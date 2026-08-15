मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: पटलने के बाद ट्रक से टकराई कार... 4 की मौत

रतलाम में मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो गई. हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को तत्काल उपचार के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. हादसे में तीन साल की बच्ची और 10 साल का बच्चा भी घायल हुआ है. सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और झाबुआ से राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे.

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जानकारी के मुताबिक हादसा एक्सप्रेसवे पर उस समय हुआ, जब परिवार के लोग कार से यात्रा कर रहे थे. बताया जा रहा है कि सड़क पर एक ट्रक सामने खड़ा था. कार चालक ने ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया. इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर पलट गई और सामने खड़े ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार लोगों को गंभीर चोटें आईं.

हादसे के बाद मच गई चीख-पुकार

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों और राहगीरों ने दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया. चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पांच लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया.

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मृतकों में तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. घायलों में दो बच्चे भी हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी में कार चालक की लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है. हालांकि, दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी.

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