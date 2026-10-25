Amazon Sale में ₹3 हजार से कम में मिल रहा वैक्यूम क्लीनर, दिवाली की सफाई होगी आसान!

दिवाली का त्योहार आते ही लोग अपने घर की साफ-सफाई में जुट जाते हैं. ऐसे में घर के कुछ कोनों तक झाड़ू और पोछा पहुंचाना मुश्किल होता है. कई बार कारपेट, सोफा और दूसरी चीजों की सफाई करना भी आसान नहीं होता. ऐसे में वैक्यूम क्लीनर काम आ सकता है.

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अगर आप भी दिवाली की सफाई के लिए ऐसा डिवाइस ढूंढ रहे हैं, जो घर के अलग-अलग हिस्सों की सफाई में मदद करे, तो 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर एक ऑप्शन हो सकता है.

आज हम आपको वैक्यूम क्लीनर के बारे में बता रहे हैं. यह ऐमेजॉन पर अवेलेबल है और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है. आइए जानते हैं इसकी कीमत, फीचर्स और यह दिवाली की सफाई में आपके किस तरह काम आ सकता है.

वैक्यूम क्लीनर की कीमत कितनी है?

Reffair Cleanjet CX80 वैक्यूम क्लीनर ऐमेजॉन पर लिस्टेड है. इसकी MRP ₹5,000 है, लेकिन सेल में इसे ₹3,030 में खरीदा जा सकता है. इसके अलावा, चुनिंदा बैंक कार्ड पर ₹1,000 तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है.

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2-in-1 वैक्यूम क्लीनर

आमतौर पर वैक्यूम क्लीनर में हैंडहेल्ड और स्टिक जैसे अलग-अलग डिजाइन देखने को मिलते हैं. Reffair Cleanjet CX80 में 2-in-1 डिजाइन मिलता है. इससे जरूरत के हिसाब से इसे अलग-अलग जगहों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

स्टिक वाले डिजाइन की मदद से फर्श की सफाई करना आसान हो सकता है. वहीं, हैंडहेल्ड मोड में इसे हाथ में पकड़कर छोटी जगहों और दूसरी सतहों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे घर के अलग-अलग हिस्सों की सफाई करने में मदद मिल सकती है.

कैसी है इसकी परफॉर्मेंस?

परफॉर्मेंस की बात करें तो इस वैक्यूम क्लीनर में 17kPa की सक्शन पावर मिलती है. इसके साथ साइक्लोनिक टेक्नोलॉजी भी दी गई है. इसकी मदद से फर्श, सोफा और कारपेट जैसी सतहों से धूल और गंदगी खींचने में मदद मिल सकती है.

दिवाली की सफाई के दौरान फर्नीचर के आसपास जमा धूल और फर्श पर मौजूद गंदगी साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. सफाई का रिजल्ट सतह और गंदगी के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है.

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केबल और डस्ट कंटेनर की डिटेल्स

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इस वैक्यूम क्लीनर में वायरलेस ऑप्शन नहीं मिलता है. यह केबल से चलता है, जिसकी लंबाई करीब 5 मीटर बताई गई है. इसलिए इस्तेमाल करते समय पावर सॉकेट की दूरी का ध्यान रखना होगा.

इसमें धूल और गंदगी जमा करने के लिए डस्ट कंटेनर भी मिलता है. इसमें जमा गंदगी को जरूरत के हिसाब से खाली किया जा सकता है. इससे बार-बार सफाई के दौरान धूल हटाने में मदद मिलती है.

अगर आप दिवाली से पहले घर की सफाई के लिए एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर खरीदने की सोच रहे हैं, जिसे अलग-अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जा सके, तो Reffair Cleanjet CX80 पर विचार कर सकते हैं. खरीदने से पहले इसकी मौजूदा कीमत, फीचर्स और वारंटी की जानकारी जरूर चेक कर लें.

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