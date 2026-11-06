दिवाली पर 1,000 रुपये से कम में दें ये 10 गैजेट्स, गिफ्ट देखकर खुश हो जाएगा हर कोई

दिवाली पर दोस्तों, रिश्तेदारों और ऑफिस के कलीग्स को गिफ्ट देने का सिलसिला शुरू हो चुका है. हर बार मिठाई का डिब्बा या ड्राई फ्रूट्स देना जरूरी नहीं. अगर आप इस बार कुछ ऐसा देना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल सामने वाला लंबे समय तक कर सके, तो छोटे टेक गैजेट्स अच्छे विकल्प हो सकते हैं.

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खास बात यह है कि इसके लिए आपको हजारों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है. बाजार और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon तथा Flipkart पर 1,000 रुपये से कम में कई काम के गैजेट्स मिल जाते हैं. इनमें वायरलेस ईयरबड्स, ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्ट LED बल्ब, वायरलेस माउस और मोबाइल स्टैंड जैसे विकल्प शामिल हैं.

हमने इस लिस्ट में ऐसे 10 प्रोडक्ट चुने हैं जो अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं. कुछ म्यूजिक सुनने वालों के लिए हैं, कुछ घर और ऑफिस के काम आते हैं, जबकि कुछ बच्चों और पर्सनल केयर के लिए उपयोगी हैं. कीमतें ऑनलाइन लिस्टिंग और सेल के हिसाब से बदल सकती हैं.

1. boAt Airdopes 141: ₹900 के आसपास

अगर आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को वायरलेस ईयरबड्स गिफ्ट करना चाहते हैं, तो boAt Airdopes 141 एक विकल्प हो सकता है. इसकी कीमत ऑनलाइन करीब 899 रुपये देखी गई है. इसमें 13mm ड्राइवर, क्वाड माइक्रोफोन ENx टेक्नोलॉजी और IPX4 रेटिंग मिलती है. कंपनी कुल 50 घंटे तक के प्लेबैक का दावा करती है, जिसमें चार्जिंग केस की बैटरी भी शामिल है.

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इसमें लो-लेटेंसी मोड भी मिलता है, जो मोबाइल गेम खेलने वालों के काम आ सकता है. हालांकि, इस कीमत पर कॉलिंग और साउंड क्वालिटी प्रीमियम ईयरबड्स जैसी होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.

2. Mivi Roam 2: ₹800 से ₹1,000 के आसपास

छोटा ब्लूटूथ स्पीकर ऐसा गिफ्ट है जिसका इस्तेमाल घर, यात्रा और दोस्तों के साथ घूमने के दौरान किया जा सकता है. Mivi Roam 2 इसी तरह का पोर्टेबल स्पीकर है. इसमें 5W ऑडियो आउटपुट मिलता है और कंपनी 24 घंटे तक की बैटरी का दावा करती है. इसमें TWS सपोर्ट भी है, जिससे दो compatible स्पीकर को जोड़कर इस्तेमाल किया जा सकता है.

Flipkart पर इसकी कीमत करीब 799 रुपये तक देखी गई है, हालांकि Mivi की अपनी वेबसाइट पर इसकी कीमत इससे ज्यादा है. इसलिए इसे खरीदते समय अलग-अलग प्लेटफॉर्म की कीमत जरूर देखें. इसकी IPX67 रेटिंग इसे पानी और धूल से सुरक्षा के लिहाज से भी उपयोगी बनाती है.

3. boAt Stone 190: ₹800 के आसपास

अगर Mivi के बजाय किसी दूसरे ब्रांड का स्पीकर देना चाहते हैं, तो boAt Stone 190 भी देख सकते हैं. इसकी ऑनलाइन कीमत करीब 799 रुपये के आसपास रही है. यह छोटा पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, जिसे डेस्क, कमरे या यात्रा के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है.

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यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है जो फोन के छोटे स्पीकर के बजाय अलग से म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं. खरीदने से पहले इसकी बैटरी, पानी से सुरक्षा की रेटिंग और वारंटी की जानकारी जरूर जांचें.

4. Wipro Smart LED Bulb: ₹400 से ₹600 के आसपास

टेक्नोलॉजी पसंद करने वाले किसी व्यक्ति को स्मार्ट बल्ब गिफ्ट करना एक अलग और उपयोगी आइडिया हो सकता है. Wipro के 9W स्मार्ट LED बल्ब की कीमत करीब 499 से 599 रुपये के बीच देखी गई है. इसे मोबाइल ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है. कुछ मॉडल में रंग और ब्राइटनेस बदलने की सुविधा भी मिलती है.

इसका फायदा यह है कि यूजर फोन से लाइट को ऑन-ऑफ कर सकता है और जरूरत के हिसाब से रोशनी बदल सकता है. कुछ मॉडल Alexa और Google Assistant के साथ भी काम करते हैं. खरीदते समय बल्ब का बेस यानी B22 या E27 जरूर चेक करें, क्योंकि हर घर के होल्डर में एक जैसा कनेक्टर नहीं होता.

