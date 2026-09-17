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PM मोदी के जन्मदिन पर दिव्यांगों को बड़ा तोहफा, फरीदाबाद में 200 ई-स्कूटी बांटी गईं

PM मोदी के जन्मदिन पर फरीदाबाद में दिव्यांगजनों को ई-स्कूटी दी गई. केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने 200 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की. कुल 500 लाभार्थियों को स्कूटी देने का लक्ष्य रखा गया है. यह योजना सेवा संकल्प अभियान के तहत चलाई जा रही है.

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पीएम मोदी के जन्मदिन पर मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने ई-स्कूटी बांटी. (File Photo-ITG)
पीएम मोदी के जन्मदिन पर मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने ई-स्कूटी बांटी. (File Photo-ITG)

फरीदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दिव्यांगजनों को ई-स्कूटी बांटी गईं. केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने अपने हाथों से दिव्यांगजनों को ई-स्कूटी दी. 

क्षेत्र में कुल 500 दिव्यांगजनों को ई-स्कूटी देने का लक्ष्य रखा गया है. पहले चरण में 200 लोगों को स्कूटी दी गई. बाकी 300 लोगों को अगले 15 से 20 दिनों में स्कूटी दी जाएगी.

यह कार्यक्रम 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत आयोजित किया गया. कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे. शहर के कई गणमान्य लोग और BJP पदाधिकारी भी कार्यक्रम में पहुंचे.

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केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि PM मोदी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाना सरकार का लक्ष्य है.

यह भी पढ़ें: PM Modi Birthday: पीएम मोदी का 76वां जन्मदिन, अक्षय कुमार-कंगना रनौत ने दी बधाई

'स्कूल-कॉलेज और नौकरी जाने में मिलेगी मदद'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ई-स्कूटी मिलने से दिव्यांगजनों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान होगी. स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों को इससे मदद मिलेगी. नौकरी करने वाले दिव्यांग भी आसानी से आ-जा सकेंगे. उन्हें आने-जाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

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उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं का मकसद उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. उन्होंने बताया कि 500 लाभार्थियों में से 200 को स्कूटी दी जा चुकी है. बाकी लोगों को भी जल्द स्कूटी दी जाएगी.

ई-स्कूटी मिलने के बाद दिव्यांगजनों में खुशी दिखी. एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी ने बताया कि पहले स्टेडियम आने-जाने में परेशानी होती थी. अब वह आसानी से प्रैक्टिस के लिए जा सकेंगे.

सुनीता राव ने बताया कि उनके दिव्यांग बेटे दीपक को स्कूटी मिली है. इससे उसके लिए आने-जाने में आसानी होगी. वहीं सोनी ने बताया कि उनके बेटे को स्कूल और ट्यूशन जाने में परेशानी होती थी. अब स्कूटी से उसका सफर आसान होगा.

लाभार्थी सुखबीर यादव का कहना है कि उन्होंने करीब दो महीने पहले स्कूटी के लिए आवेदन किया था. वेरिफिकेशन के बाद उन्हें आज स्कूटी मिल गई. अब वह आसानी से कहीं भी आ-जा सकेंगे.

यह भी पढ़ें: जब संसद में पीएम मोदी ने चुटकुलों से किया विपक्ष पर वार, सदन में गूंजे ठहाके

कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने बताया कि पूरे दिन कई दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं. इनमें ब्लड डोनेशन कैंप भी शामिल है. शाम को कई घरों में दीप जलाने का कार्यक्रम भी रखा गया है.
 

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