1,111 रुपये की ये एक पीस मिठाई... दिल्ली से जयपुर तक दिवाली शॉपिंग ने पकड़ी रफ्तार

दिवाली से पहले बाजारों में रौनक बढ़ गई है. दिल्ली से लेकर जयपुर तक लोग त्योहार की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं. कहीं पटाखों की दुकानों पर भीड़ है तो कहीं कपड़े और दूसरी चीजों की खरीदारी हो रही है. इस बार बाजारों में कुछ खास चीजें भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं.
दरअसल, दिल्ली के सदर बाजार में लोग ग्रीन पटाखे खरीदने पहुंच रहे हैं. वहीं, जयपुर में सोने के सिक्के जैसी दिखने वाली एक मिठाई चर्चा में है. इसकी एक पीस की कीमत 1,111 रुपये है.
दिल्ली के बाजारों में उमड़ी भीड़
दिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ गई है. सदर बाजार में लोग ग्रीन पटाखों की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है. इसके बाद पटाखों की दुकानों पर खरीदारों की आवाजाही बढ़ी है.
सरोजिनी नगर मार्केट में भी दिवाली की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. बाजार में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि लोगों की आवाजाही बनी रहे और किसी को परेशानी न हो. करोल बाग मार्केट में भी त्योहार की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है.
सोना-चांदी सस्ता, कारोबारियों को बिक्री बढ़ने की उम्मीद
इस दिवाली सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट भी बाजार के लिए अहम है. पिछले एक महीने में दोनों कीमती धातुओं के दाम में तेज गिरावट आई है. जयपुर के स्थानीय कारोबारियों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है. उनका अनुमान है कि इस दिवाली बिक्री में करीब 50 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है.
कारोबारियों का मानना है कि कीमतें कम होने से लोग सोने-चांदी की खरीदारी में ज्यादा दिलचस्पी दिखा सकते हैं. हालांकि, बिक्री कितनी बढ़ेगी, यह त्योहार के दौरान खरीदारों की संख्या पर निर्भर करेगा.
9 ग्राम की मिठाई, कीमत 1,111 रुपये
जयपुर में इस दिवाली एक खास मिठाई लोगों का ध्यान खींच रही है. इसका नाम 'त्योहार अशर्फी' रखा गया है. यह सोने के पुराने सिक्के यानी अशर्फी की तरह दिखाई देती है. इसकी एक पीस का वजन 9 ग्राम है और कीमत 1,111 रुपये है. इस हिसाब से इसकी कीमत करीब 1.23 लाख रुपये प्रति किलो बैठती है.
मिठाई की दुकान की संस्थापक अंजलि जैन ने बताया कि पुराने समय में राजा-महाराजा सम्मान के तौर पर सोने की अशर्फियां भेंट करते थे. इसी परंपरा से प्रेरित होकर उन्होंने यह मिठाई तैयार की है. इसे सोने के सिक्के जैसा रूप दिया गया है. इसके नौ पीस का एक डिब्बा 9,999 रुपये में मिल रहा है.
इस तरह दिवाली के बाजार में इस बार कई रंग देखने को मिल रहे हैं. दिल्ली में ग्रीन पटाखों की खरीदारी हो रही है तो जयपुर में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट से कारोबारियों को उम्मीद है. वहीं, 1,111 रुपये की एक पीस मिठाई भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.