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अब नीली जर्सी में कब मैदान पर दिखेंगे रोहित-कोहली? वेस्टइंडीज के बाद इस टीम के खिलाफ मचाएंगे गदर!

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बल्ले से अपनी छाप छोड़ी. वेस्टइंडीज सीरीज के बाद अब फैन्स के जहन में एक ही सवाल है कि ये दोनों दिग्गज अब दोबारा भारत की जर्सी में मैदान पर आखिर कब नजर आएंगे.

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कोहली-रोहित पर रहेगी नजरें. (AP Photo)
कोहली-रोहित पर रहेगी नजरें. (AP Photo)

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से जीतने में कामयाबी हासिल की. भारतीय टीम को सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. 351 रन बनाने के बावजूद भारतीय गेंदबाज इस स्कोर को डिफेंड नहीं कर सके. 

वेस्टइंडीज के लिए कप्तान शाई होप ने नाबाद 162 रनों की पारी खेलकर टीम को यादगार जीत दिला दी. वेस्टइंडीज की इस जीत ने भारतीय गेंदबाजों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ खत्म हुई वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला जमकर बोला. सीरीज खत्म होने के बाद अब फैन्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके चहेते खिलाड़ी अगली बार 50 ओवर के फॉर्मेट में कब मैदान पर नजर आएंगे?

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वेस्टइंडीज के खिलाफ रोहित शर्मा ने पहले मैच में 32 रन बनाए, इसके बाद दूसरे वनडे में शानदार 101 रनों की शतकीय पारी खेली और तीसरे मुकाबले में वह महज 8 रन से शतक से चूक गए और 92 रन बनाकर आउट हो गए. 

टीम इंडिया के रन मशीन विराट कोहली ने सीरीज की शुरुआत नाबाद 139 रनों की बेहतरीन पारी के साथ की थी. हालांकि दूसरे मैच में वह 29 रन ही बना सके और तीसरे मुकाबले में वह गोल्डन डक का शिकार हो गए.

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अब कब होगी मैदान पर वापसी?

वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज समाप्त होने के बाद अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को वनडे क्रिकेट के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा. आने वाले अगले एक महीने तक भारत का कोई भी 50 ओवर का मैच शेड्यूल नहीं है.

भारतीय टीम के शेड्यूल के मुताबिक ये दोनों दिग्गज अब सीधे भारत के न्यूजीलैंड दौरे पर वनडे फॉर्मेट में वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं. भारत को इस महीने के अंत में न्यूजीलैंड का लंबा दौरा करना है, जिसमें टी20 सीरीज के बाद पांच मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज भी खेली जानी है. 

इस दौरे की शुरुआत 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में पहले वनडे के साथ होगी. हालांकि बीसीसीआई की चयन समिति ने अभी टीम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उनका चयन तय माना जा रहा है.
 

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