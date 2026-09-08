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बाढ़ के बीच घुसा खूंखार जंगली सूअर! 4 लोगों पर किया जानलेवा हमला, ग्रामीणों ने घेरकर मार डाला

बाढ़ के पानी से घिरे दानापुर में खाने की तलाश में भटका जंगली सूअर आबादी वाले इलाके में पहुंच गया.अचानक हुए हमले से गांव में अफरा-तफरी मच गई और चार लोग घायल हो गए.हमले के बाद घायलों को इलाज के लिए नाव से ले जाना पड़ा, वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने सूअर को घेर लिया. इसके बाद ग्रामीणों ने जंगली सूअर को मार डाला.

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दानापुर इलाके में एक जंगली सूअर ने लोगों पर हमला कर दिया,जिसमें 4 लोग घायल हो गए.(Photo:PTI)
दानापुर इलाके में एक जंगली सूअर ने लोगों पर हमला कर दिया,जिसमें 4 लोग घायल हो गए.(Photo:PTI)

बिहार के दानापुर में बाढ़ के बीच एक जंगली सूअर के आबादी वाले इलाके में घुसने से अचानक हड़कंप मच गया. खाने की तलाश में भटका यह जंगली जानवर रिहायशी इलाके तक पहुंच गया और लोगों पर हमला कर दिया.

इस हमले में चार लोग घायल हो गए. बाढ़ के कारण इलाके में पहले ही आवाजाही मुश्किल है, ऐसे में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना बड़ी चुनौती थी. बाढ़ के चलते दानापुर का बड़ा इलाका पानी से प्रभावित है.

ऐसे हालात में खाने की तलाश में जंगली सूअर भटकते हुए इंसानी बस्ती में आ गया. उसे इलाके में देखते ही लोगों में दहशत फैल गई. जंगली सूअर ने अचानक लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया. हमले की चपेट में आकर चार लोग घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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घायलों को नाव से ले जाना पड़ा अस्पताल

बाढ़ के कारण सड़कों और सामान्य रास्तों पर आवाजाही बाधित है. ऐसे में लोगों को इलाज के लिए ले जाने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. मजबूरन सभी घायलों को नाव के जरिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया.

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यह भी पढ़ें: बिहार बाढ़: पशुओं के लिए चारे की किल्लत, भूखमरी की आई नौबत

अब इस घटना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है. एक तरफ लोग पानी से घिरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ खाने और सुरक्षित जगह की तलाश में जंगली जानवरों के इंसानी इलाकों की तरफ आने का खतरा भी बढ़ गया है. फिलहाल इस घटना से दानापुर के बाढ़ प्रभावित इलाके में लोगों में डर का माहौल है. 

ग्रामीणों ने घेरकर मार डाला

हमले के बाद ग्रामीणों ने जंगली सूअर को घेर लिया. स्थिति को संभालने के दौरान ग्रामीणों ने उसे मार डाला. इसके बाद इलाके में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. फिलहाल इस घटना से दानापुर के बाढ़ प्रभावित इलाके में लोगों में डर का माहौल है. 

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