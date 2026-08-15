2036 ओलंपिक का मजबूत दावेदार भारत, अब बचपन में तलाशेंगे चैम्पियन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी का मजबूत दावेदार है. उन्होंने कहा कि ओलंपिक में भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए देशभर में 5 से 15 साल के बच्चों की प्रतिभा तलाशने के लिए राष्ट्रव्यापी टैलेंट हंट शुरू किया जाएगा.

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80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि सरकार की प्रमुख योजना टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) ने खिलाड़ियों को जरूरी सहयोग देने में बड़ी सफलता हासिल की है. उन्होंने कहा कि भारत खेलों की दुनिया में लगातार अपनी जगह मजबूत कर रहा है और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तिरंगा और राष्ट्रगान पहले से ज्यादा सुनाई दे रहे हैं.

मोदी ने कहा, 'भारत खेलों की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है. हम अक्सर अपना राष्ट्रगान सुनते हैं और तिरंगा लहराते देखते हैं. TOPS ने बड़ी सफलता हासिल की है. चाहे खेलो इंडिया गेम्स हों, यूनिवर्सिटी गेम्स, बीच गेम्स, विंटर गेम्स या खेल प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है.'

2036 में तीन-चौथाई स्पर्धाओं में भागीदारी का लक्ष्य

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प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का खेल प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है और वह 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए मजबूत दावेदार है. उन्होंने कहा कि भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भी करेगा.

उन्होंने कहा कि ओलंपिक में करीब 40 खेलों और लगभग 350 स्पर्धाओं में मुकाबले होते हैं, लेकिन भारत इनमें से कम से कम दो-तिहाई स्पर्धाओं के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाता.

मोदी ने कहा कि 2036 तक भारत का लक्ष्य ओलंपिक की कम से कम तीन-चौथाई स्पर्धाओं में भाग लेना है.

5 से 15 साल के बच्चों की होगी तलाश

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार देश के हर हिस्से से खेल प्रतिभाओं की पहचान करेगी. मोदी ने कहा कि 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए राष्ट्रव्यापी टैलेंट हंट शुरू किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिए देश के हर कोने में मौजूद प्रतिभाओं को तलाशा जाएगा और चयनित बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि उन्हें विश्वस्तरीय एथलीट बनाया जा सके.

भारत में 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी के लिए अहमदाबाद प्रमुख दावेदार है. इसके अलावा भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा, जो अहमदाबाद में आयोजित होंगे.



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