scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

2036 ओलंपिक का मजबूत दावेदार भारत, अब बचपन में तलाशेंगे चैम्पियन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी का मजबूत दावेदार है. उन्होंने कहा कि देश की ओलंपिक तैयारियों को मजबूत करने के लिए 5 से 15 साल के बच्चों की प्रतिभा तलाशने के लिए राष्ट्रव्यापी टैलेंट हंट शुरू किया जाएगा.

Advertisement
X
PM मोदी का बड़ा ऐलान- भारत में 5 से 15 साल के बच्चों के बीच देशव्यापी टैलेंट हंट होगा. (Photo, PTI)
PM मोदी का बड़ा ऐलान- भारत में 5 से 15 साल के बच्चों के बीच देशव्यापी टैलेंट हंट होगा. (Photo, PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी का मजबूत दावेदार है. उन्होंने कहा कि ओलंपिक में भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए देशभर में 5 से 15 साल के बच्चों की प्रतिभा तलाशने के लिए राष्ट्रव्यापी टैलेंट हंट शुरू किया जाएगा.

80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि सरकार की प्रमुख योजना टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) ने खिलाड़ियों को जरूरी सहयोग देने में बड़ी सफलता हासिल की है. उन्होंने कहा कि भारत खेलों की दुनिया में लगातार अपनी जगह मजबूत कर रहा है और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तिरंगा और राष्ट्रगान पहले से ज्यादा सुनाई दे रहे हैं.

मोदी ने कहा, 'भारत खेलों की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है. हम अक्सर अपना राष्ट्रगान सुनते हैं और तिरंगा लहराते देखते हैं. TOPS ने बड़ी सफलता हासिल की है. चाहे खेलो इंडिया गेम्स हों, यूनिवर्सिटी गेम्स, बीच गेम्स, विंटर गेम्स या खेल प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है.'

सम्बंधित ख़बरें

PM Narendra Modi at Red Fort (Image: PTI)
यही मौका... रुक नहीं सकते, दुनियाभर में होने चाहिए भारत के उत्‍पाद
independence day pm narendra modi red fort
क्या था 'फ्रैजाइल फाइव' जिसका PM मोदी ने किया जिक्र! कौन-कौन देश थे शामिल?
PM Modi visits rajghat to pay tribute to Mahatma Gandhi
राजघाट पहुंचे पीएम मोदी, बापू को पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि
PM Modi
लाल किले से पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, देश को दिया ये संदेश
PM Modi Announcements from Red Fort
AI स्किलिंग, 6G, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट... PM मोदी ने लाल किले से किए ये 10 बड़े ऐलान

2036 में तीन-चौथाई स्पर्धाओं में भागीदारी का लक्ष्य

Advertisement

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का खेल प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है और वह 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए मजबूत दावेदार है. उन्होंने कहा कि भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भी करेगा.

उन्होंने कहा कि ओलंपिक में करीब 40 खेलों और लगभग 350 स्पर्धाओं में मुकाबले होते हैं, लेकिन भारत इनमें से कम से कम दो-तिहाई स्पर्धाओं के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाता.

मोदी ने कहा कि 2036 तक भारत का लक्ष्य ओलंपिक की कम से कम तीन-चौथाई स्पर्धाओं में भाग लेना है.

5 से 15 साल के बच्चों की होगी तलाश

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार देश के हर हिस्से से खेल प्रतिभाओं की पहचान करेगी. मोदी ने कहा कि 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए राष्ट्रव्यापी टैलेंट हंट शुरू किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिए देश के हर कोने में मौजूद प्रतिभाओं को तलाशा जाएगा और चयनित बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि उन्हें विश्वस्तरीय एथलीट बनाया जा सके.

भारत में 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी के लिए अहमदाबाद प्रमुख दावेदार है. इसके अलावा भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा, जो अहमदाबाद में आयोजित होंगे.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    स्टिक का जादू, बल्ले का जुनून, भाले की उड़ान... 8 दशकों में ऐसे बदली भारत की खेल कहानी |
    6 साल छोटे BF संग शादी के खिलाफ था परिवार, एक्ट्रेस ने धूमधाम से किया निकाह, बोली- दिक्कत नहीं |
    1947 में मिली आजादी, लेकिन 2026 में क्या हमारी डिजिटल जिंदगी गुलाम है? |
    राजघाट पहुंचे पीएम मोदी, बापू को पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि |
    Vastu Tips: किस मंजिल पर रहना है सबसे शुभ? फ्लैट खरीदते समय न करें 4 गलतियां |
    लाल किले से पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, देश को दिया बड़ा संदेश |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 15 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    2036 ओलंपिक का मजबूत दावेदार भारत, अब बचपन में तलाशेंगे चैम्पियन |
    AI स्किलिंग, 6G, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट... PM मोदी ने लाल किले से किए ये 10 बड़े ऐलान |
    पहले अर्बन नक्सल, अब दिमागी नक्सल... पीएम मोदी का किस पर है निशाना
    Advertisement