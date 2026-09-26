Moto G Max Review: 7000mAh बैटरी, 50MP और 32MP कैमरा, कैसी है परफॉर्मेंस

मोटोरोला ने भारत में अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Moto G Max है. इस स्मार्टफोन का मैंने करीब 15 दिन तक यूज किया है. इस दौरान स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस, कैमरा रिजल्ट और बैटरी बैकअप चेक किया है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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Moto G Max में 6.7 इंच का FHD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो अपने सेगमेंट में आने वाले स्मार्टफोन की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस देता है. इसमें सेंटर पंच-होल डिजाइन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 1050 निट्स तक की HBM ब्राइटनेस मिलती है. कंपनी ने स्क्रीन प्रोटेक्शन का ध्यान रखा है और इसमें कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की लेयर दी है.

Moto G Max 5G को सिंगल वेरिएंट में पेश किया गया है, जिसकी शुरुआती कीमत 27,999 रुपये है. हालांकि कई ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इस पर अलग-अलग ऑफर्स और डील्स भी दे रहे हैं.

Moto G Max का डिस्प्ले. (Photo: ITG)

Moto G Max का कैमरा

Moto G Max में बैक पैनल पर 50MP का रियर कैमरा दिया है, जो EIS का सपोर्ट दिया गया है. इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया है. इसमें मैक्रो का भी ऑप्शन है. फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया है.

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फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से 2K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है. हमने जब इसको टेस्ट कया तो दिन की रोशनी में यह अच्छी फोटो क्लिक करता है और कम रोशनी में भी यह बेहतर फोटोग्राफी रिजल्ट देता है.

Moto G Max में बैक पैनल पर मेट फिनिश दिया है. (Photo: ITG)

Moto G Max की बैटरी

Moto G Max में 7000mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. हालांकि बॉक्स में 33W Turbo Charger दिया है. सिंगल चार्ज में यह पूरे दिन आसानी से चलता है.

बड़ी बैटरी के बावजूद फोन की मोटाई 8.6mm है.

30W फास्ट चार्जिंग से इसको चार्ज किया तो बेहतर स्पीड से चार्ज हो रहा था. एक बार बैटरी फुल होने के बाद पूरे दिन आसानी से चलाती है. हालांकि हैवी यूज के बाद भी बैटरी ने फुल का बैकअप दिया है.

Moto G Max की थिकनेस. (Photo: ITG)

Moto G Max की परफॉर्मेंस

Moto G Max में Snapdragon 6s Gen 4 (4nm) चिपसेट का इस्तेमाल किया है, जिसके साथ 6GB LPDDR5x रैम मिलती है. इसमें 128GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है. यह हैंडसेट एंड्रॉयड 16 के साथ Hello UI का सपोर्ट मिलता है.

मोटोरोला के इस हैंडसेट को चलाते समय कई लैग देखने को मिली है. हालांकि डेली टास्क में यह बेहतर काम करता है. यूट्यूब आदि चलाते समय इसमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं दिखाई दी.

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बॉटम लाइन

Moto G Max 5G का बैक पैनल देखने में काफी प्रीमियम लुक देता है, हालांकि फ्रंट पैनल पर बॉटम पर बेजेल हैं, जो आपको थोड़ा निराशा कर सकता है. इसकी बैटरी और चार्जिंग स्पीपड काफी बेहतर है. मोटोरोला के इस हैंडसेट में रियर और फ्रंट कैमरा भी अच्छे से काम करता है. हालांकि परफॉर्मेंस कई जगह कम नजर आई.

रेटिंग: 7/10

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