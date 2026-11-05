1,111 रुपये की ये एक पीस मिठाई... दिल्ली से जयपुर तक दिवाली शॉपिंग ने पकड़ी रफ्तार

दिवाली से पहले बाजारों में रौनक बढ़ गई है. दिल्ली से लेकर जयपुर तक लोग त्योहार की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं. कहीं पटाखों की दुकानों पर भीड़ है तो कहीं कपड़े और दूसरी चीजों की खरीदारी हो रही है. इस बार बाजारों में कुछ खास चीजें भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं.

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दरअसल, दिल्ली के सदर बाजार में लोग ग्रीन पटाखे खरीदने पहुंच रहे हैं. वहीं, जयपुर में सोने के सिक्के जैसी दिखने वाली एक मिठाई चर्चा में है. इसकी एक पीस की कीमत 1,111 रुपये है.

दिल्ली के बाजारों में उमड़ी भीड़

दिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ गई है. सदर बाजार में लोग ग्रीन पटाखों की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है. इसके बाद पटाखों की दुकानों पर खरीदारों की आवाजाही बढ़ी है.

#WATCH | दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-NCR में 2 दिन(7-8 नवंबर को) 'ग्रीन पटाखों' की अनुमति दिए जाने के बाद बाजारों में लोग ग्रीन पटाखों की खरीदी के लिए पहुंच रहे हैं। वीडियो सदर बाजार से है। https://t.co/H3faTRJmIm — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 4, 2026

सरोजिनी नगर मार्केट में भी दिवाली की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. बाजार में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि लोगों की आवाजाही बनी रहे और किसी को परेशानी न हो. करोल बाग मार्केट में भी त्योहार की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है.

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सोना-चांदी सस्ता, कारोबारियों को बिक्री बढ़ने की उम्मीद

इस दिवाली सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट भी बाजार के लिए अहम है. पिछले एक महीने में दोनों कीमती धातुओं के दाम में तेज गिरावट आई है. जयपुर के स्थानीय कारोबारियों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है. उनका अनुमान है कि इस दिवाली बिक्री में करीब 50 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है.

कारोबारियों का मानना है कि कीमतें कम होने से लोग सोने-चांदी की खरीदारी में ज्यादा दिलचस्पी दिखा सकते हैं. हालांकि, बिक्री कितनी बढ़ेगी, यह त्योहार के दौरान खरीदारों की संख्या पर निर्भर करेगा.

VIDEO | Rajasthan: As gold and silver prices declined, local traders in Jaipur confidently project a 50% growth in sales this Diwali season. Both precious metals have seen a sharp fall in value over the past month. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/IObgrI9qmt — Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2026

9 ग्राम की मिठाई, कीमत 1,111 रुपये

जयपुर में इस दिवाली एक खास मिठाई लोगों का ध्यान खींच रही है. इसका नाम 'त्योहार अशर्फी' रखा गया है. यह सोने के पुराने सिक्के यानी अशर्फी की तरह दिखाई देती है. इसकी एक पीस का वजन 9 ग्राम है और कीमत 1,111 रुपये है. इस हिसाब से इसकी कीमत करीब 1.23 लाख रुपये प्रति किलो बैठती है.

मिठाई की दुकान की संस्थापक अंजलि जैन ने बताया कि पुराने समय में राजा-महाराजा सम्मान के तौर पर सोने की अशर्फियां भेंट करते थे. इसी परंपरा से प्रेरित होकर उन्होंने यह मिठाई तैयार की है. इसे सोने के सिक्के जैसा रूप दिया गया है. इसके नौ पीस का एक डिब्बा 9,999 रुपये में मिल रहा है.

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#WATCH | Jaipur, Rajasthan: This Diwali, a sweet from Jaipur named 'Tyohar Asharfi' is grabbing attention due to its price and unique presentation. A single 9-gram piece is priced at Rs 1,111 which is Approximately Rs 1.23 lakh per kilogram. Anjali Jain, founder of the sweet shop in Jaipur, says, "In the era of kings and maharajas, it was customary to present gold coins—asharfis—as a gesture of appreciation or tribute. We have reimagined this concept in the form of a sweet, crafted as a gold coin, which we have named 'Tyohar Asharfi'. Each 'asharfi' weighs 9 grams and is priced at 1,111—a figure chosen for its auspicious nature. We are offering these in a box of nine, priced at 9,999. As for the price per kilogram, it is priced at Rs 1,23,000 per kilogram." — ANI (@ANI) November 5, 2026

इस तरह दिवाली के बाजार में इस बार कई रंग देखने को मिल रहे हैं. दिल्ली में ग्रीन पटाखों की खरीदारी हो रही है तो जयपुर में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट से कारोबारियों को उम्मीद है. वहीं, 1,111 रुपये की एक पीस मिठाई भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

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