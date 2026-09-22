scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

9 फीट के मूषक पर विराजे 7 फीट के गणपति बप्पा...कोटा में त्योहार के रंग आस्था के संग

कोटा की रेलवे कॉलोनी में इस बार गणेश जी का बहुत सुंदर और अलग पंडाल लगाया गया है. यहां 9 फीट लंबे विशाल मूषक पर 7 फीट ऊंचे बप्पा को विराजमान किया गया है. पिछले 10 साल से यहाँ नवयुवक मंडल के लोग हर साल मिट्टी के गणेश जी ही लाते हैं, ताकि पर्यावरण साफ रहे और बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में पता चले.

Advertisement
X
9 फीट की सवारी पर विराजे 7 फीट के गणपति देवा(photo itg)
9 फीट की सवारी पर विराजे 7 फीट के गणपति देवा(photo itg)

राजस्थान के  कोटा की रेलवे कॉलोनी में इस बार का गणेश उत्सव आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. त्योहारों के रंग और आस्था का संगम कहे जाने वाले गणेश उत्सव पर इस बार कुछ अनोखा देखने को मिल रहा है. यहां हर साल की तरह इस साल भी गणपति बप्पा की भव्य स्थापना की गई है. लेकिन इस बार बप्पा की सवारी मूषक के विशाल स्वरूप ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. 9 फीट लंबे मूषक पर विराजे 7 फीट के गणपति को देखने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.

 रेलवे कॉलोनी में बालाजी नवयुवक मंडल की ओर से गणेश चतुर्थी के अवसर पर भव्य गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है. इस मंडल द्वारा पिछले करीब 10 सालों से लगातार गणेश उत्सव मनाया जा रहा है और हर साल मिट्टी की इको-फ्रेंडली प्रतिमा स्थापित करना इसकी सबसे बड़ी खासियत है.इस साल उत्सव को ज्यादा खास बनाने के लिए नवयुवक मंडल ने 9 फीट लंबे विशाल मूषक पर विराजमान 7 फीट ऊंचे बप्पा  की मूर्ती को स्थापित किया गया है. यह अनोखा स्वरूप पांडाल में आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है.

इस मंडल से जुड़े नागेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि हर साल गणेश उत्सव में कुछ नया और आकर्षक करने का प्रयास किया जाता है. इस बार भी विशाल मूषक तैयार कराया गया है. उनका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक आयोजन करना नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ना भी है. पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मंडल ने शुरू से ही मिट्टी से बनी मूर्ती की परंपरा को अपनाया है और आगे भी इसे जारी रखने का संकल्प लिया है.
 

सम्बंधित ख़बरें

hyderabad ganesh visarjan indian rock python hen rescue
गणेश विसर्जन के जुलूस में अजगर का तमाशा, पुलिस ने हैंडलर को दबोचा
Three Detained After meat Allegedly Thrown From 7th-Floor Apartment
हैदराबाद में गणेश उत्सव के दौरान सातवीं मंजिल से फेंका मीट, 3 लोग डिटेन
Nita Ambani Dance on ganesh visarjan
'देवा श्री गणेशा देवा', भजन पर खूब नाचीं नीता अंबानी, VIDEO
दुर्घटना सुबह 4:30 बजे हुई.(Photo: Representational)
NH-44 पुलिया से टकराकर पलटी कार, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत
Washim Ganesh Idol QR Code
गणेश मूर्ति के पास अश्लील QR! CCTV से पकड़े गए तीन आरोपी!
Advertisement

गणेश उत्सव से जोड़े गये कई सांस्कृतिक कार्यक्रम

गणेश उत्सव के दौरान पांडाल में नाट्य मंचन, रामायण और महाभारत से जुड़े कार्यक्रम, जागरण सहित विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं. इस आयोजन में आसपास के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं, जिससे पूरा पांडाल श्रद्धालुओं से भरा रहता है. स्थानीय लोगों की यही भागीदारी पिछले कई सालों से इस आयोजन को लगातार ऊर्जा दे रही है. विसर्जन के बाद भी मंडल के सदस्यों का उत्साह कम नहीं होता और अगले गणेश उत्सव की तैयारियां कई महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    9 फीट के मूषक पर विराजे 7 फीट के गणपति बप्पा...कोटा में त्योहार के रंग आस्था के संग |
    AI ने लिखी पुलिस शिकायत, फिर बाइक सवार ने मांगी माफी और दिए पैसे |
    जमुई कांड के मुख्य आरोपी नंदन यादव का एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड में लगी गोली |
    हरियाणा के CIA अफसर बनकर मेडिकल स्टोर मालिक से मांगी 10 लाख की फिरौती, भिवाड़ी से आरोपी गिरफ्तार |
    पहाड़गंज के स्पा में चल रहा था सेक्स रैकेट... दिल्ली पुलिस ने किया भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार, 8 महिलाएं रेस्क्यू |
    19 साल की उम्र में कॉलेज छोड़कर बनाया था Loopt ऐप, सैम ऑल्टमैन का 19 साल पुराना वीडियो वायरल |
    दिल्ली के सदर बाजार में मासूम से रेप पर फूटा लोगों का गुस्सा, पुलिस के साथ हुई झड़प |
    PF New Rule: जिनकी बेसिक 30 हजार, 40 हजार या फिर है 50 हजार... EPFO के नए नियम से उनका क्या होगा? |
    Leftover Rice Recipes: रात के बने चावल बच गए हैं? फेंकने के बजाय बना लें तमिलनाडु की ये 5 टेस्टी डिश, स्वाद है लाजवाब |
    बिहार के जमुई में नाबालिग से बदसलूकी पर मचा बवाल, 120 सोशल मीडिया यूजर्स पर केस दर्ज
    Advertisement