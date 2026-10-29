scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

घर का एयर प्यूरीफायर सच में हवा साफ कर रहा है या नहीं? डॉक्टर ने बताया कैसे करें पहचान

दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिससे लोग एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, मशीन पर दिखने वाले स्तर को देखकर ही हवा साफ होने का फैसला नहीं किया जा सकता. एयर प्यूरीफायर काम कर रहा है या नहीं इसकी पहचान के तरीके के बारे में एक्सपर्ट ने बताया है.

Advertisement
X
एयर प्यूरीफायर
एयर प्यूरीफायर

बीते कुछ दिनों से दिल्ली - एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है. इसको देखते हुए कई लोगों ने घरों के अंदर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल शुरू कर दिया हैं. लेकिन क्या इससे घर की हवा वाकई साफ हो रही है? इसका पता कैसे चले कि प्यरीफायर सही काम कर भी रहा है या नहीं. मेडिकल नजरिए से देखें तो सिर्फ मशीन पर दिखने वाले लेवल और नंबर को देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि कमरे की हवा पूरी तरह साफ हो गई है. इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है.

पहले ये समझ लेते हैं कि प्रदूषण शरीर को नुकसान कैसे करता है. डॉक्टर बताते हैं कि प्रदूषण में मौजूद छोटे- छोटे कण सांस के जरिए फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं. लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से सांस की तकलीफ बढ़ सकती है और दिल की सेहत पर भी असर पड़ सकता है. खासकर अस्थमा के मरीजों, बच्चों और बुजुर्गों को प्रदूषण से ज्याद नुकसान होता है. ऐसे में हवा को साफ रखने की जरूरत है. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता बिगड़ी, प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, AQI 300 पार

सम्बंधित ख़बरें

Health wealth summit 2026
हेल्थ वेल्थ सम‍िट 29 अक्टूबर से शुरू, जुटेंगे देश के नामी डॉक्टर
कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का पता कैसे चलेगा? जानें क्या ज़रूरी
कृत्रिम पैर से गोमाता को ऐसे मिली नई ज़िंदगी
cancer drugs
कैंसर की कुछ दवाएं 90% तक सस्ती, इस महंगी दवा पर राहत क्यों नहीं?
पैर से दिव्यांग बुजुर्ग को मिली ऐसे आंखों वाली छड़ी

कैसे पता करें कि एयर प्यूरीफायर काम कर रहा है या नहीं 

यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी मेडिसिन और पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर डॉ. राजेश कुमार गुप्ता ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि आपका एयर प्यूरीफायर वाकई काम कर रहा है या नहीं, इसे परखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप किसी भरोसेमंद PM2.5 मॉनिटर से उसकी जांच करें. पहले प्यूरीफायर बंद रखकर कमरे के प्रदूषण क लेवल नोट करें, और फिर मशीन चलाने के कुछ देर बाद दोबारा चेक करें, अगर रीडिंग में लगातार गिरावट आ रही है, तो इसका मतलब है कि मशीन हवा साफ कर रही है.

Advertisement

डॉ राजेश कहते हैं कि वहअपने मरीजों को  यही सलाह देते हैं कि सिर्फ मशीन खरीदना ही काफी नहीं है, उसके सही इस्तेमाल पर भी ध्यान देना चाहिए. हमेशा कमरे के आकार के हिसाब से सही कैपेसिटी वाली मशीन चुनें और फिल्टर की  जांच व उसे समय पर बदलने का ध्यान रखें. अगर फिल्टर गंदा है या कमरे में बाहर की दूषित हवा लगातार आ रही है, तो प्यूरीफायर का असर काफी कम हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: सांसों पर संकट! दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर, AQI 700 पार

एयर प्यूरीफायर को प्रदूषण से बचने का एकमात्र समाधान न समझें

 घर के अंदर धुआं पैदा करने वाली चीजों से बचें और प्रदूषण बढ़ने पर खिड़की-दरवाजे बंद रखें. अगर सांस लेने में तकलीफ, खांसी या घरघराहट जैसी समस्या बढ़ रही हो, तो बिना देरी किए डॉक्टर से सलाह लें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    उत्तराखंड में फॉरेस्ट स्टाफ को मिलेगी इजरायली सेल्फ-डिफेंस ट्रेनिंग, हिंसक हमलों से निपटने की तैयारी |
    'एक दिन पति के लिए व्रत, बाकी 364 दिन ताने...' धीरेंद्र शास्त्री ने करवा चौथ को बताया 'खसम पूजन दिवस' |
    TATA PUNCH ने कर दिया कमाल... सितंबर में 284% बढ़ी EV अवतार की सेल्स |
    दिवाली के बाद क्‍यों बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम? आया ये अपडेट |
    ईशान IN, वैभव OUT... तूफानी पारी के बाद भी बाहर बैठेंगे 'बेबी बॉस', रविचंद्रन अश्विन ने संजू सैमसन के लिए उठाई आवाज |
    डबल इनवेलप वोट क्या इजरायल में बदल देंगे सत्ता का गणित? जानिए कैसे होती है इनकी गिनती |
    Apple का बड़ा ऐलान, पहली बार MacBook में टचस्क्रीन और OLED डिस्प्ले, जानिए कीमत |
    Anshula Kapoor First Karwa Chauth: लाल जोड़ा...मांग में सिंदूर, पहली करवा चौथ के लिए सजीं अंशुला कपूर; PHOTOS में दिखा नई दुल्हन जैसा ग्लो |
    'सरकार नहीं पसंद तो चुनाव लड़ें', नसीरुद्दीन शाह की 'चुनिंदा आलोचना' पर बरसे महाभारत के दुर्योधन पुनीत इस्सर |
    जमीन आपकी… फिर भी बिना नक्शा बनवाए नहीं बना सकते मकान! जानें नियम
    Advertisement