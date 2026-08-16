'बैठकर हिसाब करना होगा...', बांग्लादेश से हारकर टूटे कप्तान पैट कमिंस, कबूली ऑस्ट्रेलियाई टीम की नाकामी

बांग्लादेश के खिलाफ मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने माना कि उनकी टीम इस मुकाबले में पूरी तरह पिछड़ गई. बांग्लादेशी टीम ने डार्विन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत अपने नाम की. कमिंस ने हार की शुरुआत पहले ही दिन से मानी और कहा कि टीम की तैयारी अच्छी थी, लेकिन मैदान पर प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा.
कमिंस ने कहा कि पहले दिन विकेट से शुरुआत में थोड़ी मदद मिल रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक क्रीज पर टिकना चाहिए था. उन्होंने माना कि टीम गेंद से भी बांग्लादेश पर दबाव बनाने में नाकाम रही.
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ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा, 'हमें पहले दिन थोड़ा ज्यादा समय तक बल्लेबाजी करनी चाहिए थी. इसके बाद गेंद से भी हम बांग्लादेश पर दबाव नहीं बना सके.'
कमिंस ने बांग्लादेश की तारीफ करते हुए कहा कि मेजबान टीम ने मुकाबले के हर विभाग में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ दिया. उनके मुताबिक बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने पूरे मैच में धैर्य और अनुशासन के साथ क्रिकेट खेला और एक बार ऑस्ट्रेलिया के पीछे होने के बाद वापसी करना काफी मुश्किल हो गया.
Darwin Test: Done & Dusted! 🇧🇩🔥 A historic 9-wicket win for the Tigers! 🏏🏆#Bangladesh #Tigers #BANvAUS #Cricket pic.twitter.com/fk99drzMCC— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 16, 2026
बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर भी उठे सवाल
ऑस्ट्रेलिया के कई बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन उसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके. इस पर कमिंस ने कहा कि अगली मैच की तैयारी के दौरान टीम अपने मैच-अप और प्लेइंग इलेवन के संयोजन पर विचार करेगी.
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उन्होंने कहा कि हर हार के बाद टीम अपनी रणनीति और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन करती है. हालांकि, कमिंस ने भरोसा जताया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जल्दी वापसी करने में सक्षम है.
कमिंस ने कहा, 'हम वापसी करने में काफी अच्छे हैं. बल्लेबाजों समेत हर विभाग एक साथ बैठकर इस मैच पर विचार करेगा और देखेगा कि हम कहां सुधार कर सकते हैं.'
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने यह भी साफ किया कि हार के लिए उनके पास कोई बहाना नहीं है. उन्होंने बांग्लादेश के प्रदर्शन को शानदार बताया और माना कि इस मुकाबले में उनकी टीम पूरी तरह से मात खा गई.