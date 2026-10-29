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नेमार पर बड़ा एक्शन... मुंह ढककर की थी बहस, 3 मैच नहीं खेल पाएंगे

नेमार जूनियर इस प्रतिबंध के खिलाफ अपील कर सकते हैं. नेमार यदि अपील करते हैं तो क्या फैसला आता है, यह देखना होगा. फिलहाल इस कार्रवाई से सैंटोस को बड़ा झटका लगा है क्योंकि टीम को अपने स्टार खिलाड़ी के बिना अहम मुकाबले खेलने पड़ेंगे.

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नेमार जूनियर ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल कर चुके हैं. (Photo: Reuters)
नेमार जूनियर ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल कर चुके हैं. (Photo: Reuters)

ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर नेमार जूनियर को मैदान पर प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी से बहस के दौरान मुंह ढकना भारी पड़ गया. ब्राजील की स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल ने इस मामले में उन पर दो मैचों का अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया है. येलो कार्ड जमा होने के कारण पहले से एक मैच का बैन झेल रहे नेमार अब कुल तीन मुकाबलों से बाहर रहेंगे.

यह विवाद 25 अक्तूबर को बाहिया (Bahia) और सैंटोस (Santos) के बीच आयोजित मैच के दौरान हुआ था. इस मामले में कार्रवाई की वजह एक खास प्रोटोकॉल है, जिसे रियल मैड्रिड के स्टार विनीसियस जूनियर से जुड़े विवाद के बाद बनाया गया था. ट्रिब्यूनल के मुताबिक, नेमार जूनियर का मुंह ढककर प्रतिद्वंद्वी से बहस करना इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन था.

दरअसल, इस साल की शुरुआत में विनीसियस जूनियर ने चैम्पियंस लीग के एक मुकाबले के दौरान आरोप लगाया था कि एक प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी ने जर्सी से मुंह ढककर उनके खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी की. इस घटना के बाद ऐसी परिस्थितियों में खिलाड़ियों के मुंह ढकने से जुड़े व्यवहार पर रोक लगाने के लिए प्रोटोकॉल तैयार किया गया.

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नवंबर के आखिर में होगी वापसी
येलो कार्ड के कारण लगे प्रतिबंध के तहत नेमार जूनियर बुधवार (28 अक्टूबर) को पाल्मेरास के खिलाफ ब्राजीलियन लीग का मुकाबला नहीं खेले. इसके बाद मुंह ढकने के मामले में लगाए गए दो मैचों के बैन के कारण भी उन्हें बाहर रहना होगा. ऐसे में उनकी वापसी नवंबर के आखिर तक टल सकती है.

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हालांकि, नेमार जूनियर और सैंटोस के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प है. अपील पर फैसला आने के बाद ही साफ होगा कि प्रतिबंध में कोई बदलाव होता है या नहीं. फिलहाल इस कार्रवाई ने सैंटोस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि टीम को अपने अनुभवी स्टार के बिना अगले मुकाबले खेलने होंगे.

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