5. Portronics Ruffpad 8.5E: ₹150 से ₹300 के आसपास

बच्चों को ड्राइंग और लिखने का शौक है, तो Portronics Ruffpad 8.5E एक सस्ता और काम का गिफ्ट हो सकता है. यह LCD राइटिंग पैड है, जिस पर स्टाइलस की मदद से लिखा या चित्र बनाया जा सकता है. एक बटन दबाकर स्क्रीन साफ की जा सकती है.

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इसका इस्तेमाल बच्चे ड्राइंग बनाने, अक्षर लिखने और छोटी-मोटी गणित की प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं. घर में खरीदारी की लिस्ट या छोटे नोट्स लिखने के लिए भी यह काम आ सकता है. इसकी कीमत करीब 150 से 300 रुपये के बीच मिल सकती है. ध्यान रहे कि यह सामान्य टैबलेट नहीं है. इसमें ऐप, इंटरनेट या सेव करके रखने जैसी सुविधाएं नहीं मिलतीं.

6. Portronics Modesk 100: ₹400 के आसपास

आजकल फोन पर वीडियो कॉल, ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो देखने का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है. ऐसे में एक अच्छा मोबाइल स्टैंड रोज काम आने वाला गिफ्ट हो सकता है. Portronics Modesk 100 एक फोल्डेबल मोबाइल और टैबलेट होल्डर है. इसे डेस्क पर रखकर फोन को अलग-अलग एंगल पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

7. Amazon Basics Wireless Mouse: ₹1,000 के आसपास

लैपटॉप इस्तेमाल करने वाले किसी व्यक्ति के लिए वायरलेस माउस एक व्यावहारिक गिफ्ट हो सकता है. Amazon Basics के Pro Series वायरलेस माउस की कीमत करीब 999 रुपये देखी गई है. इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी और रिचार्जेबल बैटरी दी गई है.

यह ऑफिस के काम, पढ़ाई और रोजमर्रा की कंप्यूटर जरूरतों के लिए उपयोगी हो सकता है. वायरलेस माउस का फायदा यह है कि डेस्क पर केबल का झंझट नहीं रहता. खरीदने से पहले यह जरूर देख लें कि मॉडल में USB रिसीवर मिलता है या Bluetooth कनेक्टिविटी, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल अलग-अलग होता है.

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8. Havells HD3151 Hair Dryer: ₹750 से ₹800 के आसपास

गैजेट गिफ्ट में पर्सनल केयर से जुड़े प्रोडक्ट भी शामिल किए जा सकते हैं. Havells HD3151 हेयर ड्रायर की कीमत ऑनलाइन करीब 749 से 799 रुपये के आसपास रही है. इसमें 1200W की पावर, तीन हीट सेटिंग और फोल्डेबल डिजाइन मिलता है.

इसका छोटा आकार इसे यात्रा के दौरान साथ ले जाने के लिए सुविधाजनक बनाता है. कंपनी की ओर से इस मॉडल पर दो साल की वारंटी का भी जिक्र किया गया है. यह घर में रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक उपयोगी विकल्प हो सकता है.

9. AGARO HD-1214 Hair Dryer: ₹1,000 के आसपास

अगर आप हेयर ड्रायर का दूसरा विकल्प देख रहे हैं, तो AGARO HD-1214 पर भी विचार कर सकते हैं. इसकी कीमत करीब 988 रुपये के आसपास देखी गई है. इसमें 1400W की पावर, तीन हीट सेटिंग, दो स्पीड सेटिंग और कूल शॉट फीचर मिलता है.

यह उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जिन्हें सामान्य हेयर ड्रायर से थोड़ा ज्यादा पावर वाला विकल्प चाहिए. हालांकि, खरीदने से पहले वारंटी और सर्विस की जानकारी देखना जरूरी है.

10. Philips Selfie Straightener HP8302: ₹1,000 के आसपास

अगर गिफ्ट पाने वाला व्यक्ति हेयर स्टाइलिंग के लिए छोटे उपकरण इस्तेमाल करता है, तो Philips Selfie Straightener HP8302 एक विकल्प हो सकता है. इसकी कीमत ऑनलाइन करीब 957 रुपये के आसपास देखी गई है. इसमें सिरेमिक प्लेट्स और कॉम्पैक्ट डिजाइन मिलता है, जिससे इसे यात्रा में साथ रखना आसान होता है.

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यह छोटे-मोटे टच-अप के लिए उपयोगी हो सकता है. हालांकि, इसमें तापमान को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने का विकल्प नहीं मिलता. इसलिए इसे खरीदने से पहले इस बात को ध्यान में रखें.

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