Khatta Kala Chana Recipe: बिना लहसुन-प्याज घर पर बनाएं हिमाचली धाम वाले खट्टे काले चने, चटकारे लेकर खाएंगे सब, बेहद आसान है बनाना

Himachali Dham Style Khatta Kala Chana Recipe: हिमाचल प्रदेश की सुंदर जगहों के अलावा वहां के अलग-अलग धाम का खाना भी लोगों को बहुत पसंद आता है. हिमाचल के देसी मसालों का स्वाद खाने के टेस्टी बना देता है और यही वजह है कि धाम का खाना खाने लोग दूर-दूर से आते हैं. अगर आप घर पर कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो रोज की चना मसाला सब्जी से बिल्कुल अलग हो, तो हिमाचली धाम स्टाइल खट्टा काला चना ट्राई कर सकते हैं.
काले चने की सब्जी अक्सर ही घरों में बनती हैं, लेकिन हर बार आलू वाले काले चने खाने बजाय आप घर पर हिमाचली धाम वाला खट्टा काला चना बना सकते हैं. इसमें इमली और गुड़ का खट्टा-मीठा स्वाद, साबुत मसालों की खुशबू और अखरोट का हल्का रिच फ्लेवर इसे खास बनाता है. इसे गरमा-गरम चावल के साथ परोसने पर स्वाद और भी बढ़ जाता है. आइए आपको हिमाचली धाम स्टाइल खट्टा काला चना की रेसिपी बताते हैं.
खट्टा काला चना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स
हिमाचली धाम स्टाइल खट्टा काला चना बनाने का तरीका
इमली और गुड़ मिलाएं
इस स्टेज पर इमली का गूदा और गुड़ डालें. दोनों की मात्रा अपने स्वाद के अनुसार कम-ज्यादा कर सकते हैं. अच्छी तरह मिलाकर कुछ मिनट पकाएं, ताकि इनका खट्टा, मीठा और मसालेदार स्वाद चनों में अच्छी तरह मिल जाए.
अखरोट देगा पहाड़ी स्वाद
दूसरी तरफ एक पैन में अखरोट को बिना तेल के हल्का ड्राई रोस्ट करें और ठंडा होने दें. इसके बाद मिक्सर में बारीक पाउडर या पेस्ट बना लें. इसे चनों की ग्रेवी में डालकर करीबन एक से दो मिनट और पकाएं.
इस तरीके से करें सर्व
आखिर में कुटी हुई ताजी पुदीने की पत्तियां डालें और कुछ मिनट स्लो फ्लेम करके सब्जी को पकने दें. तैयार हिमाचली धाम काले चने आप चावल या रोटी दोनों के साथ मजे से खा सकते हैं. इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसे बिना लहसुन प्याज के बनाया जाता है और ऐसे में आप इसे आप बिना किसी झंझट के आराम से कभी भी बना सकते हैं.