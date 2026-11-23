एक ओर जहां शेयर बाजार में धांसू शुरुआती तेजी के बाद अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली और पलक झपकते ही सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स क्रैश हो गए. तो वहीं दूसरी ओर ईटीएफ मार्केट में भी सुस्ती का सिलसिला जारी रहा. खासतौर पर सिल्वर ईटीएफ गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार करते नजर आया. Tata से लेकर निप्पोन, एक्सिस तक के सिल्वर ईटीएफ में गिरावट देखने को मिली, लेकिन दूसरी ओर गोल्ड ईटीएफ सोमवार को ग्रीन जोन में नजर आए.

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सेंसेक्स-निफ्टी तेज शुरुआत के बाद क्रैश

सबसे पहले बता दें कि भारतीय शेयर बाजार ने सप्ताह के पहले कारोबारी दिन निवेशकों को हैरान कर दिया. मिले-जुले ग्लोबल संकेतों की बीच सेंसेक्स-निफ्टी रॉकेट की रफ्तार से ओपन हुए और शुरुआती कारोबार में ही BSE Sensex 700 अंक से ज्यादा की छलांग लगा गया, जबकि NSE Nifty 26,000 के करीब जा पहुंचा था. लेकिन अगले ही पल ये ऐसे फिसले की शेयर मार्केट में पैसे लगाने वालों में हाहाकार मच गया. शुरुआती तेजी के बाद अचानक 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 650 अंक से ज्यादा टूट गया, तो वहीं 50 शेयरों वाला निफ्टी इंडेक्स भी क्रैश हो गया.

बाजार के साथ फिसले सिल्वर ईटीएफ

सेंसेक्स-निफ्टी में अचानक आई इस बड़ी गिरावट के बीच अगर ईटीएफ मार्केट पर नजर डालें, तो तमाम सिल्वर ईटीएफ गिरावट के साथ रेड जोन में कारोबार करते दिखाई दिए. Groww Silver ETF (2%, )Nippon India Silver ETF (1.80%), Invesco India Silver ETF (1.70%), Bandhan Silver ETF (1.65%), 360 One Silver ETF (1.50%), Quant Silver ETF (1.30%), Edelweiss Silver ETF (1.05%), Mirae Asset Silver ETF (1.45%), UTI Silver ETF (1.30%), DSP Silver ETF (1.20%) की गिरावट में ट्रेड कर रहे थे.

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इसके अलावा SBI Silver ETF, HDFC Silver ETF, Angel One Silver ETF, Kotak Silver ETF, ICICI Pru Silver ETF, Zerodha Silver ETF और Tata Silver ETF भी करीब 1 फीसदी या इससे ज्यादा की गिरावट में नजर आए.

चांदी से अलग Gold ETF की चाल

एक ओर जहां सिल्वर ईटीएफ में गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं दूसरी ओर गोल्ड ईटीएफ की चाल इससे अलग नजर आई है. सोमवार को ज्यादातर Gold ETFs तेजी के साथ ग्रीन जोन में कारोबार करते हुए नजर आए. टाटा गोल्ड ईटीएफ (Tata Gold ETF), Groww Gold ETF, ICICI Gold ETF, Zerodha Gold ETF, SBI Gold ETF, Mirae Asset Gold ETF समेत कोटक, एसबीआई और एलआईसी के गोल्ड ईटीएफ तेजी के साथ 1-2 फीसदी की उछाल में थे.

(नोट: शेयर बाजार या गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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