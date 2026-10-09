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₹7 हजार की रेंज में मिल रहा 5000mAh बैटरी और 90Hz डिस्प्ले वाला फोन, Flipkart पर डील!

₹8 हजार से कम की कीमत में मिल रहा ये फोन पहली नजर में तो आम बजट स्मार्टफोन लगता है, लेकिन इसके फीचर्स देखकर आप भी चौंक जाएंगे. 5000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 32MP कैमरा जैसे फीचर्स के साथ Flipkart सेल में इसकी कीमत काफी कम हो गई है.

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Realme C61 पर Flipkart सेल में शानदार डील( Photo: AI)
Realme C61 पर Flipkart सेल में शानदार डील( Photo: AI)

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर साल की बड़ी सेल यानी द बिग बिलियन डेज सेल 9 अक्टूबर से लाइव होने जा रही है. इस सेल के दौरान आपको बहुत सारे शानदार डील्स देखने को मिलेंगे. आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे कम कीमत में मिलने वाले एक शानदार स्मार्टफोन डील के बारे में. अगर आपका बजट ₹8 हजार से कम है, तो आपको इस स्मार्टफोन की डील के बारे में जरूर जानना चाहिए. आइए जानते हैं इसके बारे में.

किस स्मार्टफोन पर मिल रही है डील?

Realme C61
ये स्मार्टफोन कीमत के मामले में काफी सस्ता है, लेकिन इसके फीचर्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं. फ्लिपकार्ट की सेल में इसकी कीमत में और गिरावट देखने को मिली है. स्मार्टफोन खरीदने के बाद सबसे पहली नजर डिस्प्ले पर जाती है. इस स्मार्टफोन में 6.745 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले मिलता है. इतना ही नहीं, इसके साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है, जो सोशल मीडिया चलाने के एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेहतर बना देता है.

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Photo: Flipkart

अगर बैटरी की बात करें तो इसमें 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है. सिंगल चार्ज में आप इसे करीब 2 दिनों तक आसानी से चला सकते हैं. बड़ी बैटरी का फायदा ये है कि आपको बार-बार फोन चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है.

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कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 32MP का रियर कैमरा मिलता है, जो अच्छी और डिटेल वाली फोटो क्लिक करता है. वहीं, फ्रंट में आपको 5MP का कैमरा मिलता है, जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए ठीक-ठाक क्वालिटी देता है.

अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन में T612 Octa-Core प्रोसेसर मिलता है, जो नॉर्मल यूसेज को आसानी से हैंडल कर लेता है और आपको लैग-फ्री एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है.

यह भी पढ़ें: POCO का बड़ा धमाका, 10,000mAh बैटरी वाला फोन सस्ते में, Big Billion Days सेल में आधी होगी कीमत?

कीमत कितनी है

Realme C61 एक बजट स्मार्टफोन है, जिसकी कीमत सेल से पहले ₹8,999 देखने को मिल रही थी. वहीं, Flipkart सेल के दौरान आप इसे ₹7,249 में खरीद सकते हैं. अगर आपका बजट कम है और आप इस रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो ये फोन आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है.
 

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