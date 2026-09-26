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हरिद्वार: हैप्पी हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपी मुदस्सिर का किया एनकाउंटर

हरिद्वार के बहादराबाद क्षेत्र में हुए चर्चित हैप्पी हत्याकांड के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. सहारनपुर निवासी मुदस्सिर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसकी हालत खतरे से बाहर है. वहीं, उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया.

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हैप्पी हत्याकांड में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार आरोपी. (Photo: ITG)
हैप्पी हत्याकांड में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार आरोपी. (Photo: ITG)

हरिद्वार के बहादराबाद कोतवाली क्षेत्र में शांतरशाह चौकी क्षेत्र में ग्राम शांतरशाह के चर्चित हैप्पी हत्याकांड के एक आरोपी मुदस्सिर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. जबकि उसका एक साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया. जिसकी तलाश में पुलिस द्वारा काम्बिंग की जा रही है. 

फिलहाल एसएसपी ने अन्य अधिकारियों के साथ हॉस्पिटल पहुंचकर घायल बदमाश से जानकारी ली है. आपको बता दे कि ग्राम शांतरशाह में करीब एक सप्ताह पहले बाइक मैकेनिक हैप्पी की सरेआम हत्या कर दी गयी थी और बदमाश गोली मारने के बाद फरार हो गए थे. भागते हुए बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए थे.

हत्याकांड के बाद से ही पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी. इसी बीच शुक्रवार देर रात हरिद्वार के बहादराबाद-दौलतपुर के बीच जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. जिसमें जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ. 

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घायल बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस
घायल बदमाश की पहचान सहारनपुर निवासी मुदस्सिर के रूप में हुई. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया है. जहां बदमाश की हालत खतरे से बाहर है. जबकि उसका साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा.

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मुठभेड़ के बाद एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल आरोपी का हाल जाना है और एसपी सिटी दीपक सिंह समेत पुलिस अधिकारी फरार बदमाश की तलाश में जुटे हैं. एसएसपी ने दावा किया कि जल्द ही फरार बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

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