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कैंपस प्लेसमेंट से मिली जॉब, फिर हो गई छंटनी, 700 आवेदन के बाद भी बेरोजगार युवा

कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल कर चुके एक युवा का कहना है कि उसे कुछ महीने पहले महीने डेटा और ऑटोमेशन इंजीनियर के पद से निकाल दिया गया था. तब से वह नई नौकरी की तलाश कर रहा है लेकिन करीब 700 आवेदनों के बाद भी उसे केवल एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है. 

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अब तक कर दिए 700 पदों पर आवेदन.
अब तक कर दिए 700 पदों पर आवेदन.

इस समय जॉब मार्केट की हालात बहुत खराब है. माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजन और टीसीएस जैसी कुछ नामी और बड़ी कंपनियों ने कुछ महीनों में हजारों कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया है. लेकिन अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाए और आप नई नौकरी की तलाश में हैं, क्या होगा? इस दौरान एक टेक प्रोफेशनल का कहना है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और तब से वह 700 नौकरियों के लिए आवेदन कर चुका है लेकिन केवल एक ही इंटरव्यू के लिए कॉल आया है और अभी तक उसे नौकरी नहीं मिली है. 

Xoop_4933 नाम से जाने जाने वाले इस टेक्नीशियन ने DevelopersIndia रेडिट पर लिखा कि उन्हें पिछले साल कैंपस प्लेसमेंट मिल गया था. उन्होंने कहा कि मैंने इस साल (अक्टूबर 2025) एक निजी टियर 2 विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन से पहले ही मुझे कैंपस में नौकरी मिल गई.

टेक्नीशियन का कहना है कि नहीं

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यह डेटा और ऑटोमेशन इंजीनियर की रिमोट जॉब थी और मुझे यह काम वाकई पसंद आया. लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनकी नौकरी चली गई. उन्होंने बताया कि इस असफलता के बाद, इस टेक्नीशियन ने कई प्लेटफॉर्म पर नई नौकरी खोजने की कोशिश की. ग्रेजुएशन के बाद से मैंने लिंक्डइन, नौकरी, इंस्टाहायर और कुछ अन्य प्लेटफॉर्म पर 700 से 800 नौकरियों के लिए आवेदन भेजे हैं. अब तक कुल मिलाकर केवल एक इंटरव्यू हुआ है. 

मैं क्या गलती कर रहा हूं? 

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व्यक्ति ने दावा किया है कि जब से उसे नौकरी से निकाला गया है, तब से वह लगातार संस्थापकों और भर्तीकर्ताओं को मैसेज कर रहा है. इसके साथ ही हर नौकरी के लिए अपना रिज्यूमे भी तैयार कर रहा है. लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है. जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो, उसने मजबूर होकर रेडिट यूजर्स से मदद ली और उनसे पूछा कि आखिर वह क्या गलती कर रहे हैं? 
तकनीकी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया

पोस्ट में इन बातों का जिक्र 

उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा कि मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है. लेकिन 700 आवेदन और एक इंटरव्यू से दिमाग खराब हो जाता है. आगे उन्होंने लिखा कि सच कहूं तो मुझे नहीं लगता है कि मुझमें किसी तरह के स्किल की कमी है, जो फ्रेशर में होना चाहिए. मुझे तो कैंपस से ही नौकरी मिल गई. 

क्या बोले यूजर्स? 

पोस्ट वायरल होते ही एक यूजर ने लिखा कि यह स्थिति असामान्य नहीं है और वह खुद इस परेशानी का सामना कर रहे हैं. हम भी इसी स्थिति में हैं. आवेदन करते रहिए, एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि मैं भी इसी स्थिति में हूं. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि एआई टूल्स के किफायती हो जाने के कारण नौकरी बाजार की यही वास्तविकता है. एआई ने पूरे सॉफ्टवेयर उद्योग को तहस-नहस कर दिया है. बस उस कंपनी के सीईओ के बारे में सोचिए जिसमें आप आवेदन कर रहे हैं.एआई उन सभी स्टैक को बहुत आसानी से और कहीं बेहतर तरीके से संभाल सकता है. 

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रिपोर्टर- अनमान अग्रवाल
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