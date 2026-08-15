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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 15 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

भारत आज अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ बना रहा है, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने अभिभाषण में कहा है कि भारत टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है. 

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PM Modi
PM Modi

देश आज आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है. PM मोदी ने लाल किले से अपने अभिभाषण में कहा है कि भारत टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है. वहीं, भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट आज से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इन खबरों के अलावा, झारखंड के CM हेमंत सोरेन को धमकी देने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. पढ़ें शनिवार सुबह की बड़ी खबरें.

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देश आज आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है. कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है. PM मोदी ने लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराया. PM मोदी ने लाल किले से कहा कि बड़े सपने सोच को विस्तार देते हैं. 2047 में विकसित भारत बनाकर रहेंगे. पहली बार लाल किले के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में वंदे मातरम् को औपचारिक रूप से गाया गया. 

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मेड इन इंडिया 6G, सेमीकंडक्टर... पीएम मोदी ने लाल किले से सेट किया टेक टारगेट 

भारत आज अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ बना रहा है, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने अभिभाषण में कहा है कि भारत टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है. पीएम मोदी ने बताया है कि मोबाइल फोन उत्पादन तैंतीस गुना बढ़ा है. पीएम मोदी ने बताया है कि जल्द ही 6-7 सेमीकंडक्टर प्लान भारत में बनाए जा रहे हैं.  

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PM ने बताई 'सप्तधारा' की ताकत, देश को दिया अगले 5 वर्षों का Quick Plan 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए ‘शक्ति की सप्त धारा’ का आह्वान किया है. उन्होंने युवाओं से बड़े बदलावों के लिए आगे आने और देश को विकसित बनाने में योगदान देने की अपील की. पीएम मोदी ने कहा कि अब रुकने का समय नहीं है. हमें अपनी सोच, काम करने का तरीका और काम की रफ्तार बदलनी होगी. 

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भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज से गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबल में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है. भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 22 मुकाबलों में जीत हासिल की. 

CM हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी, बोकारो का युवक गिरफ्तार 

रांची में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने बोकारो निवासी विश्वजीत कुमार को गिरफ्तार किया है. विश्वजीत कुमार पर प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर उकसाने का आरोप भी लगा है. आरोपी के खिलाफ BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. 

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‘रक्षा से ऊर्जा तक साथ’, भारत के स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका का खास संदेश 

भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर अमेरिका ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं.  अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत को बधाई देते हुए दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों की बात की. रुबियो ने X पोस्ट कर कहा राष्ट्रपति ट्रंप और PM मोदी के बीच अच्छे संबंधों की वजह से भारत-अमेरिका रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़ा एक्शन, 100 वकीलों पर FIR... प्रयागराज के अकेले 45 

प्रयागराज में फर्जी डिग्री के आधार पर वकालत करने वाले 100 वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव आरके शुक्ला की ओर से सिविल लाइंस थाने में 8 अगस्त से अब तक 100 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं. यह कार्रवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद अधिवक्ताओं की डिग्रियों के सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान की जा रही है. 

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