआ है तो इसको नजरअंदाज न करें. आपको दर्द के एक पैटर्न पर भी ध्यान देना जरूरी है.

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हड्डियों के कैंसर में दर्द कैसा होता है?

हड्डियों के कैंसर में दर्द का पैटर्न सामान्य दर्द से अलग हो सकता है. इसका दर्द लगातार बना रह सकता है और समय के साथ बढ़ सकता है. अगर रात में आराम करने पर भी दर्द रहता है और रात में ज्यादा परेशान कर सकता है. दर्द की जगह पर सूजन, गांठ या दबाने पर असामान्य दर्द भी महसूस हो रहा है. बहुत कमजोरी है, थकान रहती है और वजन भी तेजी से खुद ही कम हो रहा है तो ऐसे मामलों में ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं. अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो इस मामले में हमेशा डॉक्टर से सलाह जरूर ले और कोई लापरवाही न करें.

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