scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डोपिंग के जाल में फंसा यह भारतीय खिलाड़ी! IPC ने ठोका 3 साल का बैन, छीने गए सारे मेडल

भारतीय पैरा एथलीट अनमोल वशिष्ठ को तीन साल के लिए बैन कर दिया गया है. 24 अप्रैल 2026 से 23 अप्रैल 2029 तक होने वाले किसी भी टूर्नामेंट में वह भाग नहीं ले सकेंगे. इसके अलावा आईपीसी ने अनमोल के नई दिल्ली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में पुरुषों की जैवलिन थ्रो एफ55 स्पर्धा के नतीजे रद्द कर दिए हैं.

Advertisement
X
अनमोल वशिष्ठ को मिली बड़ी सजा. (PHOTO: Reuters)
अनमोल वशिष्ठ को मिली बड़ी सजा. (PHOTO: Reuters)

भारतीय पैरा खेल जगत से एक बेहद निराश करने वाली खबर सामने आई है. भारत के पैरा भाला फेंक खिलाड़ी अनमोल वशिष्ठ डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं. इंटरनेशनल पैरालिंपिक कमेटी (IPC) ने प्रतिबंधित पदार्थ के इस्तेमाल का दोषी पाए जाने के बाद अनमोल पर तीन साल का कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है.

यह पूरा मामला इस साल मार्च में नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स के दौरान का है. 11 मार्च को पुरुषों की भाला फेंक (F55 इवेंट) प्रतियोगिता के दौरान अनमोल का यूरीन सैंपल लिया गया था. जांच में उनके सैंपल में DHCMT नाम का एक प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉयड पाया गया, जो वाडा (WADA) की प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल है.

अनमोल वशिष्ठ को 24 अप्रैल को ही अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया गया था. एथलीट ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है. अब उनका तीन साल का बैन 24 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 23 अप्रैल 2029 तक चलेगा. इस दौरान वह किसी भी आधिकारिक टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

छीने गए मेडल और प्राइज मनी

आईपीसी के कड़े नियमों के तहत नई दिल्ली ग्रैंड प्रिक्स में अनमोल द्वारा हासिल किए गए सभी नतीजे, मेडल, अंक और प्राइज मनी को रद्द कर दिया गया है. आर्म्स-लेंथ पॉलिसी अपनाते हुए आईपीसी ने साफ कहा है कि खिलाड़ी के शरीर में प्रतिबंधित पदार्थ कैसे पहुंचा, इससे फर्क नहीं पड़ता. अपनी सेहत और जो भी वे खाते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी खिलाड़ी की खुद की होती है.

Advertisement

ये भी पढ़ें- 'घमंडी हैं कोहली...', विराट को लेकर ये क्या बोल गए एबी डिविलियर्स? खोला सबसे बड़ा राज 

अंतरराष्ट्रीय पैरालिंपिक समिति (IPC) के मुताबिक अगर किसी भी खिलाड़ी के सैंपल में कोई बैन सबस्टेंस या उसके अंश पाए जाते हैं तो उसे डोपिंग नियमों का उल्लंघन ही माना जाएगा. फिर चाहे खिलाड़ी ने अनजाने में उसका सेवन किया हो, लापरवाही बरती हो या फिर जानबूझकर ताकत बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठाया हो, वजह चाहे जो भी हो खिलाड़ी को इसके लिए सजा भुगतनी ही पड़ेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    डोपिंग के जाल में फंसा यह भारतीय खिलाड़ी! IPC ने ठोका 3 साल का बैन, छीने गए सारे मेडल |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 17 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    23 की बेटी, 52 साल की मां..., निसा के आगे काजोल ने लूटी महफिल, पीली साड़ी और मॉर्डन ब्लाउज में लगीं बेहद कमाल! |
    शादी को हुए 27 साल, दुल्हन के जोड़े में सजीं माधुरी दीक्षित, रोमांटिक होकर पति बोले- तुम मेरी फेवरेट |
    अनोखे दुर्गा पंडाल! कहीं पुरानी चीजों से सजे मंडप तो कहीं दिखा मीनाक्षी मंदिर, PHOTOS |
    AB de Villiers ने विराट कोहली पर किया बड़ा खुलासा, शेयर की पुरानी यादें |
    एक दिन की DM बनीं सोनाक्षी, प्रिंसिपल बनकर राहेमीन ने बच्चों को पढ़ाया, फतेहपुर के स्कूल में अनोखी पहल |
    दिल्ली जंतर-मंतर हिंसा: SC की कमेटी ने लॉन्च किया पोर्टल, ऐसे दर्ज कराएं शिकायत |
    500%, 100%, अब छूट... अमेरिका के टैरिफ से भारत कैसे बचा? जानिए डिटेल |
    नई FORTUNER लाने की तैयारी कर रही टोयोटा, चल रही टेस्टिंग
    Advertisement