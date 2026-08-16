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पाकिस्तानी टीम की हॉकी वर्ल्ड कप में गजब बेइज्जती! ड्रेसिंग रूम में भूली जरूरी गियर, कप्तान को मिला ग्रीन कार्ड

हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की वापसी हार के साथ हुई. इंग्लैंड के खिलाफ 1-4 की हार के बीच पाकिस्तान की टीम पेनल्टी कॉर्नर का जरूरी सुरक्षात्मक गियर ड्रेसिंग रूम में ही भूल गई. इस लापरवाही पर पूर्व कप्तान सलमान अकबर ने टीम की तैयारी और अनुशासन पर सवाल उठाए.

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हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम पेनल्टी कॉर्नर गियर ही भूल गई (Photo: Screengrab/X)
हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम पेनल्टी कॉर्नर गियर ही भूल गई (Photo: Screengrab/X)

हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की वापसी बेहद निराशाजनक रही. इंग्लैंड के खिलाफ अपने मुकाबले में पाकिस्तान को 1-4 से करारी हार का सामना करना पड़ा. लेकिन मैच के दौरान टीम की एक बड़ी लापरवाही ने सबका ध्यान खींच लिया.

मैच के पहले हाफ में पाकिस्तान की टीम पेनल्टी कॉर्नर के लिए इस्तेमाल होने वाला सुरक्षात्मक गियर ड्रेसिंग रूम में ही भूल गई. यह घटना करीब 17वें मिनट में हुई, जब इंग्लैंड 1-0 से आगे चल रहा था.

यह भी पढ़ें: 'बैठकर हिसाब करना होगा...', बांग्लादेश से हारकर टूटे कप्तान पैट कमिंस, कबूली ऑस्ट्रेलियाई टीम की नाकामी

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गियर उपलब्ध नहीं होने के कारण पाकिस्तान की टीम को कुछ देर के लिए पेनल्टी कॉर्नर लेने में परेशानी हुई. इस देरी के चलते पाकिस्तान के कप्तान अबू बकर महमूद को ग्रीन कार्ड भी दिखाया गया.

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान अकबर ने इस घटना पर नाराजगी जताई. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर टीम की तैयारी, अनुशासन और संगठन पर सवाल उठाए.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश की जीत से WTC टेबल में हलचल... ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत पर संकट, भारतीय टीम पर भी बढ़ा प्रेशर

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पाकिस्तान लंबे समय बाद हॉकी वर्ल्ड कप में वापसी कर रहा है, ऐसे में टूर्नामेंट के अपने पहले ही मुकाबले में इस तरह की लापरवाही ने टीम की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मैदान पर इंग्लैंड ने जहां पाकिस्तान को 4-1 से हराया, वहीं मैदान के बाहर यह गियर भूलने की घटना पाकिस्तान हॉकी के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई.

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