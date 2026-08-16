पाकिस्तानी टीम की हॉकी वर्ल्ड कप में गजब बेइज्जती! ड्रेसिंग रूम में भूली जरूरी गियर, कप्तान को मिला ग्रीन कार्ड

हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की वापसी बेहद निराशाजनक रही. इंग्लैंड के खिलाफ अपने मुकाबले में पाकिस्तान को 1-4 से करारी हार का सामना करना पड़ा. लेकिन मैच के दौरान टीम की एक बड़ी लापरवाही ने सबका ध्यान खींच लिया.

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मैच के पहले हाफ में पाकिस्तान की टीम पेनल्टी कॉर्नर के लिए इस्तेमाल होने वाला सुरक्षात्मक गियर ड्रेसिंग रूम में ही भूल गई. यह घटना करीब 17वें मिनट में हुई, जब इंग्लैंड 1-0 से आगे चल रहा था.

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गियर उपलब्ध नहीं होने के कारण पाकिस्तान की टीम को कुछ देर के लिए पेनल्टी कॉर्नर लेने में परेशानी हुई. इस देरी के चलते पाकिस्तान के कप्तान अबू बकर महमूद को ग्रीन कार्ड भी दिखाया गया.

Wow. Another unwanted record from Pakistan hockey.



In the opening match of the FIH Hockey World Cup 2026 against England, Pakistan reportedly forgot the penalty corner protective gear in the changing room. As a result, the captain received the green card.



Forgetting essential… pic.twitter.com/nBGOQOJZOH — Salman Akbar (@SalmanAkbar12) August 15, 2026

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान अकबर ने इस घटना पर नाराजगी जताई. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर टीम की तैयारी, अनुशासन और संगठन पर सवाल उठाए.

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पाकिस्तान लंबे समय बाद हॉकी वर्ल्ड कप में वापसी कर रहा है, ऐसे में टूर्नामेंट के अपने पहले ही मुकाबले में इस तरह की लापरवाही ने टीम की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मैदान पर इंग्लैंड ने जहां पाकिस्तान को 4-1 से हराया, वहीं मैदान के बाहर यह गियर भूलने की घटना पाकिस्तान हॉकी के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई.

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