scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बाराबंकी में एनकाउंटर: पुलिस ने रोका तो बाइक मोड़ी, फिर चला दी गोली... जवाबी फायरिंग में हुआ घायल

यूपी के बाराबंकी में चेकिंग के दौरान पुलिस बाइक सवार एक संदिग्ध को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने बाइक मोड़कर भागने की कोशिश की. बाइक फिसली तो बदमाश ने खुद को घिरा देखकर फायरिंग शुरू कर दी. जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो उसके पैर में जा लगी. घायल बदमाश को पकड़कर अस्पताल भेजा गया. तलाशी में उसके पास से दो मोबाइल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं.

Advertisement
X
चेकिंग के दौरान बाइक पर दिखा था संदिग्ध. (Photo: Screengrab)
चेकिंग के दौरान बाइक पर दिखा था संदिग्ध. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में शनिवार की देर रात पुलिस और एक लूट के वांछित आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई. घटना मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में कठोलिया पुल से छेदा रोड के पास की है. पुलिस के मुताबिक, चेकिंग के दौरान बाइक सवार संदिग्ध ने भागने की कोशिश की और बाद में पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी.

दरअसल, 15 अगस्त की रात मोहम्मदपुर खाला थाना पुलिस अपराधियों की धरपकड़ और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को कठोलिया पुल से छेदा रोड के पास एक संदिग्ध अपराधी के मौजूद होने की सूचना मिली. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी शुरू कर दी.

Barabanki Police Encounter Wanted Robbery Accused Shot in Leg Gunfight

सम्बंधित ख़बरें

एनकाउंटर में शहीद हुए थे इंस्पेक्टर सुनील. (File Photo: ITG)
गैंगस्टर अनिल दुजाना से एनकाउंटर में शहीद इंस्पेक्टर सुनील को राष्ट्रपति वीरता पदक
Sujit Sinha Jamtara Encounter
सुजीत सिन्हा एनकाउंटर ने क्यों याद दिलाया विकास दुबे का मामला?
Bharat Bhushan Tiwari Encounter
भरत तिवारी एनकाउंटर केस: फिलहाल गैर जमानती वारंट नहीं, भोजपुर SP से मांगी अंतरिम रिपोर्ट
एनकाउंटर में आरोपी के पैर में लगी गोली. (Photo: Screengrab)
गंडासे से 17 वार किए... अब एनकाउंटर में आरोपी के पैर में लगी गोली
बच्ची से रेप के बाद हत्या का आरोपी, जिसका पुलिस ने किया एनकाउंटर. (Photo: ITG)
बुलंदशहर: बच्ची से रेप-हत्या के आरोपी का एनकाउंटर, मुठभेड़ में ढेर

इसी दौरान पुलिस को एक बाइक सवार संदिग्ध दिखाई दिया. पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह बाइक मोड़कर भागने लगा. पुलिस के मुताबिक, भागने के दौरान उसकी बाइक फिसल गई. इसके बाद आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

यह भी पढ़ें: पुलिस की गाड़ी, टायर पंचर और फायरिंग... क्यों सुजीत सिन्हा एनकाउंटर ने याद दिलाया विकास दुबे का मामला?

पुलिस का दावा है कि फायरिंग के बाद पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर गया. पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इलाज के लिए सीएचसी फतेहपुर भेजा गया.

Advertisement

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान दलबाग उर्फ सोनू निवासी सीतापुर के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी मोहम्मदपुर खाला थाने में दर्ज लूट के एक केस के अलावा थाना रामनगर में दर्ज लूट के एक अन्य मामले में भी वांछित था. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो लूटे गए मोबाइल फोन, तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और बाइक बरामद की है.

आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. रिकॉर्ड की जांच में सीतापुर और बाराबंकी के अलग-अलग थानों में उसके खिलाफ पहले से कई केस दर्ज होने की बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    How to Clean Gas Burner: चूल्हे से निकल रही है धीमी-धीमी गैस? बर्नर को ठोंके-पीटे नहीं, पानी में डुबोकर ऐसे करें साफ |
    Kal Ka Rashifal 17 August 2026: नाग पंचमी और सावन सोमवार साथ-साथ, जानें कल किस राशि को मिलेगा लाभ |
    एक सेलर की अचानक हुई बंपर सेल... कंपनी ने डेटा निकाला तो पूरी कहानी ही पलट गई |
    कैंपस प्लेसमेंट से मिली जॉब, फिर हो गई छंटनी, 700 आवेदन के बाद भी बेरोजगार युवा |
    8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में ₹69000 हो जाएगी न्यूनतम सैलरी, पहले आयोग में थी इतनी |
    बिना बाजू वाले शख्स पर लगा पत्थरबाजी का केस, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है! |
    दोस्त की कार में दिखी गर्लफ्रेंड... रोकने के लिए बोनट पर चढ़ गया बॉयफ्रेंड, 200 मीटर आगे चली गई जान |
    IND vs SL: हर्षा भोगले ने पूछा ऐसा सवाल कि शर्मा गए मोहम्मद सिराज! गॉल में सरेआम हुई DSP साहब की खिंचाई? |
    'प्रचंड' हेलिकॉप्टर निर्माण में बड़ा कदम, HAL ने अडानी डिफेंस और BEML से मिलाया हाथ |
    Under Sink RO System : ना तोड़फोड़, ना टांगने की जरूरत, कहीं भी रखकर चलाएं ये RO
    Advertisement