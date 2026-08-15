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स्टिक का जादू, बल्ले का जुनून, भाले की उड़ान... 8 दशकों में ऐसे बदली भारत की खेल कहानी

भारत अपनी आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इन आठ दशकों में देश के साथ-साथ भारतीय खेलों की पहचान भी पूरी तरह बदल गई. हॉकी के स्वर्णिम दौर से लेकर क्रिकेट की बादशाहत और फिर ओलंपिक खेलों में बढ़ती कामयाबी तक, भारत का खेल सफर बदलते सपनों की कहानी बन चुका है.

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आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस... 8 दशकों की बदलती खेल पहचान. (Photo: ITG)
आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस... 8 दशकों की बदलती खेल पहचान. (Photo: ITG)

15 अगस्त 2026. भारत अपनी आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इन आठ दशकों में देश की तस्वीर जितनी बदली, उतनी ही दिलचस्प कहानी भारतीय खेलों की भी है. एक दौर था जब भारत की खेल पहचान लगभग हॉकी तक सिमटी थी. फिर क्रिकेट ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि वह देश की सबसे बड़ी खेल ताकत बन गया. लेकिन पिछले दो-ढाई दशक में तस्वीर फिर बदली है. शूटिंग, बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी, टेनिस, एथलेटिक्स और पैरा-स्पोर्ट्स ने भारत के खेल नक्शे को कई रंगों से भर दिया है.

1952 में केडी जाधव के पदक से शुरू हुआ सफर 2021 में नीरज के गोल्ड तक पहुंचा और 2026 में T20 विश्व कप जीतने वाली टीम तक आया. यह सिर्फ उपलब्धियों का सिलसिला नहीं, बल्कि बदलते भारत और उसके बदलते खेल सपनों की कहानी है.

आजादी के 80वें पड़ाव पर 8 ऐसे मोड़... जिन्होंने भारतीय खेल की दिशा बदल दी.

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1. 1952: जाधव ने दिखाया- ओलंपिक पोडियम दूर नहीं

आजादी के पांच साल बाद हेलसिंकी ओलंपिक में महाराष्ट्र के खाशाबा दादासाहेब जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया. वह स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता बने.

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खाशाबा दादासाहेब जाधव (Photo: IOC)

यह उपलब्धि उस भारत के लिए बेहद खास थी, जो अभी आजादी के शुरुआती दौर में था. हॉकी में भारत पहले ही दुनिया को अपनी ताकत दिखा चुका था, लेकिन जाधव ने यह संदेश दिया कि भारतीय प्रतिभा टीम गेम तक सीमित नहीं है.

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... और इसी बीच हॉकी भारत की सबसे बड़ी खेल पहचान बनी हुई थी.

2. हॉकी: जब भारत दुनिया का बादशाह था

आजादी के बाद भारत ने 1948 लंदन ओलंपिक में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हॉकी का अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण जीता. इसके बाद 1952 हेलसिंकी और 1956 मेलबर्न में भी भारतीय टीम चैम्पियन बनी. 1964 टोक्यो में भारत ने फिर गोल्ड अपने नाम किया और 1980 मॉस्को ओलंपिक में एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतकर हॉकी में अपना दबदबा कायम रखा.

यानी ध्यानचंद के दौर में बनी हॉकी की बादशाहत आजादी के बाद भी बरकरार रही.

उस दौर में दुनिया भारत को हॉकी के जरिए पहचानती थी. मैदान पर भारतीय हॉकी की कलात्मकता और जीत का सिलसिला देश के लिए खेल गौरव का सबसे बड़ा स्रोत था. लेकिन फिर आया वह दौर, जिसने भारतीय खेल की पूरी अर्थव्यवस्था, संस्कृति और जुनून को बदल दिया.

3. 1983: कपिल देव और क्रिकेट क्रांति

25 जून 1983. लॉर्ड्स.

कपिल देव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने दो बार की विश्व चैम्पियन वेस्टइंडीज को हराकर वनडे विश्व कप अपने नाम कर लिया.यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच या टूर्नामेंट की जीत नहीं थी. यह भारतीय खेल संस्कृति का निर्णायक मोड़ था.

