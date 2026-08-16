बाराबंकी में एनकाउंटर: पुलिस ने रोका तो बाइक मोड़ी, फिर चला दी गोली... जवाबी फायरिंग में हुआ घायल

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में शनिवार की देर रात पुलिस और एक लूट के वांछित आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई. घटना मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में कठोलिया पुल से छेदा रोड के पास की है. पुलिस के मुताबिक, चेकिंग के दौरान बाइक सवार संदिग्ध ने भागने की कोशिश की और बाद में पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी.

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दरअसल, 15 अगस्त की रात मोहम्मदपुर खाला थाना पुलिस अपराधियों की धरपकड़ और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को कठोलिया पुल से छेदा रोड के पास एक संदिग्ध अपराधी के मौजूद होने की सूचना मिली. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी शुरू कर दी.

इसी दौरान पुलिस को एक बाइक सवार संदिग्ध दिखाई दिया. पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह बाइक मोड़कर भागने लगा. पुलिस के मुताबिक, भागने के दौरान उसकी बाइक फिसल गई. इसके बाद आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

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पुलिस का दावा है कि फायरिंग के बाद पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर गया. पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इलाज के लिए सीएचसी फतेहपुर भेजा गया.

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पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान दलबाग उर्फ सोनू निवासी सीतापुर के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी मोहम्मदपुर खाला थाने में दर्ज लूट के एक केस के अलावा थाना रामनगर में दर्ज लूट के एक अन्य मामले में भी वांछित था. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो लूटे गए मोबाइल फोन, तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और बाइक बरामद की है.

आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. रिकॉर्ड की जांच में सीतापुर और बाराबंकी के अलग-अलग थानों में उसके खिलाफ पहले से कई केस दर्ज होने की बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

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