scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इस मौसम में तेज बुखार, शरीर में दर्द, खांसी हो तो तुरंत क्या करना चाहिए, AIIMS के डॉक्टर ने बताया 

बारिश के इस मौसम में कई बीमारियां बढ़ रही हैं. स्वाइन फ्लू से लेकर डेंगू, मलेरिया के केस बढ़ रहे हैं. इन सभी बीमारियों में बुखार होता है. बुखार होने पर क्या करना चाहिए इस बारे में दिल्ली एम्स में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉ. नीरज निश्चल ने बताया है.

Advertisement
X
बुखार होने पर क्या करें
बुखार होने पर क्या करें

इस समय कई तरह की बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू और टाइफाइड के केस बढ़ रहे हैं. इन सभी बीमारियों में तेज बुखार से लेकर शरीर में दर्द और कुछ मरीजों को खांसी के साथ कमजोरी भी हो सकती है. अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये जानना जरूरी है. इस बारे में दिल्ली एम्स में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉ. नीरज निश्चल ने बताया है.

डॉ. नीरज कहते हैं कि अगर अगर तेज बुखार, शरीर में दर्द, खांसी या कमजोरी हो तो जरूरी है कि सबसे पहले आराम करें, पर्याप्त लिक्विड लें और डॉक्टर से सलाह लें. घर पर ही बुखार की पहले जांच कर लें. बुखार और दर्द के लिए आप पैरासिटामोल ले सकते हैं. लेकिन अगर डेंगू की संभावना लग रही है तो एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और डिक्लोफेनाक लेने से बचें. डेंगू के लक्षणों में  किसी भी तरह के नॉनस्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे शरीर में ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है. 

यह भी पढ़ें: मानसून में ही क्यों बढ़ते हैं स्वाइन फ्लू के केस, ये नॉर्मल फ्लू से कैसे अलग, डॉक्टर ने बताया

सम्बंधित ख़बरें

Dengue and swine flu difference
बुखार, सिरदर्द डेंगू है या स्वाइन फ्लू? AIIMS डॉक्टर ने बताया
JP NADDA
जेपी नड्डा की दिल्ली AIIMS में हुई एंजियोप्लास्टी, हालत स्थिर
Bariatric Surgery gangaram hospital
275 किलो वजन ने बढ़ाई मुश्किल, डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जिंदगी
Dengue, malaria symptoms
बुखार डेंगू का है या मलेरिया का, ऐसे करें पहचान
Weight Loss and AI
AI की सलाह पर घटाया वजन, फिर आईसीयू में होना पड़ा भर्ती

बिना डॉक्टरों की सलाह के न लें एंटीबायोटिक

डॉ. नीरज बताते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक शुरू नहीं करने चाहिए. इनको लेने से नुकसान हो सकते हैं. इस बात का भी ध्यान रखें कि केवल बुखार कम हो जाना यह साबित नहीं करता कि बीमारी खत्म हो गई हे. विशेषकर डेंगू में बुखा उतरने के बाद भी मरीज की निगरानी जरूरी है. इस मामले में तुरंत डॉक्टरों से सलाह लें. हाई रिस्क वाले मरीज इस बात का विशेष ध्यान रखें.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Swine flu and Dengue : बुखार और सिरदर्द हो रहा है तो ये डेंगू है या स्वाइन फ्लू? कैसे करें पहचान, AIIMS के डॉक्टर ने बताया

ये लोग बरतें विशेष सावधानी

डेंगू में छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से गंभीर बीमारी वाले मरीजों को ज्यादा रिस्क हो सकता है. डेंगू में पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टी, खून आना, अत्यधिक कमजोरी या बेचैनी, सांस लेने में परेशानी, बेहोशी या बहुत कम पेशाब जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए.

अगर इंफ्लूएंजा की बात करें तो बुजुर्ग, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, दिल की बीमारी के मरीज, फेफड़ों की बीमारी के मरीज, डायबिटीज के मरीज और कमजोर इम्यूनिटी वालों को ज्यादा रिस्क हो सकता है. अगर किसी को सांस फूलना, ऑक्सीजन कम होना, छाती में दर्द, अत्यधिक कमजोरी महसूस हो तो ऐसे में तुरंत अस्पताल जाना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    बिना नंबर की 'Aura' कार, 500-500 के नोटों की 296 गड्डियां: नोएडा में 1.48 करोड़ की डकैती का वो राज... जो अलीगढ़ जाकर खुला! |
    फ्लाइट से पहले नशे में तो नहीं पायलट? अब डोप टेस्ट को सख्त करने की तैयारी |
    तलाक के बाद दर्द में सुष्मिता सेन की EX भाभी, पैसों की हुई किल्लत, बेटी को दादी-दादा से किया दूर? |
    शादी के लिए कैसे सजीं Ronaldo की दुल्हन? VIDEO ने खोला राज, Georgina के कातिलाना लुक ने बढ़ाया पारा |
    ईरान को लेकर ट्रंप ने किस देश को दी बमबारी की धमकी? देखें दुनिया आजतक |
    5 साल की पक्की नौकरी छोड़ जॉइन क‍िया स्टार्टअप, एक महीने में हुए जॉबलेस... डेटा इंजीनियर ने बताई कहानी |
    नहीं देखेंगे अब चीन की राह, भारत में ही बनेगा ये प्रोडक्ट! टाटा ग्रुप ने अपने कंधों पर ली जिम्मेदारी |
    UP-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026: 10 हजार युवाओं को रोजगार, बनेगी 500 एकड़ की 'जापानी सिटी' |
    Budh Asta 2026: बुध हुए अस्त! 32 दिन तक कष्ट झेलेंगी ये 5 अनलकी राशियां |
    Button Papdi Chaat Recipe: घर पर 15 मिनट में बनाएं उल्हासनगर की मशहूर 'बटन पापड़ी चाट', एक बार खा लिया तो बार-बार खाने का करेगा मन
    Advertisement