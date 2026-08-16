Kal Ka Rashifal 17 August 2026: नाग पंचमी और सावन सोमवार साथ-साथ, जानें कल किस राशि को मिलेगा लाभ

कल नाग पंचमी के साथ सावन सोमवार का भी पावन संयोग बन रहा है. 17 अगस्त को नाग पंचमी और सावन का तीसरा सोमवार एक ही दिन पड़ रहे हैं. ऐसे में भगवान शिव और नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व रहेगा. धार्मिक आस्था के अनुसार, इस दिन शिव आराधना और जलाभिषेक से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है. आइए जानते हैं नाग पंचमी और सावन सोमवार के इस खास संयोग में मेष से मीन तक सभी राशियों का कल का राशिफल

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मेष

सुनियोजित प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. निरंतरता और लगन से अपनी जगह बनाए रखेंगे. कामकाजी गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास रहेगा. व्यापार में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. प्रलोभन में आने से बचें.

समय पर कार्य करने पर जोर दें. प्रबंधन बनाए रखें. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. वादा निभाएं. अधिकारी प्रभावित होंगे. सजगता से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में लाभ-प्रभाव बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. अफवाहों से बचें. आर्थिक मामलों में सक्रियता रखें. लेनदेन पर ध्यान दें. करीबियों का सहयोग मिलेगा. साथी और सहकर्मी परस्पर सहयोगी रहेंगे. सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. बहस-विवाद में न पड़ें. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएं.

शुभ अंक: 2, 8, 9

शुभ रंग: मरून

कल का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा-वंदना करें. पवित्र जल से अभिषेक करें. ॐ नमः शिवाय का जाप करें. मेहनती बनें.

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वृष

मित्रों के साथ भ्रमण-मनोरंजन पर जा सकते हैं. जरूरी कार्यों को शाम तक पूरा करने पर जोर दें. लाभ के अवसर बने रहेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में रुचि दिखाएंगे. शिक्षा और प्रतियोगिता में प्रदर्शन बेहतर होगा. लक्ष्य को गति देंगे. समय पर कार्य पूरा करने की सोच रहेगी.अनुभवी निर्देशों का पालन करें. कामकाज पर ध्यान दें. करियर और कारोबार में रुचि रहेगी. व्यापार उम्मीद के अनुरूप रहेगा. योजनाओं को लंबित न रखें.

आर्थिक मामलों पर जोर रहेगा. कामकाजी मामले पक्ष में बनेंगे. कला-कौशल और योग्यता से जगह बनाएंगे. धनधान्य में वृद्धि के अवसर बनेंगे. भावनात्मक चर्चा को सहजता से आगे बढ़ाएंगे. वाणी-व्यवहार प्रभावपूर्ण रहेगा. प्रेम संबंध संवरेंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. रिश्ते बेहतर होंगे. नवीन गतिविधियों से जुड़ेंगे. मेलजोल और सजगता बनाए रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 2, 6, 8

शुभ रंग: सिल्वर

कल का उपाय: महादेव की पूजा-वंदना करें. पवित्र जल से अभिषेक करें. ॐ नमः शिवाय का जाप करें. व्रत का संकल्प रखें.

मिथुन

स्वार्थ और संकीर्णता से ऊपर उठकर कार्य करने पर जोर होगा. परिस्थितियां तेजी से सकारात्मक होंगी. परिवार को समय देंगे. प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे. प्रेम और स्नेह को बल मिलेगा. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. भवन और वाहन से जुड़े मामलों में समाधान मिलेगा.

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कारोबार संतुलित रहेगा. नीति-नियमों का पालन करेंगे. कार्यों में सफलता मिलेगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. वित्तीय लाभ बेहतर रहेगा. सुविधाएं बढ़ाने की सोच रहेगी. प्रशासनिक कार्यों को साधेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. रिश्तों में उतावली न दिखाएं. परिजनों का दबाव महसूस हो सकता है. चर्चा-संवाद बेहतर होगा. भेंट-मुलाकात में रुचि रहेगी. भावनात्मक प्रदर्शन बढ़ेगा.

शुभ अंक: 2, 5, 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

कल का उपाय: महादेव की पूजा-वंदना करें. पवित्र जल से अभिषेक करें. ॐ नमः शिवाय का जाप करें. बड़ों की सुनें.

कर्क

सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार के प्रयास गति लेंगे. संपर्क-संवाद बढ़ेगा. बंधुजनों का सहयोग मिलेगा. संबंधों में शुभता बनी रहेगी. अनुकूल परिणामों से उत्साहित रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों पर जोर रहेगा. जल्दबाजी से बचें. यात्रा संभव है.

