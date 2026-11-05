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महबूबा मुफ्ती फिर बनीं PDP की अध्यक्ष, लगातार चौथी बार मिली कमान

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) का अध्यक्ष चुना गया है. श्रीनगर में गुरुवार को हुए चुनाव में उन्हें सर्वसम्मति से इस पद के लिए चुना गया

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महबूबा मुफ्ती साल 2002 से लगातार PDP की अध्यक्ष हैं. (Photo-X/@jkpdp)
महबूबा मुफ्ती साल 2002 से लगातार PDP की अध्यक्ष हैं. (Photo-X/@jkpdp)

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती एक बार फिर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष चुनी गई हैं. आज गुरुवार को श्रीनगर में हुए चुनाव में उन्हें सर्वसम्मति से इस पद के लिए चुना गया. पार्टी के सभी सदस्यों ने उनके नाम का समर्थन किया. महबूबा मुफ्ती 2002 से PDP की अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

जम्मू और श्रीनगर के नेताओं ने किया समर्थन

PDP की ओर से जारी बयान में बताया गया कि पार्टी के चुनाव मंडल के सदस्यों ने महबूबा मुफ्ती के नाम पर सहमति जताई. जम्मू और श्रीनगर के सदस्यों ने उनके दोबारा अध्यक्ष चुने जाने का समर्थन किया. बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने एकमत होकर उनके नाम पर मुहर लगाई.

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पार्टी का कहना है कि, जम्मू से चुनाव मंडल के सदस्यों ने भी इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया. वे ऑनलाइन माध्यम से बैठक से जुड़े थे. उन्होंने भी महबूबा मुफ्ती के नाम का समर्थन किया. इस तरह उनके दोबारा अध्यक्ष चुने जाने पर पार्टी के अंदर कोई विरोध सामने नहीं आया.

अब्दुल रहमान वीरी ने रखा था प्रस्ताव

दरअसल, महबूबा मुफ्ती को फिर से अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल रहमान वीरी ने रखा था. पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद खुर्शीद आलम ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. इसके बाद चुनाव मंडल के सभी सदस्यों ने महबूबा के नाम पर सहमति जताई.

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PDP ने कहा कि यह फैसला पार्टी के सदस्यों की सामूहिक सहमति से लिया गया है. जम्मू और श्रीनगर दोनों क्षेत्रों के नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया. पार्टी ने इसे एक सामूहिक निर्णय बताया.

2002 से संभाल रही हैं पार्टी की कमान

महबूबा मुफ्ती साल 2002 से लगातार PDP की अध्यक्ष हैं. वह जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं. उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने PDP की स्थापना की थी. उनके बाद महबूबा ने पार्टी की कमान संभाली.

महबूबा मुफ्ती का दोबारा अध्यक्ष चुना जाना पार्टी में उनके नेतृत्व को जारी रखता है. इस चुनाव में किसी दूसरे उम्मीदवार के सामने आने या मुकाबले की जानकारी पार्टी के बयान में नहीं दी गई है. उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया है.

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