AI स्किलिंग, 6G, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट... PM मोदी ने लाल किले से किए ये 10 बड़े ऐलान

प्रधानमंत्री मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से कई बड़े ऐलान किए हैं. AI यूथ स्केलिंग, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट जैसे बड़े ऐलान इसमें शामिल हैं.

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AI स्किलिंग

लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं कीं. पीएम मोदी ने कहा कि एक साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई (AI) स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके साथ ही छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग व्यवस्था की शुरुआत भी की जाएगी.

मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग

साथ ही, पीएम मोदी ने लाल किले से युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा दी जाएगी.

स्पोर्ट्स टैलेंट हंट

इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने स्पोर्ट्स टैलेंट हंट की भी घोषणा कर दी है. पीएम ने कहा कि गांवों और शहरों में 5 से लेकर 15 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए देशव्यापी स्पोर्ट्स टैलेंट हंट अभियान चालाया जाएगा. इस अभियान का लक्ष्य भारत को 2036 ओलंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए एक मजबूत 'मेडल पावरहाउस' बनाना है, जिसमें विभिन्न खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके. इस अभियान में चुने गए बच्चों को विश्व स्तरीय कोचिंग, खेल विज्ञान और आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी.

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सिविल डिफेंस में सुधार

प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से सिविल डिफेंस में सुधार करने की भी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक ट्रेनिंग और बेहतर क्षमताओं की जरूरत है.

प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत पर भी जोर दिया. पीएम ने 1-2 साल के अंदर 7-8 नए प्रोडक्शन प्लांट शुरू किए जाने की घोषणा की. उन्होंने साफ कहा कि आज के डिजिटल और टेक्नोलॉजी के दौर में सेमीकंडक्टर चिप्स बहुत ही जरूरी है. इलेक्ट्रॉनिक सामान, मेडिकल उपकरण और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हर जगह आज इनका इस्तेमाल किया जा रहा है. इनके बिना आज कोई भी जरूरी काम नहीं हो पाता.

सेमिकंडक्टर को बढ़ावा

पीएम मोदी ने बताया कि भारत अब इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. देश में तीन बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जा चुके हैं और इनमें एक्सपोर्ट के लिए उत्पादन भी शुरू हो गया है. आने वाले 7-8 सालों में 5 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट पर भी काम शुरू होने की उम्मीद है.

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पीएम मोदी ने न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि भारत ने 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है. इसके साथ ही अगले 6-7 साल में 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू किए जाएंगे.

पीएम मोदी ने लाल किले से 'मेड इन इंडिया 6G' को घर-घर तक पहुंचाने और साल 2030 तक 6G तकनीक के विकास में वैश्विक नेतृत्व करने का भी ऐलान किया है.

ग्लोबल इनोवेशन हब को बढ़ावा

भारत को केवल तकनीक का उपभोक्ता बनाने के बजाय 'ग्लोबल इनोवेशन हब' बनाने के लिए पीएम मोदी ने रिसर्च और R&D (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) को लेकर बड़ा विजन पेश किया. PM मोदी ने कहा, 'हमने युवाओं को रिसर्च के नए अवसर दिए हैं. इनोवेशन के लिए एक लाख करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है. हमारे प्राइवेट स्टार्टअप्स में 28 साल की औसत उम्र के युवाओं ने अपने ट्रायल सैटेलाइट लॉन्च करके कमाल दिखाया है. देश में आज 2.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं.'

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