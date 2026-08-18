शादी के लिए कैसे सजीं Ronaldo की दुल्हन? VIDEO ने खोला राज, Georgina के कातिलाना लुक ने बढ़ाया पारा

क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शादी सिर्फ दो दिलों के एक होने का जश्न नहीं थी. इसमें ग्लैमर था, लग्जरी थी और सबसे बढ़कर जॉर्जिना रोड्रिगेज का ऐसा अंदाज था, जिसने इस खास दिन की चमक कई गुना बढ़ा दी. दुल्हन के लुक से लेकर बेशकीमती ज्वेलरी तक, हर चीज में शानो-शौकत की झलक दिखी.

और पढ़ें

Georgina लंबे समय से अपने ग्लैमरस और बेहद आकर्षक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. लेकिन शादी के दिन उनका लुक कुछ ऐसा था कि Ronaldo जैसे दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल सितारे के साथ खड़ी होने के बावजूद निगाहें बार-बार उन्हीं पर ठहरती रहीं.

उन्होंने सफेद सिल्क फेल स्कर्ट सूट पहना, जिसके साथ सैटिन शूज थे. जूते पर Gucci का सिग्नेचर सिल्वर हॉर्सबिट डिटेल था. लुक में एक तरफ नफासत थी तो दूसरी तरफ Georgina की पहचान वाला बोल्ड ग्लैमर भी.

... लेकिन असली चमक उनकी ज्वेलरी ने बिखेरी

शादी के दिन Georgina के गले में Chopard Garden of Kalahari नेकलेस की चमक देखते ही बन रही थी. इसके बीचोबीच जड़ा 50 कैरेट का D-flawless brilliant-cut diamond उनकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा था. इतना दुर्लभ और बेशकीमती हीरा अपने आप में ही सुर्खियां बटोरने के लिए काफी था. वहीं, उनकी उंगली में सजा विशाल oval-cut diamond engagement ring इस शाही लुक की चमक को और बढ़ा रहा था.

Advertisement

यानी एक तरफ Georgina का हुस्न और दूसरी तरफ करोड़ों की चमक- Ronaldo की शादी में ग्लैमर का पूरा पैकेज मौजूद था.

दिलचस्प बात यह भी रही कि इस शादी में Ronaldo और Georgina ने किसी आलीशान महल या पांच सितारा होटल को नहीं चुना. दोनों ने अपने ही घर के लिविंग रूम में शादी करने का फैसला किया. वही जगह जहां परिवार रोज साथ बैठकर नाश्ता, लंच और डिनर करता है.

यही सादगी और बेशुमार ग्लैमर का विरोधाभास इस शादी को और दिलचस्प बनाता है. एक ओर 50 कैरेट का बेशकीमती हीरा, डिजाइनर आउटफिट और स्टार कपल की चमक... दूसरी ओर घर का वही लिविंग रूम, जहां परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी चलती है.

शादी में सिर्फ Georgina ही नहीं, Ronaldo भी बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. उन्होंने कस्टम हल्के बेज रंग का कॉटन सूट और मैचिंग कस्टम लोफर्स पहने. बच्चों के आउटफिट भी Gucci के थे, जिससे पूरे परिवार का लुक एक साथ जुड़ा हुआ नजर आया.

इस पूरी कहानी में एक और खास बात थी- Gucci

दस साल पहले Madrid की Calle Serrano स्थित Gucci स्टोर में Ronaldo और Georgina की पहली मुलाकात हुई थी. उस समय Ronaldo अपने बेटे Cristiano Jr. के साथ स्टोर पहुंचे थे और Georgina वहां एक दोस्त की जगह काम कर रही थीं. एक मुलाकात से शुरू हुआ रिश्ता एक दशक बाद शादी तक पहुंचा और उसी फैशन हाउस ने उनके वेडिंग लुक को भी खास बनाया.

Advertisement

लेकिन इस शादी की असली तस्वीर सिर्फ महंगे कपड़ों और हीरों से नहीं बनती. Georgina ने इसे अपने परिवार के बेहद निजी पल के रूप में देखना चाहा. उनका मानना था कि सालों बाद उनके बच्चे जब उस टेबल को देखें, तो उन्हें याद रहे कि इसी जगह उनके माता-पिता ने जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया था.

यानी Ronaldo-Georgina की शादी में इश्क भी था, हुस्न भी, हॉटनेस भी और बेशुमार लग्जरी भी. और इन सबके बीच 50 कैरेट का वह हीरा इस चमकदार कहानी का सबसे जगमगाता सितारा बन गया.

---- समाप्त ----