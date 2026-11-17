उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल में एक बार फिर विशालकाय अजगर दिखाई देने से हलचल मच गई. रात के अंधेरे में अजगर ताजमहल के फोरकोर्ट में नजर आया. इसकी जानकारी मिलते ही वन्यजीव रेस्क्यू के लिए पहचाने जाने वाले सुंदर पहलवान मौके पर पहुंचे.

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कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू

सुंदर पहलवान ने काफी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया. राहत की बात रही कि इस दौरान किसी पर्यटक या कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.

पहले भी कर चुके हैं कई जीवों का रेस्क्यू

सुंदर पहलवान इससे पहले भी ताजमहल परिसर में कई खतरनाक जीवों का सुरक्षित रेस्क्यू कर चुके हैं. एक बार फिर उनके रेस्क्यू अभियान से परिसर में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. देखें VIDEO:-

ताजमहल जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर वन्यजीवों की मौजूदगी सुरक्षा और सतर्कता के लिहाज से अहम है.

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