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1983 से पहले भी क्रिकेट लोकप्रिय था, लेकिन विश्व कप जीत ने इसे घर-घर का जुनून बना दिया. आने वाली पीढ़ियों के लिए गावस्कर, कपिल, फिर सचिन, गांगुली, द्रविड़ और आगे धोनी-कोहली जैसे सितारे सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहे- वे करोड़ों भारतीयों के सपनों का हिस्सा बन गए.

भारत के खेल का केंद्र धीरे-धीरे हॉकी से क्रिकेट की ओर खिसकने लगा.

4. 1996: पेस ने क्रिकेट से बाहर भी उम्मीद जगाई

अटलांटा ओलंपिक.

लिएंडर पेस ने पुरुषों के टेनिस सिंगल्स में कांस्य पदक जीता. जाधव के 1952 के पदक के 44 साल बाद भारत को व्यक्तिगत ओलंपिक पदक मिला.

पेस की उपलब्धि ने एक नई संभावना दिखाई- भारत सिर्फ क्रिकेट में ही विश्व स्तर पर नहीं पहुंच सकता.

इसके बाद 2000 सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य जीतकर भारत की महिला खेल शक्ति की भी मजबूत नींव रखी. आगे चलकर भारतीय महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक मंच पर देश की सबसे बड़ी उम्मीदों को संभाला.

5. 2008: बिंद्रा ने सिखाया- सिर्फ पदक नहीं, गोल्ड चाहिए

बीजिंग ओलंपिक.

अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया. वह स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने.

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बिंद्रा के गोल्ड ने भारतीय खेल की मानसिकता बदलने में बड़ी भूमिका निभाई. अब लक्ष्य सिर्फ ओलंपिक में पहुंचना या पदक जीतना नहीं था.सवाल था- सोना कब आएगा?

इसके बाद लंदन 2012 में भारत ने छह पदक जीते और भारतीय खेलों में ओलंपिक सफलता को लेकर उम्मीदों का स्तर एक और ऊपर गया.

6. 2011: धोनी का छक्का और क्रिकेट का नया साम्राज्य

मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम.

भारत श्रीलंका के खिलाफ विश्व कप फाइनल खेल रहा था. लक्ष्य 275 रन. दबाव चरम पर. फिर महेंद्र सिंह धोनी का वह छक्का आया, जिसने 28 साल का इंतजार खत्म कर दिया. भारत दूसरी बार वनडे विश्व चैम्पियन बना. ICC भी इस जीत को धोनी के निर्णायक 91 रन और उनके विजयी छक्के से जोड़कर दर्ज करता है.

1983 ने भारतीय क्रिकेट में क्रांति शुरू की थी. 2011 ने उस क्रांति को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा दिया.

दरअसल, 1983 के बाद क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ती गई और 2008 में IPL ने इसे एक नए कारोबारी और मनोरंजन मॉडल में बदल दिया. 2011 की विश्व कप जीत ने इस क्रिकेट संस्कृति को एक और मजबूत प्रतीक दिया. इसके बाद भारतीय क्रिकेट सिर्फ मैदान की सफलता नहीं, बल्कि मीडिया, ब्रांड, मनोरंजन और वैश्विक क्रिकेट अर्थव्यवस्था की भी बड़ी ताकत बन गया.

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आज भारत की क्रिकेट ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2026 में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर पुरुष T20 विश्व कप का खिताब जीता और तीन T20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन गई. साथ ही भारत लगातार दो T20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम भी बना.

7. 2021: नीरज ने भाला उठाया और एथलेटिक्स का सपना बदल दिया

7 अगस्त 2021.

टोक्यो ओलंपिक के एथलेटिक्स मैदान पर नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का भाला फेंका और इतिहास रच दिया. वह ओलंपिक एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता बने. यह भारत के लिए सिर्फ एक और ओलंपिक गोल्ड नहीं था. यह उस खेल में स्वर्ण था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा खेल मंच माना जाता है.

