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6 साल छोटे BF संग शादी के खिलाफ था परिवार, एक्ट्रेस ने धूमधाम से किया निकाह, बोली- दिक्कत नहीं

गौहर खान और जैद दरबार की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है. लेकिन शुरुआत में उनके परिवारवालों को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि जैद उम्र में गौहर से काफी छोटे हैं. लेकिन बाद में सब राजी हो गए थे.

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ऐज गैप पर गौहर और जैद ने तोड़ी चुप्पी (Photo: Instagram/gauaharkhan)
ऐज गैप पर गौहर और जैद ने तोड़ी चुप्पी (Photo: Instagram/gauaharkhan)

गौहर खान और जैद दरबार टीवी इंडस्ट्री के पावरफुल कपल हैं. दोनों ने साल 2020 में ग्रैंड वेडिंग की थी. दोनों की शादी का जश्न कई दिनों तक चला था. शादी में दोनों के परिवारवाले भी शामिल हुए थे. लेकिन शुरुआत में गौहर और जैद की फैमिली उनके रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि गौहर पति जैद से उम्र में करीब 6 साल बड़ी हैं. 

कैसे शुरू हुई गौहर-जैद की लव स्टोरी?

गौहर खान और जैद दरबार ने हाल ही में नेहा धूपिया और अंगद बेदी के पॉडकास्ट में इस बात का खुलसा किया है. दोनों ने अपनी लव स्टोरी भी फैंस संग शेयर की. जैद ने बताया कि उन्होंने गौहर को सबसे पहले डीएम यानी मैसेज किया था. गौहर ने आगे बताया कि मैसेज में जैद उनके साथ फ्लर्ट कर रहे थे और 4-5 मैसेज के बाद ही जैद ने उनसे कहा था- शादी मत करना. 

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गौहर ने बताया कि जब उन्होंने जैद से उनकी उम्र पूछी, तो उन्होंने कहा था कि वो 24 साल के हैं. उम्र जानने के बाद गौहर ने उनसे तुरंत वहां से चले जाने को कहा था. गौहर ने यह भी बताया कि उस समय वो रिबेलियन फेज में थीं. वो लड़कों को खुद को दूर रखना चाहती थीं. 

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क्या 10 साल छोटे हैं जैंद?

गौहर ने बताया कि उनकी बात सुनकर जैद डर गए थे और उन्होंने एक्सेप्ट किया था वो अपनी उम्र के बारे में झूठ बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि गौहर 26 साल की हैं. मगर उस समय जैद असल में 29 साल के थे. अपनी बात को सच साबित करने के लिए जैद ने गौहर को अपना पासपोर्ट और आधार कार्ड तक भेज दिया था और बताया कि उनके बीच सिर्फ 6 साल की उम्र का अंतर है. गौहर ने बताया कि लोगों को लगता है कि जैद और उनकी उम्र में करीब 10 साल का अंतर है, लेकिन ये सच नहीं है. 

रिश्ते के क्यों खिलाफ था परिवार?

बातचीत के दौरान गौहर खान ने यह भी बताया कि जैद दरबार ने उन्हें एक ही महीने के अंदर प्रपोज कर दिया था. लेकिन उनके परिवारों को रिश्ते से ऐतराज था. परिवार वालों ने उनके ऐज गैप पर सवाल उठाए थे. 

हालांकि, गौहर ने कहा कि वो इस बात को लेकर काफी क्लियर थीं कि अगर किसी को शादी से ऐतराज है, तो वो शादी से दूर रह सकता है. लेकिन फिर बाद में उनके घरवाले राजी हो गए. गौहर और जैद ने धूमधाम से साल 2020 में शादी रचाई. शादी में परिवारवाले भी शामिल हुए. गौहर और जैद अब दो बेटों के पेरेंट हैं. वो परिवार संग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं. 

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