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Vastu Tips: किस मंजिल पर रहना है सबसे शुभ? फ्लैट खरीदते समय न करें 4 गलतियां

Vastu Tips: वास्तु के अनुसार फ्लैट के लिए कौन सा फ्लोर शुभ माना जाता है? जानें ग्राउंड, पहली, दूसरी, तीसरी और ऊपरी मंजिल से जुड़े वास्तु नियम और सही फ्लोर चुनने के खास टिप्स.

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वास्तु के अनुसार कौन-सी मंजिल आपके लिए अधिक शुभ मानी जाती है.
वास्तु के अनुसार कौन-सी मंजिल आपके लिए अधिक शुभ मानी जाती है.

Vastu For Flat: घर खरीदना सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सपना भी होता है. यही वजह है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग फ्लैट खरीदते समय वास्तु शास्त्र को प्राथमिकता देते हैं. घर की दिशा, मुख्य द्वार और कमरों की स्थिति जितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है, उतना ही महत्व अपार्टमेंट की मंजिल (Floor) को भी दिया जाता है. वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार हर मंजिल की अपनी अलग ऊर्जा होती है, जो घर के वातावरण और उसमें रहने वाले लोगों के जीवन पर प्रभाव डाल सकती है. ऐसे में अगर आप नया फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जानिए वास्तु के अनुसार कौन-सी मंजिल आपके लिए अधिक शुभ मानी जाती है.

वास्तु में मंजिल का क्या महत्व है?

वास्तु शास्त्र पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के संतुलन पर आधारित है. माना जाता है कि इमारत की ऊंचाई बढ़ने के साथ इन तत्वों का प्रभाव भी बदलता है. इसी कारण अलग-अलग मंजिलों को अलग ऊर्जा से जोड़ा जाता है.

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ग्राउंड फ्लोर: स्थिरता और मजबूती का प्रतीक

वास्तु के अनुसार ग्राउंड फ्लोर पृथ्वी तत्व के सबसे करीब होता है. इसे स्थिरता, सुरक्षा और मजबूत आधार का प्रतीक माना जाता है. ऐसे लोग जो जीवन में संतुलन और स्थायित्व चाहते हैं, उनके लिए यह मंजिल शुभ मानी जाती है.

पहली से तीसरी मंजिल: सबसे संतुलित विकल्प

वास्तु शास्त्र में पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल को सबसे अनुकूल माना गया है. इन मंजिलों पर पृथ्वी और जल तत्व का संतुलन बेहतर माना जाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और पारिवारिक सामंजस्य बढ़ने की मान्यता है.

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चौथी मंजिल और उससे ऊपर: खुलापन, लेकिन संतुलन जरूरी

ऊपरी मंजिलों को वायु और आकाश तत्व से अधिक प्रभावित माना जाता है. इन मंजिलों पर रहने से खुलापन, स्वतंत्र सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने की मान्यता है. हालांकि, पृथ्वी तत्व से जुड़ाव कम होने के कारण घर के इंटीरियर में प्राकृतिक रंग, लकड़ी और मिट्टी के तत्व शामिल करने की सलाह दी जाती है.

क्या टॉप फ्लोर वास्तु के अनुसार शुभ है?

टॉप फ्लोर को वास्तु में पूरी तरह अशुभ नहीं माना गया है. यदि फ्लैट की दिशा, मुख्य द्वार और अंदरूनी व्यवस्था वास्तु के अनुरूप हो, तो ऊपरी मंजिल भी शुभ परिणाम दे सकती है. ऐसे फ्लैट में प्राकृतिक रोशनी और खुला वातावरण सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला माना जाता है.

वास्तु के अनुसार कौन-सी दिशा वाला फ्लैट चुनें?
पूर्वमुखी फ्लैट: समृद्धि, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक. 
पश्चिममुखी फ्लैट: स्थिरता, मानसिक स्पष्टता और आर्थिक संतुलन से जुड़ा माना जाता है. 
उत्तरमुखी फ्लैट: धन और अवसरों की दिशा मानी जाती है.
दक्षिणमुखी फ्लैट: सही वास्तु संतुलन होने पर ही अनुकूल माना जाता है.

मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए?

वास्तु के अनुसार फ्लैट का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में होना सबसे शुभ माना जाता है. साथ ही मुख्य द्वार साफ, रोशन और अवरोध मुक्त होना चाहिए, क्योंकि इसे घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का प्रमुख माध्यम माना गया है.

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वास्तु के अनुसार कौन-सा फ्लोर चुनना चाहिए?

अगर केवल वास्तु की दृष्टि से देखा जाए, तो पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल सबसे संतुलित और शुभ मानी जाती हैं. ये मंजिलें पृथ्वी और जल तत्व के बेहतर सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिससे सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बनने की मान्यता है. वहीं, ग्राउंड फ्लोर स्थिरता के लिए और ऊपरी मंजिलें खुली सोच व सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं.

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