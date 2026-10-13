एक बार चार्ज करें और भूल जाएं! 10,000mAh बैटरी वाले 5 फोन, कीमत ₹30,000 से शुरू

स्मार्टफोन खरीदते समय अब सिर्फ कैमरा, प्रोसेसर और स्क्रीन ही नहीं, बैटरी भी अहम हो गई है. ऑनलाइन वीडियो देखने, गेम खेलने, नेविगेशन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है. ऐसे में बड़ी बैटरी वाला फोन उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, जो दिनभर फोन इस्तेमाल करते हैं और बार-बार चार्जर नहीं ढूंढना चाहते.

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अब बाजार में 10,000mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन भी आ गए हैं. इनमें Realme P4 Power 5G, Realme Narzo Power 5G, Poco X8 Power 5G और Redmi Note 17 Pro Max 5G जैसे मॉडल शामिल हैं. Vivo S2 FE भी इसी कैटेगरी में आया है, लेकिन इसकी बिक्री 20 अक्टूबर 2026 से शुरू होने की जानकारी दी गई है. इन फोन की कीमत, फीचर्स और बैटरी क्षमता जानने के बाद आप अपनी जरूरत के हिसाब से विकल्प चुन सकते हैं.

1. Realme P4 Power 5G

अगर आपका बजट करीब 30 हजार रुपये है और बैटरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो Realme P4 Power 5G पर विचार कर सकते हैं. इसकी कीमत करीब 29,999 रुपये से शुरू होती है. इसमें 10,001mAh की बैटरी दी गई है. कंपनी ने इसमें 80W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया है.

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फोन में 6.8 इंच की AMOLED स्क्रीन मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है. इसमें MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला विकल्प मिलता है. कैमरे की बात करें तो पीछे 50 मेगापिक्सल का Sony सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है.

Realme P4 Power 5G उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो फोन पर गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं या दिनभर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं.

2. Realme Narzo Power 5G

Realme Narzo Power 5G भी 10,001mAh बैटरी के साथ आता है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 29,999 रुपये है. यानी बड़ी बैटरी वाले फोन की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह Realme P4 Power 5G का दूसरा विकल्प है.

इसमें MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर और 5G कनेक्टिविटी मिलती है. फोन में 50 मेगापिक्सल का मुख्य रियर कैमरा दिया गया है. इसमें Android 16 पर आधारित Realme UI 7.0 मिलता है. कंपनी ने इसे Titan Silver और Titan Blue रंगों में पेश किया है.

Narzo Power 5G उन लोगों को पसंद आ सकता है, जो बड़ी बैटरी के साथ रोजमर्रा के काम, वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए फोन चाहते हैं. हालांकि, Realme P4 Power और Narzo Power की कीमत और फीचर्स में अंतर देखने के बाद ही फैसला करना बेहतर होगा. केवल बैटरी क्षमता समान होने का मतलब यह नहीं है कि दोनों फोन हर मामले में एक जैसे हैं.

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3. Poco X8 Power 5G

Poco X8 Power 5G की शुरुआती कीमत करीब 30,999 रुपये है. इसमें 10,000mAh की बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. बड़ी बैटरी के साथ तेज चार्जिंग चाहने वाले लोगों के लिए यह एक अहम विकल्प हो सकता है.

फोन में 6.83 इंच की AMOLED स्क्रीन दी गई है. इसका रिजॉल्यूशन 1.5K है और रिफ्रेश रेट 120Hz है. इसमें Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 प्रोसेसर, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल मिलता है. पीछे 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है. सामने की तरफ 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

अगर आप बड़ी बैटरी के साथ अच्छी स्क्रीन और तेज चार्जिंग चाहते हैं, तो Poco X8 Power 5G पर विचार किया जा सकता है. हालांकि, खरीदने से पहले इसके अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट और मौजूदा कीमत की जांच जरूर करें.

4. Vivo S2 FE

Vivo S2 FE को अक्टूबर 2026 में पेश किया गया है. इसकी कीमत करीब 38,999 रुपये बताई गई है और बिक्री 20 अक्टूबर से शुरू होने की जानकारी है. इसलिए अगर आप इसे खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो उपलब्धता की तारीख जरूर ध्यान में रखें.

इस फोन में 10,000mAh की बैटरी दी गई है. इसमें 6.83 इंच की AMOLED स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट और MediaTek Dimensity 7300E प्रोसेसर मिलता है. इसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट बताया गया है. कैमरे के लिए पीछे 50 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है, जबकि सामने 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. फोन 44W चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

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इसकी कीमत Realme और Poco के कुछ विकल्पों से ज्यादा है. इसलिए इसे खरीदने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपको इसके फीचर्स की जरूरत है या कम कीमत में दूसरी बड़ी बैटरी वाला फोन बेहतर रहेगा.

5. Redmi Note 17 Pro Max 5G

Redmi Note 17 Pro Max 5G इस लिस्ट का महंगा विकल्प है. इसकी कीमत करीब 49,998 रुपये से शुरू होती है. इसमें 10,000mAh की बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है. एक टाइम था जब रेडमी नोट सीरीज बजट माने जाते थे.

फोन में 6.83 इंच की 1.5K AMOLED स्क्रीन मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इसमें Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 प्रोसेसर, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला मॉडल मिलता है. कैमरे की बात करें तो पीछे 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है. सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है.

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