US Open: दर्द से चीख पड़ी खिलाड़ी... अगले ही पल कोर्ट पर हुआ ऐसा कि सबकी आंखें नम हो गईं

US Open के कोर्ट पर एक मुकाबला उस वक्त अचानक भावुक हो गया, जब निर्णायक सेट में एक महिला खिलाड़ी दर्दनाक चोट का शिकार होकर जमीन पर गिर पड़ी. दर्द इतना ज्यादा था कि उनकी चीख निकल गई और कुछ ही पलों में उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे. लेकिन इसके बाद कोर्ट पर जो हुआ, उसने मैच की हार-जीत से कहीं ज्यादा लोगों का ध्यान खींच लिया.

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चौथे दौर के मुकाबले में ऑस्ट्रिया की अनास्तासिया पोटापोवा और रूस की मिर्रा एंड्रीवा आमने-सामने थीं. दोनों के बीच मुकाबला बेहद कड़ा चल रहा था. तीसरे सेट में स्कोर 5-3 था और पोटापोवा मैच में बने रहने के लिए सर्व कर रही थीं. तभी एक शॉट को वापस करने की कोशिश में उनका बायां पैर अजीब तरह से मुड़ गया.

Anastasia Potapova (Photo: AP)

पोटापोवा तुरंत कोर्ट पर गिर पड़ीं. वह दर्द से कराह रही थीं और कुछ देर तक उठ भी नहीं सकीं. जैसे ही यह घटना हुई, नेट के दूसरी तरफ मौजूद एंड्रीवा बिना देर किए अपनी दोस्त के पास दौड़ पड़ीं.

चोटिल खिलाड़ी के पास दौड़कर पहुंचीं

एंड्रीवा और पोटापोवा एक-दूसरे को अच्छी तरह जानती हैं. मुकाबला भले ही कोर्ट पर था, लेकिन उस पल जीत-हार पीछे छूट गई. एंड्रीवा ने पोटापोवा को संभालने की कोशिश की और उनका हाल पूछा.

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इसके बाद मेडिकल टाइमआउट लिया गया. एंड्रीवा खुद बर्फ लेकर आईं और चोटिल खिलाड़ी की मदद की. ट्रेनर ने पोटापोवा के घुटने और बाएं हैमस्ट्रिंग की जांच की. करीब तीन मिनट तक इलाज चला.

Anastasia Potapova (Photo: AP)

भारी स्ट्रैपिंग के साथ पोटापोवा ने दोबारा कोर्ट पर लौटने का फैसला किया. वह मुकाबला अधूरा छोड़ना नहीं चाहती थीं. लेकिन चोट का असर साफ दिखाई दे रहा था. उनके लिए कोर्ट पर चलना तक मुश्किल था.

हार के बावजूद नहीं छोड़ा मुकाबला

पोटापोवा ने किसी तरह मैच पूरा किया, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि वह अपने शॉट्स के बाद ठीक से मूव भी नहीं कर पा रही थीं. अंततः एंड्रीवा ने मुकाबला 5-7, 6-4, 6-3 से अपने नाम कर लिया.

लेकिन मैच खत्म होते ही जीत की खुशी का माहौल नहीं दिखा.

एंड्रीवा सीधे पोटापोवा के पास पहुंचीं. दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया. पोटापोवा की आंखों से आंसू निकल रहे थे और एंड्रीवा भी इस दृश्य से भावुक नजर आईं. स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने दोनों खिलाड़ियों के इस पल के सम्मान में जोरदार तालियां बजाईं.

यह तस्वीर मैच के नतीजे से ज्यादा चर्चा में आ गई.

‘उसे इस तरह खत्म करते देखना आसान नहीं’

मैच के बाद एंड्रीवा से उनकी खेल भावना को लेकर सवाल किया गया. उन्होंने साफ कहा कि पोटापोवा उनकी अच्छी दोस्त हैं और उन्हें इस तरह चोटिल होते देखना बेहद मुश्किल था.

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एंड्रीवा ने कहा कि पोटापोवा शानदार सीजन खेल रही हैं और वह एक योद्धा हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि वह इस चोट से उबरकर और मजबूत वापसी करेंगी.

Anastasia Potapova (Photo: AP)

एंड्रीवा के लिए भी यह मुकाबला आसान नहीं था. उन्होंने माना कि पहले सेट में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पोटापोवा को कैसे मात दी जाए. लेकिन निर्णायक सेट में चोट ने मैच की दिशा ही बदल दी.

जीत मिली, लेकिन दिल कुछ और जीत गया

US Open में एंड्रीवा पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं. हालांकि, इस मुकाबले की सबसे यादगार तस्वीर उनके जीतने की नहीं, बल्कि मैच खत्म होने के बाद दोनों खिलाड़ियों के गले मिलने की रही.

एक तरफ क्वार्टर फाइनल का टिकट था, दूसरी तरफ दोस्त के दर्द और आंसू. ऐसे में कोर्ट पर यह पल एक बार फिर याद दिला गया कि खेल में मुकाबला कितना भी बड़ा क्यों न हो, इंसानियत उससे बड़ी होती है.

पहले शादी, फिर तलाक... अब नई मोहब्बत

पोटापोवा की कहानी सिर्फ टेनिस कोर्ट तक सीमित नहीं है. उनकी निजी जिंदगी भी उतार-चढ़ाव से भरी रही है. एक टेनिस खिलाड़ी से शादी, फिर रिश्ता टूटना और इसके बाद एक और टेनिस स्टार के साथ नई शुरुआत- उनकी जिंदगी में प्यार ने भी कई मोड़ देखे हैं.

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दिसंबर 2023 में पोटापोवा ने साथी टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर शेवचेंको से शादी की थी. लेकिन यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला और 2024 में दोनों अलग हो गए. इसके बाद उनकी जिंदगी में डच टेनिस स्टार टैलोन ग्रिक्सपूर की एंट्री हुई.

Anastasia Potapova (Instagram@anapotapovaa)

दोनों को साथ समय बिताते और एक-दूसरे के मैचों में सपोर्ट करते देखा गया. मालदीव की छुट्टियों से लेकर टेनिस कोर्ट तक, दोनों की नजदीकियां लगातार चर्चा में रहीं. 2026 में यह रिश्ता और ज्यादा खुलकर सामने आया और ग्रिक्सपूर को पोटापोवा का बॉयफ्रेंड बताया गया.



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