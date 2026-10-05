अब नीली जर्सी में कब मैदान पर दिखेंगे रोहित-कोहली? वेस्टइंडीज के बाद इस टीम के खिलाफ मचाएंगे गदर!

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से जीतने में कामयाबी हासिल की. भारतीय टीम को सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. 351 रन बनाने के बावजूद भारतीय गेंदबाज इस स्कोर को डिफेंड नहीं कर सके.

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वेस्टइंडीज के लिए कप्तान शाई होप ने नाबाद 162 रनों की पारी खेलकर टीम को यादगार जीत दिला दी. वेस्टइंडीज की इस जीत ने भारतीय गेंदबाजों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ खत्म हुई वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला जमकर बोला. सीरीज खत्म होने के बाद अब फैन्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके चहेते खिलाड़ी अगली बार 50 ओवर के फॉर्मेट में कब मैदान पर नजर आएंगे?

वेस्टइंडीज के खिलाफ रोहित शर्मा ने पहले मैच में 32 रन बनाए, इसके बाद दूसरे वनडे में शानदार 101 रनों की शतकीय पारी खेली और तीसरे मुकाबले में वह महज 8 रन से शतक से चूक गए और 92 रन बनाकर आउट हो गए.

𝙒.𝙄.𝙉.𝙉.𝙀.𝙍.𝙎 🏆 Congratulations to #TeamIndia as they seal the #INDvWI ODI series 2️⃣-1️⃣ 👏👏 @mflone_ https://t.co/hekddrIfoZ — BCCI (@BCCI) October 3, 2026

टीम इंडिया के रन मशीन विराट कोहली ने सीरीज की शुरुआत नाबाद 139 रनों की बेहतरीन पारी के साथ की थी. हालांकि दूसरे मैच में वह 29 रन ही बना सके और तीसरे मुकाबले में वह गोल्डन डक का शिकार हो गए.

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अब कब होगी मैदान पर वापसी?

वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज समाप्त होने के बाद अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को वनडे क्रिकेट के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा. आने वाले अगले एक महीने तक भारत का कोई भी 50 ओवर का मैच शेड्यूल नहीं है.

A series victory to cherish! 🏆 🎥 Captain Shubman Gill receives the Muthoot Fincorp India v West Indies ODI Series trophy as #TeamIndia celebrate the feat 🙌 #INDvWI | @ShubmanGill | @mflone_ https://t.co/5VzRPAEE43 — BCCI (@BCCI) October 3, 2026

भारतीय टीम के शेड्यूल के मुताबिक ये दोनों दिग्गज अब सीधे भारत के न्यूजीलैंड दौरे पर वनडे फॉर्मेट में वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं. भारत को इस महीने के अंत में न्यूजीलैंड का लंबा दौरा करना है, जिसमें टी20 सीरीज के बाद पांच मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज भी खेली जानी है.

इस दौरे की शुरुआत 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में पहले वनडे के साथ होगी. हालांकि बीसीसीआई की चयन समिति ने अभी टीम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उनका चयन तय माना जा रहा है.



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