कार्यगति तेज रहेगी. वाणिज्यिक गतिविधियां प्रभावशाली रहेंगी. साहस और पराक्रम बनाए रखेंगे. व्यापार में सक्रियता और पहल बढ़ेगी. वित्तीय लाभ पर फोकस बढ़ेगा. पद-प्रभाव में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण प्रयास गति लेंगे. सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. शुभ प्रस्ताव मिल सकते हैं. परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा. अपनों को समय देंगे. आपसी खुशियां बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 2, 8

शुभ रंग: पर्ल पिंक

कल का उपाय: महादेव की पूजा-वंदना करें, पवित्र जल से अभिषेक करें. ॐ नमः शिवाय का जाप करें. मेलजोल बढ़ाए रखें.

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सिंह

पारिवारिक संपत्ति को सहेजने के प्रयास बढ़ेंगे. वाणी-व्यवहार प्रभावी रहेगा. परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. करीबियों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं. व्यावसायिक मामले अनुकूल रहेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

महत्वपूर्ण कारोबारी चर्चाओं को गति मिलेगी. वाणिज्यिक मामलों में सहकारिता बढ़ेगी. प्रतिभा और प्रबंधन बेहतर रहेगा. लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा.धनधान्य के संग्रह और संरक्षण का भाव रहेगा. वित्त व्यवस्था मजबूत होगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. परिवार में सुख बढ़ेगा. संबंधों को मजबूती देंगे. परिजन सहयोगी होंगे. प्रेम संबंध संवरेंगे. भ्रमण-मनोरंजन के अवसर बनेंगे.



शुभ अंक: 1, 2

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

कल का उपाय: महादेव की पूजा-वंदना करें. पवित्र जल से अभिषेक करें. ॐ नमः शिवाय का जाप करें. वचन रखें.

कन्या

सभी मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. वातावरण की अनुकूलता उत्साहित रखेगी. आधुनिक तरीकों को अपनाएंगे. कलात्मक प्रयासों को बल मिलेगा. वाणी-व्यवहार में मधुरता रहेगी. कार्य-व्यापार संवार लेंगे. संबंधों में सुधार होगा. मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

कारोबार के अवरोध दूर होंगे. कार्यों में तेजी बनी रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन बढ़ेगा. मेहनत से जगह बनाएंगे. उद्योग-व्यापार में उछाल आएगा. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयास फलित होंगे. नए अनुबंधों के योग बनेंगे. उचित निर्णय लेंगे. करीबियों का साथ और समर्थन मिलेगा. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. सभी का ख्याल रखेंगे. संबंधों में शुभता रहेगी. उचित प्रस्ताव मिल सकते हैं.

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शुभ अंक: 2, 6, 8

शुभ रंग: मूनलाइट

कल का उपाय: महादेव की पूजा-वंदना करें और पवित्र जल से अभिषेक करें. ॐ नमः शिवाय का जाप करें. नवाचार बढ़ाएं.

तुला

लेनदेन में भूलचूक से बचें. महत्वपूर्ण मामलों को लंच के बाद गति देना बेहतर होगा. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. निवेश के प्रयास गति पाएंगे. लोगों पर जल्द भरोसा न करें. जिद और अहंकार से बचें. रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करें. महत्वपूर्ण निर्णयों में जल्दबाजी न करें.

आर्थिक विषयों में विनम्र रहें. सतर्कता और सूझबूझ से आगे बढ़ें. बजट के अनुरूप कार्य करें. विभिन्न विषयों में निरंतरता रहेगी. समकक्षों का सहयोग बनाए रखें. निवेश के अवसर मिलेंगे. लीगल कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नीति-नियमों के अनुसार काम करें. भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखें. विवाद में न पड़ें. रिश्तों में विनम्रता से काम लें. करीबियों का सम्मान करें. मित्रों से किया वादा निभाएं.

शुभ अंक: 2, 6, 8

शुभ रंग: क्रीम

कल का उपाय: महादेव की पूजा-वंदना करें. पवित्र जल से अभिषेक करें. ॐ नमः शिवाय का जाप करें. अतिरिक्त सावधानी रखें.

वृश्चिक

व्यावसायिक गतिविधियों को उत्साह से आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक लक्ष्यों को समय से प्राप्त करेंगे. मित्रों और करीबियों का सहयोग मिलेगा. जीवन स्तर ऊंचा होगा. साख-सम्मान में वृद्धि होगी. प्रयोगधर्मिता बनी रहेगी. लाभ का स्तर संवरेगा. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.

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अवसरों को भुनाने में आगे रहेंगे. वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. औद्योगिक विषय आगे बढ़ेंगे. उम्मीद से अच्छे परिणाम मिलेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. वित्तीय मामले हल होंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. योजनाओं में गति आएगी. पद-प्रतिष्ठा का प्रभाव बना रहेगा. मन के मामलों में विवेक रखें. उचित समय पर अपनी बात कहें. प्रेम प्रसंगों में उत्साह रहेगा. प्रिय से भेंट के अवसर बनेंगे. संबंधों में मिठास बनाए रखें.

शुभ अंक: 8, 9

शुभ रंग: चेरी रेड

कल का उपाय: महादेव की पूजा-वंदना करें. पवित्र जल से अभिषेक करें. ॐ नमः शिवाय का जाप करें. आस्था बढ़ाएं.

