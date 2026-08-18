फिलीपींस के स्कूल में छात्र ने बरसाईं गोलियां, एक की मौत, फिर खुद को भी मारी गोली

फिलीपींस के दक्षिणी शहर ज़ाम्बोआंगा से एक सनसनीखेज माामला सामने आया है. यहां मंगलवार को स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया. एक छात्र ने स्कूल के अंदर अपने साथियों पर गोलियां चला दीं. हमले में एक छात्र की मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने खुद को गोली मार ली. इस घटना में कुल दो लोगों की मौत हुई है.

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यह मामला जाम्बोआंगा में Ateneo de Zamboanga University के एक हाई स्कूल में हुआ. शहर के मेयर ने बताया कि हमलावर ने एक छात्र को गोली मारी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली.यूनिवर्सिटी ने साफ किया कि अब स्कूल में कोई सक्रिय हमलावर नहीं है. उन्होंने कहा कि घटना में दो लोगों की मौत हुई है.

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किसी अन्य के घायल होने की कोई खबर नहीं है. स्कूल प्रशासन ने बच्चों के माता पिता से संपर्क कर उन्हें सुरक्षित घर ले जाने की व्यवस्था की और कैंपस में मौजूद बाकी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी नौवीं कक्षा का छात्र था, उस दिन वह अपने साथ एक पिस्तौल और राइफल लेकर स्कूल पहुंचा था. पुलिस ने बताया कि उसने एक क्लास के अंदर फायरिंग की. जिस छात्र की मौत हुई वह आरोपी से एक क्लास ऊपर पढ़ता था. फिलहाल पुलिस हमले के पीछे की वजह पता लगाने में जुटी है.

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स्थानीय मीडिया में सामने आए एक वीडियो ने घटना की गंभीरता को और बढ़ा दिया है. वीडियो में एक बंदूक के साथ एक छात्र स्कूल के गलियारे में आगे बढ़ता दिखाई देता है. इसके बाद वह एक कक्षा की ओर बंदूक करता है और फायरिंग करता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है, किस तरह बंदूकधारी को देखते ही बच्चों में चीख पुकार मच गई.

फिलीपींस में स्कूलों में गोलीबारी की घटनाएं आम नहीं हैं. देश में बंदूक रखने के लिए कड़े नियम हैं, जिनमें जांच और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी प्रक्रिया भी शामिल है.हालांकि, अवैध हथियारों की मौजूदगी अब भी चुनौती बनी हुई है. इस घटना से कुछ ही हफ्ते पहले जून में टैक्लोबन सिटी के एक सरकारी हाई स्कूल में भी गोलीबारी हुई थी. वहां दो छात्रों ने फायरिंग की थी, जिसमें कम से कम तीन छात्रों की मौत और करीब 20 लोग घायल हुए थे

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