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बांग्लादेश की जीत से WTC टेबल में हलचल... ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत पर संकट, भारतीय टीम पर भी बढ़ा प्रेशर

डार्विन में मिली हार के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के पास सीरीज बचाने की चुनौती होगी, जबकि बांग्लादेश की नजर एक और बड़े उलटफेर पर होगी. दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट 22 अगस्त से मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में खेला जाएगा.पहले टेस्ट की जीत ने ना सिर्फ बांग्लादेश को सीरीज में बढ़त दिलाई है, बल्कि WTC फाइनल की रेस में भी वो मजबूती से कायम है.

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बांग्लादेशी टीम की डार्विन टेस्ट में ऐतिहासिक विजय. (Photo: Getty Images)
बांग्लादेशी टीम की डार्विन टेस्ट में ऐतिहासिक विजय. (Photo: Getty Images)

बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डार्विन टेस्ट मैच में 9 विकेट से ऐतिहासिक जीत हासिल की. 23 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट खेलने पहुंची बांग्लादेशी टीम ने पैट कमिंस की अगुवाई वाली मेजबान टीम को चारों खाने चित कर दिया. पहली बार बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में किसी टेस्ट मैच में हराया है.

डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया मुकाबला चार दिनों के अंदर समाप्त हो गया. बांग्लादेश की जीत की नींव पहली पारी में ही पड़ गई थी, जब उसके गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को महज 198 रनों पर समेट दिया. तेज गेंदबाज हसन महमूद ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में छह विकेट झटके. इसके बाद तंजीद हसन तमीम ने बल्ले से मोर्चा संभाला और शानदार शतक लगाया.

बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 426 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर 228 रनों की विशाल बढ़त हासिल की. यही बढ़त आगे चलकर मैच का निर्णायक अंतर साबित हुई. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन मेहदी हसन मिराज की फिरकी के सामने उसके बल्लेबाज बड़ी बढ़त नहीं बना सके. मिराज ने पांच विकेट झटके और बांग्लादेश को बेहद छोटा लक्ष्य मिला.

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ऑस्ट्रेलिया टॉप पर, टीम इंडिया का क्या हाल?
ऐतिहासिक जीत का फायदा बांग्लादेश को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियशिप (WTC) 2025-27 के पॉइंट्स टेबल में भी हुआ है. उसका अंक प्रतिशत (PCT) 58.33 से बढ़कर 66.67 हो गया है. पांच मुकाबलों में तीसरी जीत के बाद बांग्लादेश चौथे स्थान पर बना हुआ है. ऑस्ट्रेलिया को हार से बड़ा नुकसान हुआ. उसका अंक प्रतिशत 87.50 से गिरकर 77.77 रह गया. हालांकि वह अभी भी शीर्ष पर है, लेकिन दूसरे स्थान पर मौजूद डिफेंडिंग चैम्पियन साउथ अफ्रीका का अंक प्रतिशत 75.00 है. यानी दोनों के बीच अंतर काफी कम हो गया है.

न्यूजीलैंड छह मुकाबलों के बाद 72.22 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है. बांग्लादेश के बाद भारत 48.15 प्रतिशत अंकों के साथ पांचवें और श्रीलंका 41.67 प्रतिशत पॉइंट्स के साथ छठे स्थान पर है. इसके बाद इंग्लैंड (24.36), पाकिस्तान (22.22) और वेस्टइंडीज (20.83) का नंबर आता है.

wtc table
WTC की ताजा अंकतालिका

बांग्लादेश के लिए इस जीत का ऐतिहासिक महत्व भी है. टीम ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में केवल दो टेस्ट खेले थे और दोनों मुकाबले 2003 के दौरे पर हुए थे. 23 साल बाद वहां टेस्ट खेलने पहुंची टीम ने तीसरे ही प्रयास में पहली जीत हासिल कर ली.

ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सबसे तेजी से पहली टेस्ट जीत हासिल करने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है, जिसने 1877 में अपने दूसरे मुकाबले में ऐसा किया था. बांग्लादेश ने तीसरे मुकाबले में जीत दर्ज करके साउथ अफ्रीका की बराबरी की. साउथ अफ्रीका ने भी 1910 में ऑस्ट्रेलिया में अपने तीसरे टेस्ट में पहली जीत हासिल की थी.

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