नीरज की कामयाबी ने एथलेटिक्स को नई लोकप्रियता दी. बच्चों के सपनों में क्रिकेट बैट के साथ भाला भी दिखाई देने लगा और भारतीय खेल को एक ऐसा चेहरा मिला, जो क्रिकेट के बाहर भी देश के सबसे बड़े स्पोर्टिंग आइकनों में शामिल हो गया.

8. 2024-26: अब भारत सिर्फ क्रिकेट नहीं, कई खेलों में दावेदार

यहीं भारतीय खेल की सबसे बड़ी तस्वीर दिखाई देती है.

पेरिस 2024 में भारत ने छह ओलंपिक पदक जीते. मनु भाकर ने शूटिंग में दो कांस्य पदक जीतकर इतिहास बनाया. वह एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी बनीं.

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नीरज ने एथलेटिक्स में अपनी निरंतरता कायम रखी. बैडमिंटन में पीवी सिंधु की विरासत के साथ नई पीढ़ी आगे बढ़ी. कुश्ती, मुक्केबाजी, शूटिंग और हॉकी लगातार भारत की पदक उम्मीदों के केंद्र में रहे. पैरा-स्पोर्ट्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी बेहद मजबूत की है.

और क्रिकेट में तो भारत ने 2026 में एक और इतिहास लिख दिया. T20 विश्व कप जीतकर लगातार दूसरी बार चैम्पियन बनने वाली पहली टीम और तीन बार खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गया.

यानी आज भारतीय खेल की कहानी 'क्रिकेट बनाम बाकी खेल' की कहानी नहीं रह गई है. अब तस्वीर कहीं ज्यादा बड़ी है.

.... सबसे बड़ा बदलाव पदकों में नहीं, सपनों में आया

1947 के आसपास भारत के लिए खेल गौरव का सबसे बड़ा चेहरा हॉकी था. फिर 1983 आया और क्रिकेट ने पूरा खेल परिदृश्य बदल दिया.

* 1996 के पेस ने व्यक्तिगत खेलों के लिए उम्मीद जगाई.
* 2008 के बिंद्रा ने गोल्ड का सपना दिया.
* 2011 के धोनी ने क्रिकेट की ताकत को और मजबूत किया.
* 2021 के नीरज ने एथलेटिक्स को नई पहचान दी.
* और 2024-26 ने दिखाया कि भारतीय खेल अब एक ही केंद्र पर निर्भर नहीं है.

यही शायद इन 8 दशकों की सबसे बड़ी उपलब्धि है.

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भारत अब सिर्फ खेलों का दर्शक देश नहीं है. वह कई खेलों में दुनिया को चुनौती देने वाला देश बन चुका है. हां, अभी सफर पूरा नहीं हुआ है. ओलंपिक में अमेरिका, चीन, जापान और यूरोप की बड़ी खेल शक्तियों के बराबर पहुंचने के लिए भारत को जमीनी ढांचे, प्रतिभा पहचान, कोचिंग, खेल विज्ञान और व्यापक भागीदारी में लंबा रास्ता तय करना है.

लेकिन दिशा बदल चुकी है.

1947 से 2026... अब नजर 2047 पर

आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर पीछे मुड़कर देखें तो भारतीय खेल की कहानी सिर्फ जीत की कहानी नहीं है. यह खेल के बदलते अर्थ और भारतीय सपनों के विस्तार की कहानी है.

ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से लेकर नीरज के भाले तक, जाधव की कुश्ती से लेकर बिंद्रा की राइफल तक और कपिल-धोनी की विश्व कप ट्रॉफियों से लेकर 2026 की T20 विश्व कप जीत तक...भारत ने आठ दशकों में खेल की अपनी परिभाषा कई बार बदली है.

अब अगला पड़ाव 2047 है... जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तब क्या भारत सिर्फ दुनिया की बड़ी खेल शक्तियों में होगा या खुद दुनिया की स्पोर्टिंग सुपर पावर कहलाएगा? 8 दशकों का सफर इस सवाल के जवाब की जमीन तैयार कर चुका है.

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