धनु

उद्योग कार्यों में बेहतर प्रबंधन बनाए रखेंगे. कामकाज पर फोकस बढ़ेगा. सकारात्मकता बढ़ेगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. जॉब और करियर के अवसर बढ़ेंगे. अनुशासन से चलेंगे. नीति-नियमों का पालन करेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. कार्य विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी.

तेजी का भाव बनाए रखेंगे. प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. सहयोग से परिणाम संवारेंगे. प्रबंधकीय प्रयास बेहतर होंगे. पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने में सफल होंगे. पैतृक पक्ष से लाभ होगा. वित्तीय मामले संवरेंगे. बड़ों से सहयोग मिलेगा. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे. योजनाएं आकार लेंगी. रिश्ते बेहतर होंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनाओं पर नियंत्रण रखें. सहयोग की भावना बढ़ेगी.

शुभ अंक: 2, 3, 8

शुभ रंग: भगवा

कल का उपाय: महादेव की पूजा-वंदना करें. पवित्र जल से अभिषेक करें. ॐ नमः शिवाय का जाप करें. विश्वास बढ़ाएं.

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मकर

श्रेष्ठ कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी. पेशेवर उपलब्धियां बढ़ेंगी. मित्रों का भरोसा जीतेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. कारोबार में तेजी रहेगी. साख-सम्मान में बढ़ोतरी होगी. वार्ताएं सफल होंगी. करियर और कारोबार में कला-कौशल से जगह बनाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

करियर और कारोबार में तेजी आएगी. व्यावसायिक उछाल बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में उच्च परिणाम पाएंगे. लक्ष्य हासिल करेंगे. आर्थिक मजबूती बनी रहेगी. वाणिज्यिक सफलता बढ़ेगी. संबंधों का लाभ मिलेगा. शासन पक्ष सहयोगी रहेगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. अपनों से जरूरी बातें कह पाएंगे. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. व्यक्तिगत मामले सूझबूझ से संवरेंगे. प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी. प्रियजनों का साथ मिलेगा.

शुभ अंक: 2, 8, 9

शुभ रंग: गहरा भूरा

कल का उपाय: महादेव की पूजा-वंदना करें. पवित्र जल से अभिषेक करें. ॐ नमः शिवाय का जाप करें. धर्मयात्रा करें.

कुंभ

शारीरिक मामलों की अनदेखी न करें. संकेतों पर नजर रखें. व्यक्तिगत विषयों में अनुशासन बढ़ाएं. कामकाज में तैयारी से आगे बढ़ें. करियर-व्यवसाय में सहजता बनी रहेगी. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें. घर में परिजनों का समर्थन मिलेगा. निजी मामले संवरेंगे.

कामकाज में नियमितता बनाए रखें. धूर्त लोगों से दूरी बनाएं. नियमों की अनदेखी से बचें. अनुबंधों में उतावली न करें. वित्त प्रबंधन बढ़ाएं. चर्चा में सजग रहें. परिवार के कार्यों को गति दें. लोभ-प्रलोभन में न आएं. साहस बनाए रखें.व्यक्तिगत मामलों में धैर्य दिखाएं. संबंधियों के लिए समय निकालें. पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करें. रिश्तों में विश्वास रहेगा. प्रिय संग वक्त बिताएंगे.

शुभ अंक: 2, 8

शुभ रंग: मूनस्टोन

कल का उपाय: महादेव की पूजा-वंदना करें. पवित्र जल से अभिषेक करें. ॐ नमः शिवाय का जाप करें. कमतरों से दूर रहें.

मीन

महत्व के कार्य लंबित न रखें. शाम से पहले योजनाओं को उचित दिशा देने का प्रयास करें. साझा व्यापार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. इच्छित लाभ और सहकार बना रहेगा. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साझेदारी और प्रबंधन में तेजी आएगी. वित्तीय गतिविधियों में रुचि रहेगी. भूमि-भवन से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ेगी.

महत्वपूर्ण मामले संवार पाएंगे. करियर और व्यापार में उच्च प्रदर्शन रहेगा. भेंटवार्ता में धैर्य दिखाएंगे. आपसी मदद से आगे बढ़ेंगे. सामंजस्य से कार्य साधेंगे. आर्थिक मामलों में पहल बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी से पक्ष रखेंगे. स्थायी संपत्ति बढ़ेगी. व्यावसायिक संबंधों का लाभ मिलेगा. साहसिक फैसले ले पाएंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मिठास रहेगी. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. करीबियों से संबंध बेहतर होंगे. बड़ों का सम्मान करेंगे. सबका सहयोग मिलेगा.



शुभ अंक: 2, 3, 8

शुभ रंग: स्वर्णिम

कल का उपाय: महादेव की पूजा-वंदना करें. पवित्र जल से अभिषेक करें. ॐ नमः शिवाय का जाप करें. टीम वर्क बढ़ाएं.



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