लिफ्ट में कुत्ते को लेकर भिड़ीं दो महिलाएं, गाजियाबाद की हाईराइज सोसाइटी में टीचर से मारपीट-VIDEO

गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र स्थित राजनगर एक्सटेंशन की हाईराइज सोसाइटी विंडसर पैराडाइज में कुत्ते को लिफ्ट में ले जाने को लेकर दो महिलाओं के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया. स्कूल शिक्षिका हिना बारी ने श्वेता सूबे नाम की महिला पर कुत्ते को संभालने वाली छड़ी से हमला करने, थप्पड़ मारने और अभद्रता करने का आरोप लगाया है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

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जानकारी के मुताबिक, हिना बारी अपने परिवार के साथ विंडसर पैराडाइज-2 में रहती हैं और इंदिरापुरम के एक स्कूल में अध्यापिका हैं. उनकी शिकायत के मुताबिक, 12 सितंबर को दोपहर करीब तीन बजे वह स्कूल से लौटकर सोसाइटी पहुंची थीं. इसी दौरान लिफ्ट में श्वेता सूबे अपने कुत्ते के साथ मौजूद थीं.

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हिना का आरोप है कि श्वेता लिफ्ट में किसी अन्य व्यक्ति को अंदर नहीं आने दे रही थीं. जब उन्होंने लिफ्ट में जाने की कोशिश की तो दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. शिकायत के अनुसार, बहस के दौरान श्वेता ने कुत्ते को संभालने वाली छड़ी से उन पर वार किया. इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई. हिना ने विरोध करने पर थप्पड़ मारने, गाली-गलौज और धमकी देने का भी आरोप लगाया है.

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CCTV में कैद हुई हाथापाई

सामने आए सीसीटीवी फुटेज में एक महिला कुत्ते के साथ लिफ्ट के अंदर दिखाई देती है. इसके बाद दूसरी महिला वहां पहुंचकर लिफ्ट में प्रवेश करती नजर आती है. दोनों के बीच कुछ देर विवाद होता है और फिर हाथापाई शुरू हो जाती है. फुटेज में कुत्ते के साथ मौजूद महिला द्वारा छड़ी से दूसरी महिला पर वार किए जाने की बात सामने आ रही है.

देखें वीडियो...

घटना के दौरान सोसाइटी का गार्ड भी दोनों महिलाओं के बीच चल रहे विवाद को शांत कराने की कोशिश करता दिखाई देता है. हालांकि, मामला काफी देर तक उलझा रहा. पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद सोसाइटी में हुई इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

घटना के बाद हिना बारी ने नंदग्राम थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की. शिकायत में उन्होंने मारपीट, अभद्रता और धमकी देने के आरोप लगाए हैं. पुलिस अब शिकायत के साथ सामने आए सीसीटीवी फुटेज को भी जांच का हिस्सा बना रही है.

पुलिस ने दर्ज की NCR

एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद के मुताबिक, शिकायत के आधार पर मामले में NCR (Non-Cognizable Report) दर्ज की गई है और जांच की जा रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है.

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पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान दोनों पक्षों की भूमिका स्पष्ट की जाएगी. फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की जांच जारी है.

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